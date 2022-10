Buchfestival Olten: Auch Werke unbekannter Leute sind ein Thema

Literatur Ein Schlaglicht auf Unbekanntes: Am Buchfestival Olten werden auch Werke von Autorinnen wie Monica Heinz präsentiert Beim letztjährigen Buchfestival Olten wurde eine Plattform für Bücher kleiner Schweizer Verlage eingeführt. Am Freitag fanden in diesem Rahmen erstmals auch Gespräche mit Autorinnen und Autoren statt. Die Zürcherin Monica Heinz machte mit ihren Büchern den Anfang. Fabian Muster Jetzt kommentieren 28.10.2022, 20.27 Uhr

Monica Heinz (Mitte) im Gespräch mit Christoph Rast (links) und Sibylle Scherer. Bruno Kissling

Kennen Sie die Autorin Monica Heinz? Falls nicht, kein Problem. Am Freitagnachmittag konnten sich am Buchfestival Olten in der Schützi fünf Autorinnen und Autoren mit ihren Bücher vorstellen, die es normalerweise nicht ins grosse Licht der Öffentlichkeit schaffen.

Im Rahmen des im vergangenen Jahr lancierten Laufstegs für Bücher kleiner Schweizer Verlage fanden gestern erstmals auch Gespräche mit Autorinnen und Autoren statt. Christoph Rast und Sibylle Scherer, die 35 Jahre (Rast) respektive 5 Jahre (Scherer) die Leitung der Stadtbibliothek innehatten, versuchten den Personen in einem lockeren Gespräch, etwas über das geschriebene Werk, aber auch Persönliches zu entlocken.

Die 54-jährige Monica Heinz versucht täglich mindestens eine halbe Stunde zu schreiben. Bruno Kissling

Im Fall von Monica Heinz gelang dies ganz gut. Die Zürcherin bezeichnet Schreiben als ihr Hobby. Sie versuche, täglich mindestens eine halbe Stunde am Pult zu sitzen, an den Wochenenden mehr, wie die Leiterin eines Sekretariats an der ETH Zürich verriet. Zudem schreibe sie gleich an mehreren Manuskripten. Sie lege das eine weg und könne dann ohne Probleme beim anderen weiterfahren.

Romane spielen in England

Mittlerweile ist bereits der dritte Roman der 54-Jährigen im Druck, der Ende November erscheinen soll. In ihren Büchern lässt sie auch immer wieder die grosse Faszination für England durchblicken.

So spielt etwa der zweite Roman «Das Bettelarmband», aus dem die Autorin vorgelesen hat, teilweise dort. Die Enkelin Lea erbt von ihrer Grossmutter ein paar Tagebücher. Mit den Einträgen stellt sich nach und nach heraus, was es mit den Anhängern des Bettelarmbands auf sich hat. Es wird klar, dass Leas Grossmutter in England ein Doppelleben führte. Und die Enkelin lernt letztlich auch etwas über sich selbst – was, sei hier nicht verraten.

