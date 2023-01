Mein Olten Architektonische Leckerbissen Es gibt mehrere Gründe, warum der Schweizer Heimatschutz wieder einmal nach Olten kommen sollte. Sarah Jäggi Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Blick auf die fertig sanierte Kanti Kantonsschule Hardwald in Olten im Stil des Brutalismus gehalten: Auch bemerkenswert, findet Sarah Jäggi. Bruno Kissling

Sie liegen in schicken Cafés und den Bücherregalen von architekturaffinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen: Die kleinen, postkartenformatigen Bücher über die schönsten Orte der Schweiz: Hotels, Bäder, Cafés, Gärten, Museen und einigem mehr. Der Schweizer Heimatschutz gibt diese Kleinode heraus, die in jede zünftige Hosentasche passen und auch dazu einladen, die architektonischen Perlen des Landes kennen zu lernen.

In jedem Band werden 50, manchmal mehr Gebäude so kurz beschrieben, dass man kein Nerd sein muss, um die Texte zu verstehen. Ein Foto setzt das Bauwerk ins beste Bild, sodass am Ende alles sehenswert scheint.

Für den nächstgelegenen schönsten Ort reicht es, über die Stadtgrenze zu spazieren. Das Franziskushaus, ein ehemaliges Bildungshaus des Kapuzinerordens in Dulliken, hat es in den Band «Die schönsten Bauten 1960-75» geschafft. Man erfährt darin, dass der Architekt Otto Glaus nach einer Handwerkslehre und dem Besuch der Kunstgewerbeschule bei Le Corbusier in Paris gearbeitet und sich später einen Namen als Architekt des Betons gemacht hat.

Bemerkenswert sei der «spielerische Umgang mit der Topografie» und – was mit dem Gebäude gemacht wurde, als die Religion aus den Beton-Würfeln auszog. Die Umnutzung als Wohnheim für ausländische Studenten der FHNW sei beispielhaft. Dass das Franziskushaus inzwischen wieder leer steht und letzte Woche gebrannt hat, findet sich, logischerweise, nicht im Büchlein.

Etwas weiter, aber nicht über die Kantonsgrenze, muss, wer in einem der schönsten Cafés oder Hotels der Schweiz einkehren will: In Dornach kann man zum Tee ins «Vital-Café» des Geotheanums oder zum Übernachten ins Hotel «Kloster Dornach». In Solothurn haben es «La Couronne» und das «Baseltor» in die Heimatschutz-Reiseführer geschafft.

Aber Olten? Sucht man vergeblich.

Lieber Heimatschutz, schau mal vorbei, wir hätten da einiges zu bieten. Zuallererst die Kanti im Hardwald, die nach der Totalsanierung nicht nur in neuem, erdbebensicherem, behindertengerechtem und energieeffizientem Licht erstrahlt, sondern so schön belassen wurde, wie sie war, als sie 1974 eingeweiht wurde.

Die einzigartige Lage, der verschachtelte Bau mit seinen Freitreppen und Terrassen, sind zeitlos schön. Auch gilt die Kanti als wichtiger Zeuge aus der Zeit des «Brutalismus» und gehört darum in einen noch zu schreibenden Band «Die schönsten Schulen der Schweiz».

Apropos Brutalismus: Da böte sich auch das Stadthaus an, das vielen ein Dorn im Auge, aber eigentlich ganz prächtig ist, wie es sich vielstöckig über die Stadt erhebt und sich ganz gut machen würde in «Die schönsten Regierungsgebäude der Schweiz».

Aber da ist mehr als Beton. Zum Beispiel im ehemaligen Atelier des Fotogeschäftes Rubin an der Ringstrasse, wo in einem sorgsam renovierten Raum gefeiert, konzertiert und ausgestellt wird. Das «Mokka Rubin» gehört darum in den Band «Die schönsten umgenutzten Geschäftslokale»; das «Scarpe Diem» in «Die schönsten Schuhmachereien ehemaliger Eishockeyspieler»; die «Marktecke» in «Die schönsten Bioläden» und der letzte, winzige, noch unverbaute Hang zwischen Fustligweg und Elefantenplatz in «Die schönsten Schlittelhügel mit prächtigem Blick auf eine Kleinstadt».

Und natürlich darf der Meisenhard nicht fehlen, der «schönste Friedhof» überhaupt.

Und was ist mit der Badi?

Tatsächlich. Auf Seite 41 ist unser Freibad in «Die schönsten Bäder der Schweiz» beschrieben: «An reizvoller Lage direkt am Rand der Altstadt bietet es neben den üblichen Schwimmbecken auch die Möglichkeit, sich von der Aare treiben zu lassen. Das Hauptgebäude darf ohne Umschweife als architektonischer Leckerbissen bezeichnet werden.»

Leider ist der Band vergriffen, eine Neuauflage derzeit nicht geplant.

Sarah Jäggi, Olten, Redaktorin im Schweizer Büro der «ZEIT»

