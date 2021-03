Lostorf Frühlingsputz im Gotteshaus: Wie eine Spezialfirma die Kirche von Russ und Schmutz befreite Ein Spezialunternehmen befreite im Februar die Kirche Lostorf nach 10 Jahren von Russ und Staub. Dabei wurde Zentimeter für Zentimeter von Hand mit Sonder-Werkzeugen Dreck wegradiert. Noël Binetti 04.03.2021, 05.00 Uhr

Ohne Wasser und mit speziellen Utensilien gegen Staub und Russ: Eine Spezialfirma brachte die Kirche Lostorf auf Vordermann. zVg.

Rund alle 10 bis 15 Jahre ist eine solche Generalreinigung in Sakralbauten angezeigt. Über die Jahre sammeln sich an den hohen Decken und Gewölben Russpartikel von der Heizung an. Und auch die zahlreichen Kerzen, die in einem solchen Gebäude abgebrannt werden, hinterlassen ihre Spuren.