Littering Oltner räumen ihren eigenen Dreck weg: Neu wird Littering mit Raumpatenschaften bekämpft In Olten können sich Bewohnerinnen und Bewohner jetzt melden, um einen bestimmten Teil der Stadt von Müll zu befreien. So soll dem Littering-Problem entgegengewirkt werden. Sophie Deck 06.05.2021, 05.00 Uhr

Gemeinsam gegen Littering: Nicole Schumacher (links) und Ursula Rüegg vor dem Werkhof Olten. Bruno Kissling

Littering ist mittlerweile in fast allen Städten ein Problem. Und über Probleme wird bekanntlich viel geredet – auf der Strasse, in der Politik und in der Zeitung. «Davon hatte ich irgendwann genug», sagt SVP-Gemeindeparlamentarierin Ursula Rüegg. Sie setzt sich für Raumpatenschaften in der Stadt Olten ein, weil sie findet, «man muss irgendwann auch wirklich etwas machen».