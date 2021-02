Oltner Stadtratswahlen 2021 Raphael Schär-Sommer: «Mehr Sparen geht nicht mehr» Der Grüne Raphael Schär-Sommer sagt im Interview, wieso eine Steuererhöhung längst fällig gewesen wäre und warum Olten einen Nachtzughalt erhalten sollte. Interview: Fabian Muster 10.02.2021, 05.00 Uhr

Raphael Schär-Sommer ist Mitgründer der RestEssBar und hat sich vor deren Domizil an der Oltner Rosengasse fotografieren lassen. Bruno Kissling

Aufgewachsen in Grabs SG zog Raphael Schär-Sommer vor sieben Jahren nach Olten an die Baslerstrasse, um den Pendlerweg zu optimieren. Seine Frau arbeitete damals in Olten, er in Basel. Heute wohnt der ausgebildete Maschinenbauingenieur im Hardfeldquartier und ist bei einem Zürcher KMU im Energieeffizienzbereich als Projektleiter Gebäudesimulation tätig. Als Hobbys bezeichnet der 33-Jährige Wandern, Unihockey, Velotouren, Schwimmen und Gärtnern sowie seine Engagements bei der RestEssBar und beim Verein Lebendige Oltner Nachbarschaft, der sich für den Aufbau einer neuen Genossenschaft einsetzt.

Warum haben Sie sich die RestEssBar als Fotomotiv ausgewählt?

Raphael Schär-Sommer: Die RestEssBar haben wir vor über fünf Jahren gegründet. Sie ist zu einem Herzensprojekt geworden, weil ich dadurch viele engagierte Menschen kennengelernt habe und es zeigt, dass man mit bescheidenen Mitteln viel erreichen kann: Wir retten monatlich zwischen zwei und drei Tonnen an Lebensmitteln.

Sie würden gewählt: Welches Thema gehört Ihrer Ansicht warum aufs politische Tapet?

Wenn es nur eines sein dürfte: Dann wäre das die ganze Klimapolitik und die Fragen, wo wir zum Beispiel auf erneuerbare Energien umstellen müssten und wie sich die Stadt künftigen Hitzesommern anpasst. Gerade beim Weg Richtung Netto-Null-Emissionen kann ich von meiner beruflichen Erfahrung profitieren und aufzeigen, mit welchen Massnahmen wir schneller umstellen und gleichzeitig Kosten sparen könnten.

Politisch bei den Grünen seit über zehn Jahren aktiv Raphael Schär-Sommer ist vor drei Jahren nach 2016 das zweite Mal ins Gemeindeparlament nachgerückt. Seit 2018 ist er Fraktionschef der Grünen und hat mehrere Vorstösse im Bereich erneuerbare Energien, Veloverkehr und Stadtentwicklung eingereicht. So wurde bei der vergangenen Sitzung sein Postulat zu einem Energierichtplan erheblich erklärt. Auch sein Vorstoss zur Erhöhung des Anteils an gemeinnützigem Wohnraum ist überwiesen worden. Politisch aktiv wurde Schär-Sommer vor über zehn Jahren bei den Jungen Grünen in Zürich, wo er mehrere Jahre in der Geschäftsleitung tätig war. Er war zudem Co-Leiter der nationalen Kampagne für die Zersiedelungsinitiative, die 2019 vom Volk abgelehnt wurde. (fmu)

Die Coronakrise beherrscht derzeit unseren Alltag. Hätte der Stadtrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton etwa für Kultur- und Gastrobetriebe ergreifen müssen?

Ja, wenn der Bedarf dafür gegeben ist. Diesen müsste man im Gespräch mit den Betroffenen herausfinden – als Stadtrat wäre ich auf die Betriebe zugegangen, um ihre Bedürfnisse abzuholen. Aber die Mittel sollten nicht blind an die Leute verteilt werden. Die unbürokratische Vergrösserung der Flächen für Aussensitzplätze hat mich sehr gefreut – durch diese Massnahme wurde die Innenstadt im Sommer belebt.

Müsste Olten generell die Kultur und Sportvereine stärker unterstützen?

Im bisherigen Rahmen ist die Unterstützung gut. Ich hatte aber Mühe mit der Herangehensweise fürs Budget 2021: Man hat Beiträge in der Kultur erhöht und gekürzt, ohne mit den Betroffenen gesprochen zu haben. Aus meiner Sicht sollte die Stadt mehr über Leistungsvereinbarungen regeln, die gemeinsam ausgehandelt werden – und spricht dann darauf basierend Geld. Hier fehlt mir im Moment eine transparente Linie des Stadtrats.

Die Stadt Olten muss in den nächsten Jahren mit dem Neubau Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz zwei wichtige Infrastrukturvorhaben stemmen. Ist dazu eine Steuererhöhung nötig?

Ja, die ist nötig. Und eigentlich ist der Bedarf für eine Steuererhöhung schon lange dargelegt worden. Eine Mehrheit im Parlament stellte sich bis 2018 quer. Und der Stadtrat hätte vor der Volksabstimmung zum Budget 2019 inklusive Steuererhöhung mehr kämpfen und darlegen müssen, was die Bevölkerung für einen höheren Steuerfuss erhält. Olten lebt finanziell von den natürlichen Personen. Und wer hierher zieht, tut dies nicht wegen des Steuerfusses, sondern wegen des guten Angebots, das man erhält.

Das heisst, ein höherer Steuerfuss ist unabhängig von den beiden genannten Grossprojekten nötig.

Ja, das ist so. Und eine Steuererhöhung auf rund 112 bis 115 Prozent wäre schon nötig gewesen, nachdem die Alpiq-Millionen nicht mehr flossen. Die Stadt hat es einfach verpasst und dadurch unter anderem den Werterhalt bei den Investitionen verschlampt. Auch das ist eine Schuld, die wir der nächsten Generation hinterlassen. Mehr Sparen geht nicht mehr: Die Zitrone ist ausgepresst. Die Stadt Solothurn als Vergleich hatte lange Zeit einen höheren Steuerfuss als Olten – und nun ein Vermögen auf der Seite, mit dem die Stadt mal locker ein Schulhaus oder einen Kindergarten finanzieren kann, ohne sich zu verschulden.

Wie soll die Stadt die Ausfälle wegen der Unternehmenssteuerreform und Corona kompensieren?

Wir versuchten vergeblich, den Steuerfuss für juristische Personen aufs Jahr 2021 zu erhöhen. Die Unternehmen profitieren nun von günstigen kantonalen und kommunalen Steuern und benützen die städtische Infrastruktur im gleichen Ausmass wie vor der Steuersenkung. Das heisst, dieses Ungleichgewicht müsste korrigiert werden, wenn auch nicht in vollem Ausmass. Bezüglich Corona: Die Krise trifft die Unternehmen unterschiedlich. Viele Dienstleistungsbetriebe haben zum Beispiel sehr gute Jahreszahlen geschrieben, und die Börse ist wieder in einem Hoch. Die möglichen Steuerausfälle sind zurzeit schlicht nicht abschätzbar.

Welche weiteren Grossprojekte soll sich Olten leisten?

Aus meiner Sicht braucht es die meisten grösseren Projekte, die im Finanzplan aufgezählt sind – also das Schulhaus mit Dreifachturnhalle, den neuen Bahnhofplatz, das Kunstmuseum und die Stadtteilverbindung Hammer. Das Bühnenhaus und das Badi-Garderobengebäude möchte ich mir zuerst mit Fachpersonen anschauen, um eine Aussage dazu machen zu können. Bei der Stadtteilverbindung Hammer bin ich der Ansicht, dass wir mit dem Besitzer durchaus noch besser verhandeln könnten. Olten hat es in den vergangenen Jahren generell verpasst, in die Infrastruktur zu investieren. Dies gilt es aufzuholen, etwa beim Werterhalt der Liegenschaften. Und vielleicht kommt noch das eine oder andere kleinere Projekt dazu wie etwa eine zufriedenstellende Veloverbindung zwischen der rechten und linken Stadtseite - sei es, dass die Stadt über die Winkelunterführung verfügen könnte oder der alte Posttunnel dafür genutzt wird.. Es gibt nämlich de facto keine sichere Verbindung mit dem Velo zwischen den beiden Stadtseiten.

Was soll mit dem Ex-Kunstmuseums-Gebäude geschehen?

Eine Jugendherberge würde ich mir sehr wünschen, weil dieses Angebot die Stadt bereichert und eine nationale Ausstrahlung hat. Zudem sind wir an mehreren nationalen Velorouten und gerade diese Kundschaft wählt häufig eine Jugendherberge als Unterkunft. Ich habe mich diesbezüglich bei Olten Tourismus erkundigt und erfahren, dass eine Nachfrage dazu vorhanden wäre. Mit der Schliessung der Jugi in Zofingen wächst das Bedürfnis vermutlich weiter an.

Am 25. April stimmt die Bevölkerung über den Weiterbetrieb des Krematoriums ab: Wie ist Ihre Haltung?

Im Gemeindeparlament unterstützte ich die Vorlage des Stadtrats und werde dies auch bei der Abstimmung tun. Aus meiner Sicht ist es unerheblich, wo man kremiert wird. Es ist viel wichtiger, wo die Abdankung stattfindet. Und wenn heute Beerdigungen und Abdankungen nicht gleichzeitig stattfinden können, ist dies für mich keine zufriedenstellende Lösung. Es geht nicht drum, das Gebäude abzureissen, sondern darin nur noch Abdankungen abzuhalten. Die gesparten rund drei Millionen Franken sollten besser in ein Projekt investiert werden, das zur Lebendigkeit der Stadt beiträgt. Mich erstaunt, dass Leute, die sonst überall jeden Franken sparen, beim Krematorium soviel Geld in die Hand nehmen möchten.

Nach dem Aus des Ballsport-Centers im Kleinholz: Was soll auf dem Ex-Minigolfareal entstehen?

Die angedachte Pumptrackanlage fände ich ein spannendes Projekt. Ganz allgemein sollte die Stadt Projekte ermöglichen, wenn sich engagierte Leute mit einer umsetzbaren Idee melden. Das wäre ein schönes Beispiel dafür.

Das sagt der Mitbewerber Beat Felber, CVP-Stadtratskandidat «Obschon wir im Parlament fast nebeneinandersitzen und sich mein Büro in unmittelbarer Nachbarschaft von Raphael Schär-Sommers Zuhause befindet, hatten wir bis anhin wenige persönliche Gespräche; leider! In Klima- und Velofragen nehme ich Raphael als engagierten Gemeindeparlamentarier wahr. Finanzpolitisch ist mir eigentlich nur in Erinnerung, dass er im November 2020 mittels Vorstoss den Steuerfuss Juristischer Personen von 108% auf 138% erhöhen wollte.»



Im Entwicklungsgebiet Olten SüdWest steht der angepasste Gestaltungsplan, der ein durchmischteres Quartier vorsieht, wegen Einsprachen vor dem Regierungsrat und in der bisherigen Überbauung sind rund 150 von 420 Wohnungen leer. Wie kann man das Quartier beleben?

Das Quartier zu beleben ist schwierig, weil die aktuellen Voraussetzungen ungünstig sind. Man müsste mit dem Grundeigentümer verhandeln, dass die Stadtteilverbindung jetzt schon gebaut wird. Das würde helfen, die Wohnungen besser zu vermieten. Denn zurzeit ist dieses Quartier de facto abgeschnitten von der Stadt. Es wäre eine Win-Win Situation. Ansonsten begrüsse ich die meisten Verbesserungen im neuen Gestaltungsplan. Leider wurde mein Postulat für mehr gemeinnützigen Wohnungsraum nicht umgesetzt. Zudem wäre ein Umzonung des hinteren Drittels noch nicht notwendig gewesen.

Die Ortsplanungsrevision steht an, welche die Verdichtung nach innen vorschreibt. Sollte auch Bauland ausgezont werden?

Ja, es muss auch Bauland ausgezont werden. Gerade an den Waldrändern wurde zu stark eingezont. Der Bedarf für die nächsten 15 Jahren – den Horizont bei einer Ortsplanungsrevision – ist definitiv nicht gegeben.

Die Stadtverwaltung und ihre Tätigkeiten sollen bis 2040 klimaneutral sein. Was halten Sie davon?

Der Stadtrat liess eine sehr umfassende Analyse erstellen. Der Zeitplan ist aber wenig ehrgeizig. Es ist die Minimalvariante – alles andere wäre eine Subventionierung der Gas- und Ölindustrie. Gerade bei den Heizungen wirkt sich eine frühere Erneuerung positiv auf die Betriebskosten aus und die Stadt könnte so längerfristig Geld sparen. Das heisst, in diesem Bereich gibt es keinen Wertverlust, sondern es handelt sich um eine Investition in tiefere Betriebskosten. Ich bin überzeugt, dass die Stadt bei den Heizungsanlagen schneller vorwärts machen könnte als nur die geplante Halbierung bis 2030.

Olten kennen viele nur vom Umsteigebahnhof und hat vielfach immer noch einen schlechten Ruf. Welches wäre Ihr Gegenmittel?

Ein erstes Gegenmittel hat das Gemeindeparlament bereits genehmigt: Der Ländiweg wird aufgewertet. Dafür habe ich mich an vorderster Front eingesetzt. Das verändert das Bild Oltens ins positive und erhöht die Aufenthaltsqualität dort massiv. Man steigt aus dem Zug, geht an die Aare und sagt dann: «Wow, hier ist es ja sehr schön!» Zudem bin ich erstaunt, dass gerade alteingesessene Oltner eher negativ über die Stadt sprechen. Da nehmen die vielen Neuzuzüger wie ich eine viel positivere Haltung ein.

Sie hätten einen Wunsch frei für Olten. Welcher wäre das?

Wie wäre es, wenn beim ausgebauten Nachtzugnetz Olten als Halt eingeplant würde? Das hätte eine Symbolwirkung: Als Reisender aus Berlin, Barcelona oder Rom könnte man hier aussteigen und die Stadt besuchen. Selbst häufig mit dem Nachtzug gereist, rede ich aus Erfahrung: Man steigt auch mal an einem Ort aus, den man weniger kennt.