Bücherplauderer eröffnen die Saison bei Literatur & Bühne Olten

Literatur & Bühne Olten Die Bücherplauderer Hanspeter Müller-Drossaart und Urs Heinz Aerni sorgen mit Romana Ganzoni für den Saisonauftakt Am Anfang war das Wort – und damit das Frühlingsprogramm. Zwischen Januar und Juni oszillieren die Themen bei Literatur & Bühne Olten zwischen schier allen Genres. Urs Huber 04.01.2023, 05.00 Uhr

Buchplauderer: mit Hanspeter Müller-Drossaart (links) und Urs Heinz Aerni. Sie empfangen Mitte Januar Romana Ganzoni als Gast. Bild: zvg

Literatur & Bühne an der Leberngasse 17 in Olten präsentiert das Frühjahrsprogramm 2023. Die Namen sind Programm. Eingeladen sind unter anderen Arno Camenisch, Romana Ganzoni, Jürg Beeler, Rebekka Salm, Lidija Burčak, Bänz Friedli, Christine Brand, Dana Grigorcea und Hanspeter Müller-Drossaart.

Am 12. Januar startet die Literatur & Bühne Olten mit einem etwas anderen Literaturklub. Die Bücherplauderer Hanspeter Müller-Drossaart und Urs Heinz Aerni werden vier Mal im Jahr auf der Bühne über Bücher reden, die sie beschäftigen. Und sie laden jeweils eine Autorin ein – zur Premiere Romana Ganzoni.

Am 27. Januar folgt ein musikalisch-literarischer Abend mit Rebekka Salm und Samuel Blatter. Jürg Beeler wird am 2. März aus seinem neuen Roman «Die Zartheit der Stühle» lesen. Der 1957 in Zürich geborene Autor lebt im südfranzösischen Narbonne und absolvierte 1976 die Matura an der Kantonsschule Olten – übrigens zusammen mit Sibylle Scherer. Die ehemalige Leiterin der Stadtbibliothek Olten führt das Gespräch mit ihrem früheren «Kantigspänli».

Gern gehört und gesehen: Arno Camenisch liest am 30. März aus seinem aktuellen Buch «Die Welt». Es ist persönlich, melancholisch und spontan, erzählt von den Jahren, als Camenisch als Twen sein Leben auf den Kopf stellte und über die Kontinente zog. Die Sorgen waren fern und das Leben kreiste um die Liebe. Camenischs Lesungen übrigens sind Kult.

Entdeckungen und ein bizarrer Mord

Das einzige Literaturhaus im Kanton Solothurn will auch noch weniger bekannten Autorinnen und Autoren eine Bühne bieten. Mit ihrem hinreissenden Débutroman «Alpha Bravo Charlie» (erscheint im Februar 2023) wird Tine Melzer am 5. April zu Gast sein. Sie lebt und arbeitet in Zürich und auf Kimitoön, Finnland.

Die Berner Autorin Stefanie Christ hat bereits einige Bücher geschrieben. Am 13. April wird sie ihren neuen Roman «Krähengesang» (März 2023) vorstellen. Die ehemalige Kulturredaktorin der «Berner Zeitung» erzählt die Geschichte der Journalistin Mina Nova, die den Dingen auf den Grund geht.

Christine Brand kommt mit ihrem neuesten Fall auf die Bühne. In «Der Feind» sorgt ein bizarrer Mord in Bern für Aufsehen: Ein Mann wurde an sein Bett gefesselt und scheinbar hingerichtet. Er trägt nichts als rote Stöckelschuhe. Brand hat schon zehn Kriminalromane geschrieben. Als ehemalige Gerichtsreporterin ist sie bei ihren Fällen besonders nah dran und hat eine grosse Fangemeinde.

Friedli, Breuer und ein Literaturpaar

Ebenfalls mit seinem neuen Buch wird Bänz Friedli am 25. Mai auf der Literaturbühne zu Gast sein. In seinem neuen Essay- und Kolumnenband «Hat die Gruppe verlassen» (April 2023) verbindet der Kabarettist und Autor vermeintlich Kleines mit dem grossen Ganzen. Dabei plädiert er für Unterhaltung mit Haltung.

Diese hat auch Thomas C. Breuer. Er hat sich vom Kabarett verabschiedet, humorvoll bleiben seine Auftritte dennoch. Im Gepäck am 4. Mai hat er sein Buch «Punktlandung im Nirgendwo» mit vielen Erinnerungen aus 45 Jahren; eine Veranstaltung der Oltner Kabarett-Tage in Partnerschaft mit der Literatur & Bühne.

Den Abschluss des Frühjahrsprogramms macht am 8. Juni ein aussergewöhnliches Literaturpaar. Dana Grigorcea und Peri Monioudis sind als Autorin und Autor erfolgreich unterwegs. Beide sind preisverwöhnt (unter anderem Schweizer Literaturpreis, Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis), beide haben sich der Literatur verschrieben und gründeten vor vier Jahren den Telegramme Verlag. Sie haben zwei Kinder und leben in Zürich. Das Gespräch führt der Germanist und Historiker Urs Bloch aus Olten.

Wein und Brot aus der Kleinstbäckerei Fröhlicher

Es gehört bereits zur Tradition des Literaturhauses, dass nach jeder Lesung Wein und Brot aus der Kleinstbäckerei des Musikers Stephan Fröhlicher aufgetischt wird. «Dank grosszügiger Sponsoren können die Eintrittspreise tief gehalten werden», geben die Veranstalter zu verstehen.

Informationen/Tickets online oder am Schalter von Region Olten Tourismus, Frohburgstrasse 1, Olten

