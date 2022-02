Verein Buchfestival Olten soll neuen Präsidenten erhalten

Literatur Der Verein Buchfestival Olten soll mit Christoph Henzmann einen neuen Präsidenten erhalten Christoph Henzmann wird als Nachfolger des bisherigen Georg Berger vorgeschlagen. Henzmann ist studierter Germanist und seit 15 Jahren als Deutschlehrer tätig. 22.02.2022, 16.33 Uhr

Start des Buchfestival Olten mit Müsterli-Abend in der Oltner Schützi. Patrick Lüthy

Seit Beginn im Jahr 2017 habe Georg Berger, Direktor des Berufsbildungszentrums Olten, als Präsident des Fördervereins wesentlichen Anteil am Erfolg des Buchfestivals Olten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Er habe zusammen mit Geschäftsführer Alex Summermatter und Programmleiter Thomas Knapp das Festival mitinitiiert, aufgebaut und geprägt.

Georg Berger, Präsident Buchfestival Olten, tritt ab. Patrick Lüthy

Für das Leitungsteam kam die Demission von Berger allerdings nicht aus heiterem Himmel. «Er hat uns frühzeitig informiert und uns auch bei der Suche für seine Nachfolge sehr unterstützt», lässt sich Alex Summermatter in der Mitteilung zitieren. «Wir bedauern natürlich seinen Rücktritt. Er war stets ein kritischer Gesprächspartner, ein aufmerksamer Netzwerker und auch ein guter Kollege.»

Christoph Henzmann sei ein Glücksfall

Christoph Henzmann soll neuer Präsident des Vereins Buchfestival Olten werden. zvg

Das Leitungsteam hat eine Liste möglicher Kandidatinnen und Kandidaten mit einem klaren Anforderungsprofil erstellt. Am besten ins Profil passte dabei Christoph Henzmann. Er sei ein Glücksfall, so Alex Summermatter laut Mitteilung. «Die Nähe zur Bildungsstadt ist für das Buchfestival zentral, etwa im Rahmen des Schreibwettbewerbs.»

Henzmann ist Rektor der Kaufmännischen Berufsfachschule am Berufsbildungszentrum Olten und arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Deutschlehrperson. Die Literatur in ihrer ganzen Vielfalt und der Zugang zum Lesen für alle prägen seinen Alltag seit dem Germanistikstudium an der Universität Basel.

Natürlich habe er sich über die Anfrage gefreut, lässt sich Henzmann in der Mitteilung zitieren. Nach kurzer Bedenkzeit habe er zugesagt und werde das Leitungsteam auf strategischer Ebene unterstützen. Dies bereits im Hinblick auf das sechste Buchfestival Olten vom 27. bis 30. Oktober 2022.

Der designierte Präsident muss an der kommenden Generalversammlung des Fördervereins im Frühjahr allerdings noch gewählt werden. Der Stabsübergabe sieht Georg Berger mit guten Gefühlen entgegen: «Christoph Henzmann wird mithelfen, das Festival weiter zu konsolidieren und zu entwickeln.» (otr)