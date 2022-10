Literatur Das Buchfestival startet mit dem Müsterli-Abend – diese beiden Oltnerinnen bringen das diesjährige Motto perfekt zum Ausdruck Bücher, Bücher, Bücher: Am diesjährigen Buchfestival Olten gibt es nicht nur viel davon zu lesen, sondern auch zu hören, wie beim Start am Müsterli-Abend. Mit dabei unter anderem die beiden Oltnerinnen Vera Tabeling und Isabelle Bitterli. Fabian Muster Jetzt kommentieren 27.10.2022, 22.47 Uhr

Die Oltnerin Vera Tabeling singt (Mitte), während die andere Oltnerin Isabelle Bitterli eigentlich ihre Geschichten vorlesen möchte; links Pianist Roland Köppel. Bruno Kissling

Die Sängerin will verständlicherweise singen. Sie haucht den Jazz-Welthit «Night in Tunisia» ins Mikrofon, begleitet von ihrem Pianisten. Doch die Autorin funkt dazwischen – «ich glaube, ihr seid am falschen Ort» – und möchte das Publikum lieber mit ihren selbstgeschriebenen Geschichten unterhalten.

Die Wogen gehen ein paar Mal hin und her – bis sich die beiden Frauen entscheiden, gemeinsame Sache zu machen und das Lied «They Can’t Take That Away» anstimmen; notabene eine Koproduktion der beiden Gebrüder Ira (Text) und George Gershwin (Musik).

Diesmal liest Isabelle Bitterli (rechts) und Vera Tabeling sowie Roland Köppel hören zu. Bruno Kissling

Die Sängerin ist die Oltnerin Vera Tabeling mit ihrer wunderbaren Stimme, die Autorin die ebenfalls einheimische Isabelle Bitterli mit ihren witzigen Geschichten, in denen sie einmal das Deutsche mit französischen Begriffen und einmal mit englischen Wörtern vermengt. Die beiden verkörperten mit ihrem Auftritt im Kulturzentrum Schützi zum Start des Buchfestivals Olten am Donnerstag perfekt das diesjährige Motto des Müsterli-Abends: «Buch und Töne».

Am Schluss ihres Auftritts machen Vera Tabeling (Mitte) und Isabelle Bitterli gemeinsame Sache. Bruno Kissling

Jürg Halter und die vielfältigen Themen seiner Gedichte

Ebenfalls Erfahrung in der Musik hat Jürg Halter. Bis 2015 trat der Berner als Rapper unter dem Pseudonym Kutti MC auf. Der Dichter gab in der Buchhandlung Schreiber eine Kostprobe seines neuen Gedichtbandes «Gemeinsame Sprache».

Lesung von Jürg Halter in der Buchhandlung Schreiber. Bruno Kissling

Er las über den roten Faden, übte Gesellschaftskritik am Wachstumswahn, der uns Menschheit in die Selbstzerstörung führen könnte, oder sprach über den Anfang Jahr verstorbenen Mundartsänger Endo Anaconda, den er als «unheilbar am Leben» bezeichnete – und letztmals in Olten traf. Zwischen dem Gedichtevorlesen blitzte sein Können für Situationskomik auf, als er etwa das schreiende Baby in der Buchhandlung als Zusammenarbeit mit dem lokalen Hebammenhaus ankündigte.

Regierungsrat Remo Ankli glaubt an das gedruckte Buch

Ansprache von Landammann Remo Ankli. Bruno Kissling

Vor dem Start des Müsterli-Abends gaben sich Personen aus Politik, Kultur und Wirtschaft ein Stelldichein beim gemeinsamen Apéro in der Schützi. Landammann und kantonaler Kulturdirektor Remo Ankli sprach über die Zukunft des gedruckten Buches: Er glaube nicht, dass es mit der Digitalisierung ein Auslaufmodell werde. Vielmehr könnte es zu einem Nebeneinander von gedrucktem und elektronischem Buch führen, wie dies etwa auch in der Musik bei Vinyl, CD und Streaming der Fall wäre.

Ansprache von Christoph Henzmann, Präsident Verein Buchfestival Olten. Bruno Kissling

Buchfestival-Vereinspräsident Christoph Henzmann – für ihn ist es in dieser Funktion die erste Ausgabe – freute sich auf die grosse Vielfalt an Literatur. Er bezeichnete den Müsterli-Abend mit rund 90 verkauften Tickets als «guten Start» – obwohl er sich deren 100 erhofft hatte. In den kommenden Tagen zeige sich, ob die Zurückhaltung bei gewissen Leuten wegen Corona noch immer aktuell sei, so Henzmann.

Über 1000 Buchtitel stehen in der Schützi zum Kauf

Noch bis Sonntag läuft das Buchfestival, mit der Schützi als Zentrum. Urs Bütler von der Buchhandlung Schreiber hat erneut etwas mehr als 1000 Buchtitel ins Kulturzentrum verfrachtet. Neuheiten aber auch gut laufende ältere Titel laden so zum Schmökern und zum Kauf ein.

Bücherfans (von links): Christoph Henzmann, Alex Summermatter (beide Buchfestival-Leitungsteam) sowie Regierungsrat Remo Ankli und Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet. Bruno Kissling Moderator und Slampoet Kilian Ziegler hat einen Auftritt. Bruno Kissling Rund 1000 Büchertitel stehen in der Schützi zum Kauf. Bruno Kissling Bücherfans (von links): Christoph Henzmann, Alex Summermatter (beide Buchfestival-Leitungsteam) sowie Regierungsrat Remo Ankli und Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet. – Moderator und Slampoet Kilian Ziegler hat einen Auftritt. Bruno Kissling

