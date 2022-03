Oltner Maturandin baut Anschlagkasten für Nachbarschaftshilfe

Maturaarbeit «Mein Quartier vernetzen»: Oltner Maturandin hat einen Anschlagkasten für Nachbarschaftshilfe im Schöngrundquartier gebaut Im Rahmen ihrer Maturaarbeit hat Moira Künzli einen Anschlagkasten für kleine Hilfen unter Nachbarn gebaut – dieser wird nun zum Teil anders gebraucht als erwartet. Franziska Roth Jetzt kommentieren 17.03.2022, 18.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Moira Künzli vor ihrem Anschlagkasten im Schöngrundquartier. Bruno Kissling

«Mein Quartier vernetzen - das ist mein Leitgedanke»: Das ist der erste Satz in der Maturaarbeit «Schöngrund vernetzt» von Moira Künzli. Nach diesem Motto baut die 18-Jährige einen Anschlagkasten für Nachbarschaftshilfe in ihrem Wohnquartier Schöngrund in Olten.

In fünf Monaten recherchiert, plant, konzeptioniert, baut und vermarktet sie ihre neue Dienstleistung. Der Kasten soll Angebot und Nachfrage zusammenbringen - speziell für kleine Arbeiten, um einander zu unterstützen. Das analoge Angebot soll die digitalen Möglichkeiten erweitern und allen Altersklassen Zugang bieten, sagt die Maturandin, die im kommenden Herbst Medizin an der Uni Bern studieren will.

Sie ist im Schöngrundquartier stark verwurzelt

Angefangen hat alles bei einem Gespräch beim Abendessen mit ihren Eltern, bei dem ihr klar wurde, dass sie etwas erschaffen möchte. Eine Arbeit mit rein theoretischen Untersuchungen kam für sie nicht in Frage. Sie wollte ihrer Heimat, dem Schöngrundquartier, einen Mehrwert bieten, mit einer Mischung aus einer gestalterischen und wissenschaftlichen Arbeit.

Moira Künzli ist in dem Oltner Quartier aufgewachsen und immer noch dort wohnhaft bei ihren Eltern und ihren vier Brüdern. Sie wünscht sich für ihr Quartier Begegnungen zwischen Jung und Alt und freundliche Nachbarschaftshilfe. Sie selbst hütet regelmässig Kinder in ihrer Freizeit und gibt denen auch Nachhilfe. Sie weiss daher, dass es Leute gibt, die froh wären um etwas Unterstützung. Über ihre Idee sagt sie:

«Jugendliche könnten so ihr Taschengeld aufbessern und damit betagte Personen entlasten.»

Begonnen hat sie mit fünf Interviews. Diese Befragungen führte sie mit Personen aus allen Altersklassen durch, um herauszufinden, welche Arbeiten gefragt und geboten werden könnten. Das ergänzte sie mit einer kurzen Umfrage bei mehreren Personen im Schöngrundquartier, um zu erfahren, ob Interesse besteht an der Nachbarschaftshilfe. Sie bekam dabei viel positives Feedback.

Allerdings stellte sich da heraus, dass nicht – wie anfänglich gedacht – die betagten Personen Hilfe in Anspruch nehmen wollen, sondern hauptsächlich 50- bis 60-Jährige und Familien mit Kindern. Moira Künzli sagt:

«Seniorinnen und Senioren sind froh um alles, was sie noch selbst machen können. Für Arbeiten, die sie nicht mehr ausüben können, erhalten sie bereits Hilfe aus ihrem Umfeld.»

Es sei etwas überraschend gewesen, habe aber für sie Sinn ergeben.

Hilfe vom Fachmann

Für den Bau des Kastens hat sich Moira Künzli an eine Schreinerei aus der Region gewendet. Die Firma kennt die Kantonsschülerin von einem Umbau bei ihr zu Hause. Der Schreiner hat mit ihr den Kasten entworfen und sie beim Bau unterstützt. Auch das Material habe er ihr grösstenteils zu Verfügung gestellt.

«Ich fand es immer cool etwas zu bauen, auch im Werkunterricht.»

Zeitlich sei das Projekt realistisch gewesen, und Zeitdruck habe sie keinen gehabt, sagt Moira Künzli. «Ich wusste, was auf mich zukommt. Nur für den Bau des Anschlagkastens habe ich einen Nachmittag länger gebraucht als gedacht. Und Personen für die Umfrage zu finden, gestaltete sich etwas schwieriger als erwartet.»

Für die Bekanntmachung hat sie selbst einen Flyer gestaltet und in den Briefkästen im Quartier verteilt. Insgesamt hat sie ihn 250-mal gedruckt. Moira hat zu Beginn eine Liste mit möglichen kleinen Dienstleistungen in den Anschlagkasten gehängt. Darauf standen Dinge wie «Mit dem Hund Gassi gehen», «Nachhilfe geben», «Kinder betreuen» oder «einen Mittagstisch anbieten».

Kasten kann bis auf weiteres bleiben

Der Werkhof Olten hat für den Anschlagkasten erst eine Bewilligung bis Ende März erteilt. Auf Nachfrage von Moira Künzli wurde die Bewilligung auf unbestimmte Zeit verlängert – unter der Bedingung, dass sie sich darum kümmert und den Kasten in Stand hält.

«Ich bin motiviert, mich darum zu kümmern und mache das weiterhin gerne.»

Nun steht der Kasten seit Mitte Dezember an der Altglassammelstelle an der Schöngrundstrasse und wird von den Leuten genutzt. Wenn auch nicht ganz für das, wofür er eigentlich gedacht war. Eine Vermisstenanzeige einer Katze oder ein Gratisangebot für Langlaufskier sind gepinnt worden. Das sei aber gut so, sagt Moira Künzli. «Das Ziel war, das Schöngrundquartier zu vernetzen, der Austausch ist zentral.» Sie erhalte weiterhin positive Rückmeldung auf den Anschlagkasten.

Hinweis

Am Samstag, 19. März, finden die Präsentationen der Matura- und FMS- Abschlussarbeiten von 8.30 bis 13 Uhr an der Kantonsschule Olten als öffentlicher Anlass statt.

Ein FMS-Schüler befasste sich ebenfalls mit dem Schöngrundquartier

Mark Dvorak absolviert die FMS in Olten. zvg

Mark Dvorak hat sich in seiner FMS-Abschlussarbeit ebenfalls mit dem Schöngrundquartier auseinandergesetzt. Er hat dessen Entwicklung in den letzten 20 Jahren untersucht.

Der 17-Jährige ist im Schöngrundquartier aufgewachsen und wohnhaft. Ihn verbindet sehr vieles mit dem Quartier, wie er sagt. «Das Schöngrundquartier ist meine Heimat, mein Leben».

Er hat nebst der sichtbaren baulichen und forstwirtschaftlichen Entwicklung auch die subjektive Wahrnehmung der ansässigen Personen festgehalten. Erhoben hat Mark Dvorak die Daten aus Befragungen, die er mit Anwohnern und Anwohnerinnen in allen Altersklassen durchgeführt hatte.

Er hat vor allem die Entwicklung des Wohnraumes unter die Lupe genommen, es gäbe immer mehr Neuzuzüger und Neuzuzügerinnen, vor allem Familien, schreibt er. Diese würden innovative Ideen mitbringen, jedoch auch jede Menge Lärm und Hauskatzen, die die wilden Kleintiere verdrängen. Er kam zum Schluss, dass das Schöngrundquartier ein attraktives Oltner Wohnquartier sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen