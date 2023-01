Olten: Wunschliste für Veloverkehr ist lang; die der Mängel auch

Masterplan Velo Hier ist’s heikel für Velofahrende: In Olten lauern 1000 gefährliche Stellen für den nicht motorisierten Zweiradverkehr Die Umfrage zum Masterplan Velo der Stadt Olten fördert Mängel schonungslos zu Tage: Rund 900 Mitwirkende haben speziell auf den Hauptverkehrsachsen knapp 1000 Stellen oder Abschnitte als gefährlich bezeichnet. Urs Huber Jetzt kommentieren 24.01.2023, 12.00 Uhr

In Olten fühlen sich viele Velofahrende vom motorisierten Verkehr bedrängt. Bruno Kissling

Handelshofkreuzung, Bahnhofplatz, Postplatz, Sälikreisel oder Knoten Rötzmattweg/Gäustrasse: Diese Begriffe sind für den Zweiradverkehr in der Stadt Olten längst zu Reizwörtern mutiert. Für Velofahrendende sind sie gängige Synonyme für latente Gefahrenherde.

Die Resultate stammen aus einer Onlineumfrage zum städtischen Masterplan Velo. Knapp 900 Personen haben daran teilgenommen. 90 Prozent waren zwischen 20 und 65 Jahre alt, knapp 10 Prozent waren über 65-jährig. Lediglich 14 Teilnehmende waren jünger als 20-jährig.

Über 80 Prozent der Teilnehmenden gaben an, ihr Velo täglich oder aber doch mindestens regelmässig zu nutzen. Sie wohnen oder arbeiten in der Stadt selbst oder aber in den Aussengemeinden.

Wenig Überraschendes – viel Bekanntes

Über die genannten Verkehrsknoten hinaus werden vor allem die Hauptverkehrsachsen Aarauer-/Unterführungsstrasse, Frohburgstrasse/Baslerstrasse, Bahnhofquai und Aarburgerstrasse als gefährlich empfunden, wie die Stadtkanzlei in einer Medienmitteilung verlauten lässt. Wenig überraschende Ergebnisse eigentlich. «Das stimmt in weiten Teilen», sagt Oltens Stadtplaner Lorenz Schmid, verweist dann aber schnurstracks auf zumindest für ihn überraschende Resultate.

Rote Punkte markieren Gefahrenstellen an Knoten und Kreuzungen; braune Linien markieren Strecken mit erhöhtem Gefahrenpotenzial. Metron

Zum einen die Tatsache, dass die zurückgelegten Velostrecken häufig über die Innenstadt führen und die Wege auch sehr oft zu einem Stadtseitenwechsel führten. «Und letztlich bin ich auch erstaunt über den Umstand, dass es ein grosses Verlangen nach Veloabstellplätzen in der Innenstadt gibt», sagt Schmid.

Orte mit fehlenden Veloabstellplätzen. Metron

Zwar: Rund die Hälfte der Befragten ist mit der Situation der Veloabstellplätze zufrieden. Die andere Hälfte moniert zu wenig Parkplätze am Bahnhof und an weiteren zentralen Orten. Gerügt werden auch fehlende Dächer und die Möglichkeit, das Velo an fest installierten Vorrichtungen diebstahlgeschützt festmachen zu können.

Orte von Veloabstellplätzen mit mangelhafter Qualität. Metron

Es fehlt eine Stadtseitenverbindung

Neben den bereits jetzt befahrenen Routen wurden die Teilnehmenden auch nach ihren Wunschlinien befragt. Wunschlinien sind heute nämlich nur schwer oder aber gar nicht fahrbar. Dazu gehören vor allem bessere und zusätzliche Stadtseitenverbindungen. Diese Erkenntnis stützt die Stossrichtung des Räumlichen Leitbildes, wie die Stadtkanzlei in ihrer Mitteilung weiter festhält.

Der Fächer an Wunschlösungen reicht vom geplanten Aaresteg mit einer Durchbindung des Bahnhofs über die Öffnung des Winkels und bessere Verbindungen ins Säliquartier und dem Ausbau der in breiten Kreisen wohl wenig bekannten Fussgängerpasserelle vom Depotweg im Industriequartier über die Gleise hin zur Tannwaldstrasse.

Die Durchbindung des Bahnhofs übrigens war schon mehrfach Thema im Gemeindeparlament. Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Aaresteg war von einem möglichen Durchstich zum Posttunnel der SBB die Rede, der unter dem Gleiskörper verläuft. Vor einem Jahr dann wurde der Auftrag von Christian Ginsig (GLP) betreffend Stadtseitenverbindung Olten über einen Velotunnel beim Bahnhof Olten mit 19:19 Stimmen bei 2 Enthaltungen per Stichentscheid erheblich erklärt.

Was Velofahren gefährlich macht

Dichter Autoverkehr bei gleichzeitig mangelhafter, weil zu schmaler oder gar fehlende Infrastruktur für den Zweiradverkehr machen in den Augen der Teilnehmenden die Verkehrssituation für Velofahrende besonders längs der Hauptverkehrsachsen gefährlich. Und bei der Bewältigung von Knoten werden etwa Einspurhilfen vermisst.

Wie die Stadtkanzlei weiter berichtet, wurden in der Befragung rund 1700 bereits heute genutzte Alltagswege benannt. Als möglichst direkte Verbindung führen diese vielfach entlang der Hauptachsen. Sie verlaufen häufig durchs Stadtzentrum, queren die Aare. Die Wege haben häufig ihren Start- und Endpunkt ausserhalb des Stadtgebietes. Dies zeige, dass die Veloplanung mit den Nachbargemeinden abgestimmt werden müsse, hält die Stadtkanzlei in diesem Zusammenhang fest.

Informationen fliessen in den Masterplan Velo ein

Die via Umfrage zusammengetragenen Informationen fliessen gemäss Stadtkanzlei in die Erarbeitung des Masterplans Velo ein. Dieser soll Ende 2023 stehen. Als Zielsetzung sieht die Stadt ein durchgehendes und durch Massnahmen gesichertes Velonetz. Damit soll sich eine positive und etablierte Velokultur entwickeln.

Allerdings warnt die Stadtkanzlei auch vor überbordenden zeitlichen Erwartungen. In der Regel würden dafür längere Planungsprozesse mit dem Kanton benötigt. Der Kanton ist zuständig für das übergeordnete Velonetz. «Ein Augenmerk liegt aber auch auf Sofortmassnahmen, die zu raschen Verbesserungen führen», so die Stadtkanzlei zum Schluss.

