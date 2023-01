«Lost Place» Gebäude brannte, Besitzer schweigt: Was hat Bruno Auchli mit dem Franziskushaus in Dulliken vor? Vergangene Woche brannte das Franziskushaus in Dulliken. Der Monumentalbau aus Beton steht seit Jahren leer. Anwohner berichten von Drogenszene und Rotlichtmilieu. Franz Beidler Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Postapokalypse anstatt geometrischer Poesie in Beton: Das Franziskushaus in Dulliken zerfällt, der Besitzer schweigt. Bruno Kissling

Von Dullikens Junkernbrunnenweg führt eine Strasse mit königlich langem Schwung in einen kleinen Wald. Kaum am Kurvenscheitel vorbei, erscheint hinter den Bäumen das Franziskushaus: An der Nordflanke sticht links eine Doppelgarage mit Überhang hervor, rechts ein kolossaler Gebäudearm, dazwischen versenkt, schneiden sich zwei Fensterzeilen in die Fassade. Darüber lastet ein grauer Betonquader, längs gestreift von den Schaltafeln, in die er einst gegossen wurde.

Als Kloster aus Beton erdachte Architekt Otto Glaus in den 60er-Jahren das Franziskushaus: im Stil des Brutalismus, mit 80 Zimmern, Vorlesesälen, Kapelle und Grossküche. Glaus' Idee zerschlug sich an den stahlarmierten Wänden seines Monumentalbaus. Es sollte nicht die letzte sein.

Weiter oben, beim Haupteingang, wie die Garage versteckt unter einem schweren Überhang, setzen sich die einzelnen Teile des Baus in Stufen nach hinten ab, jede mit Reihen aus den gleichen, streng quadratischen Fenstern.

Doch anstatt der geometrischen Poesie, die Brutalismus sein wollte, dämmert hier die Postapokalypse: Die Sitzbank linker Hand ist eingewachsen, davor stehen zwei Feuerlöscher. Gegenüber am Waldrand lehnt ein Tännchen gegen einen Stein, darauf zerfleddern rote und goldene Weihnachtskugeln und Girlanden.

Mitten in der Einfahrt wartet eine volle Schuttmulde, daneben liegen Sperrholzplatten am Boden. Viele Fenster sind eingeschlagen, über einem ist die Fassade verrusst. Und überall zerstreut sind Bierdosen. Jemand sprayte «Welcome to Hell» neben die Eingangstüre. Sie steht offen.

Jemand sprayte «Welcome to Hell» an die Eingangstüre. Sie steht offen. Bruno Kissling

Ein Kloster war das Franziskushaus nie. Stattdessen wurde es 1969 als religiöses Bildungszentrum eröffnet. Als solches währte der Betonbau am längsten: 33 Jahre, dann gab der Kapuzinerorden auf. Nach einer Zeit als Internatsschule kaufte die Immocon AG den Bau 2012 und betrieb dort ein Studentenwohnheim – mit Verlust. Ein paar Jahre später wurde die Idee eines Asylzentrums verworfen. Noch ein paar weitere Jahre später ging die Immocon AG schliesslich Konkurs.

Das Franziskushaus, seither leer, kam in den Besitz der Aargauischen Kantonalbank, die den Bau eigentlich gar nicht wollte. Denn inzwischen stand das Gebäude unter Denkmalschutz, das Interieur und die Möbel eingeschlossen. 2019 kaufte die Monte & Mare AG das Franziskushaus. Firmeninhaber Bruno Auchli kündigte Pläne an, schwieg sich dann aber aus.

Das Franziskushaus im Jahr 2005: Da war es noch in Gebrauch und entsprechend gepflegt. Bruno Kissling

Zwei angrenzende Parzellen mit verwahrlostem Wald

Die Monte & Mare AG erwarb mit dem Franziskushaus auch zwei angrenzende Parzellen. Der Landbesitz reicht den Hang hinunter bis zum Gelände der Genossenschaft Betreutes Wohnen im Alter. Der Wald ist ähnlich verwahrlost wie das Franziskushaus. Gegenüber SRF wollte Monte-&-Mare-AG-Besitzer Auchli 2019 nicht verraten, was er mit dem Gebäudekomplex plant. Er sei im Gespräch mit der Gemeinde Dulliken und es brauche verschiedene Bewilligungen, wird er im entsprechenden Beitrag zitiert.

Dullikens Gemeindepräsident Walter Rhiner erinnert sich: «Herr Auchli präsentierte uns damals ein Projekt, das gegen die geltenden Sonderbauvorschriften verstiess.» Also lehnte die Gemeinde ab. Daraufhin brach der Kontakt zwischen der Gemeinde und dem Eigentümer Auchli ab. Der schien das Franziskushaus sich selbst zu überlassen: Der umliegende Wald wuchs es langsam ein.

Der imposante Betonbau, nun von Pflanzen umschlungen: So wurde das Franziskushaus bald einmal ein «Lost Place». So werden Liegenschaften bezeichnet, die in Vergessenheit geraten und daraufhin verwahrlosen.

So fand eine «Lost Place»-Fotografin das Franziskushaus vor knapp zwei Jahren vor. «Ich hatte damals das Gefühl, das Gebäude sei noch zu retten», erinnert sie sich. zvg

Eine Fotografin, die solche «Lost Places» ablichtet, erzählt: «Etwa vor knapp zwei Jahren war ich mal drin.» Was ihr auffiel: «Ich konnte einfach reinspazieren, die Türen standen offen.» Sogar die Stromversorgung habe noch funktioniert: «Ich konnte überall Licht machen.» Sie sah zwar Zeichen von Vandalismus, aber keine Graffiti. «Ein paar eingeschlagene Scheiben, nicht allzu sehr verfallen. Ich hatte damals das Gefühl, das Gebäude sei noch zu retten.»

So fand die «Lost Place»-Fotografin vor knapp zwei Jahre die Grossküche des Franziskushauses vor – noch in passablem Zustand. zvg

«Für die Gemeinde nicht gerade ein Bijou»

«Für uns als Gemeinde ist das Gebäude in diesem Zustand nicht gerade ein Bijou», findet Walter Rhiner, Dulllikens Gemeindepräsident. Also suchte er letzten März, nach rund zwei Jahren Stille, erneut das Gespräch mit Besitzer Auchli – diesmal gleich in Person: Rhiner klingelte am Haus in Däniken. «Auchli öffnete die Tür», erinnert sich Dullikens Gemeindepräsident. «Dann verwies er mich jedoch an seinen Geschäftspartner. Der wimmelte mich ab.» Rhiner ging ohne weitere Auskünfte nach Hause.

Der Gemeindepräsident liess aber nicht locker: Ende August bat er die Kantonspolizei, das Gebäude besichtigen zu dürfen. Er durfte, in Begleitung der Polizei. «Die Liegenschaft ist in schlechtem Zustand», erzählt Rhiner vom Innern. Er berichtet von eingedrückten Türen und zerschlagenen Fenstern, «mancherorts regnet es rein». Auch seien klar Spuren sichtbar, dass sich hier Leute einquartiert hätten. In Dulliken wisse man von den Partys, die gelegentlich an Wochenenden hier stattfinden.

Wer die Auffahrt zum Franziskushaus hochgeht, erblickt als Erstes dessen Nordfassade – mit deutlichen Spuren von Verwahrlosung. Bruno Kissling

Eine Anwohnerin bestätigt das. «Zuerst kamen Drögeler, dann noch schlimmere Drögeler und schliesslich das Rotlichtmilieu», schildert sie die Jahre seit der Übernahme durch die Monte & Mare AG. Mit dem neuen Besitzer sei das immer trauriger geworden.

Sie sei im Herbst zuletzt am Gelände vorbeispaziert. «Eine himmeltraurige Lumpensache», entfährt es ihr. Am Boden habe sie Bierdosen und gebrauchte Kondome liegen sehen. Mitten in der Nacht sehe sie an Wochenenden oft Autos vom Franziskushaus herunterfahren. «Von Mitternacht bis drei Uhr früh ist Rotlicht.»

Auch der Kantonspolizei ist die Situation bekannt, wie Polizeisprecher Andreas Mock bestätigt: «Das Gebäude wird öfters von verschiedenen Personen aufgesucht.» Es seien Spuren sichtbar, dass Personen eingestiegen und sich dort aufgehalten hätten.

Schliesslich berichtete die Gemeinde Dulliken der kantonalen Denkmalpflege vom Zustand des Franziskushauses. «Der Eigentümer hat eine Unterhaltspflicht», erklärt Sara Schibler von der Solothurner Denkmalpflege. «Der Eigentümer hat entsprechende Massnahmen zu treffen, damit das Schutzobjekt keinen Schaden nimmt. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, können die Massnahmen zu Lasten des Eigentümers vorgenommen werden.»

«Als erste Massnahme müsste das Gebäude mal so abgesperrt werden, dass sich niemand mehr unerlaubt Zutritt verschaffen kann. Gleichzeitig müssen bestehende Schäden so gesichert werden, dass sich der Zustand des Baudenkmals nicht weiter verschlechtern kann», sagt Schibler. «Danach ist es wichtig, gemeinsam mit dem Eigentümer eine sinnvolle Nutzung zu finden.» Deshalb versuchte die Denkmalpflege vor Weihnachten, Auchli zu kontaktieren – auch erst mal ohne Erfolg.

Und dann ein Brand

Am Mittwochabend, 18. Januar, meldete eine Passantin ein Feuer im Franziskushaus. Die Feuerwehren von Dulliken und Starrkirch-Wil rückten aus, «ein Grossaufgebot mit vielen Fahrzeugen», erinnert sich ein Anwohner. Sie brachten den Zimmerbrand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. «Die Brandursache war menschliches Verschulden», bestätigt Polizeisprecher Mock.

Am Abend des Mittwochs, 18. Januar, meldete eine Passantin ein Feuer im Franziskushaus. zvg

Die Spuren vom Brand am 18. Januar sind noch deutlich sichtbar. Bruno Kissling

Ein paar Tage später trafen sich die Vertreter aller Parteien, um den entstandenen Schaden zu begutachten: Neben Gemeindepräsident Rhiner, Denkmalpflegerin Schibler, einem Vertreter der solothurnischen Gebäudeversicherung und einem Spezialisten für die Behebung von Brandschäden war auch die Monte & Mare AG vor Ort. Allerdings schickte Auchli erneut seinen Geschäftspartner vor. «Wir sind froh um den Kontakt», meint Schibler.

Trotzdem: Was soll denn nun aus dem Franziskushaus werden? Die Frage an den Eigentümer bleibt noch immer ohne Antwort.

