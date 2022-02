Wenn's um Ganze geht, hilft die AareGäuer Nachhilfe

Mehr als 90 Lehrpersonen Der Verein AareGäuer Nachhilfe ist bereit für überforderte Schülerinnen und Schüler Besonders in den Fächern Mathematik und Französisch herrscht viel Unterstützungsbedarf. Der Oltner Verein sucht aktuell nach Nachhilfelehrkräften. Urs Huber 08.02.2022, 10.30 Uhr

Von links: Hanna Weber, Yanis Schärer und Alina Egloff. ZVG

«Die Nachfrage für Lerncoaching ist gerade in diesen Zeiten ungebrochen hoch», so der ­Verein AareGäuer Nachhilfe in seiner Medienmitteilung. Und zwar an schier allen Aus­bildungsstufen: Von der Primarschule bis zur Hochschule wird in fast allen Fächern nach ­Unterstützung gesucht.