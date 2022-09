Mangellage Die Stadt Olten spart Energie: Räume werden nur noch auf 20 Grad geheizt und die Weihnachtsbeleuchtung früher ausgeschaltet Mit einem Massnahmenpaket will der Oltner Stadtrat Energie sparen. Weihnachtsstimmung soll in der Stadt aber trotzdem aufkommen. 22.09.2022, 10.11 Uhr

Im Oltner Stadthaus wird es im Winter höchstens 20 Grad warm sein. Patrick Lüthy

Die Stadt Olten möchte im kommenden Winterhalbjahr Energie sparen: Aus diesem Grund hat der Stadtrat entschieden, dass die Raumtemperatur in den Schulhäusern, in den Räumen der Stadtverwaltung und in den städtischen Institutionen wie Museen und Bibliotheken auf 20 Grad beschränkt wird. Das teilt die Stadt am Donnerstagmorgen mit.