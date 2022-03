Irische Klänge machen Oltner Stadttheater zum Pub

«Let’s celebrate St. Patricks Day!» Pure Lebensfreude im keltischen Stil: Music-Show-Festival «Irish Heartbeat» verwandelte Oltner Stadttheater schier in ein Pub Das Music-Show-Festival «Irish Heartbeat» brachte die Herzlichkeit und Lebensfreude der irischen Kultur auf hohem Niveau ins Stadttheater Olten. Das Motto – simpel: «Let's celebrate St. Patricks Day!» Denise Donatsch Jetzt kommentieren 23.03.2022, 12.00 Uhr

Mit «3 on the Bund», «Briste» sowie «Conor Markey & Marty Barry» waren hochkarätige Musikschaffende am Werk. zvg/Stadtheater

Am 17. März feiern die Iren ihren Nationalfeiertag zu Ehren des heiligen Patricks. Immer um dieses Datum herum legt die sonst schon ausgeprägte Freude der Irinnen und Iren am Musizieren und Feiern noch einen Zacken zu – egal wo auf der Erde sie sich gerade befinden. Was das bedeutet, demonstrierte voller Enthusiasmus die seit über drei Jahrzehnten bestehende Music-Show «Irish Heartbeat», welche am Dienstagabend zum ersten Mal in Olten gastierte.

Mit den drei irischen Musikformationen «3 on the Bund», «Briste» sowie «Conor Markey & Marty Barry» waren hochkarätige Musikschaffende am Werk, die unter anderem damit beeindruckten, gleich mehrere Instrumente auf hohem Niveau zu beherrschen. Authentisch und voller Inbrunst wurde so aus dem Stadttheater beinahe ein irisches Pub.

Das Konzert stand aber nicht nur im Zeichen des irischen Nationalfeiertags, sondern es solle auch Symbol dafür sein, sich nicht von Putins Krieg die Freude an der Musik nehmen zu lassen, bemerkte der in grasgrün gekleidete Moderator Petr Pandula. Ein kleiner Wermutstropfen gab es dann aber doch: Normalerweise verbringen die Musizierenden die Pausen mit den Konzertgästen – wegen Corona war dies leider nicht möglich.

Berührende Dreistimmigkeit

Locker-flockig und mit viel Rhythmus eröffnete das Duo «Conor Markey & Marty Barry» mit einem «Instrumental» – ein Stück ohne Gesang – das Konzert. Die beiden auf Saiteninstrumente spezialisierten Männer spielten mit flinken Fingern auf Gitarre, Irish Bouzouki und Banjo. Aber auch gesanglich hatten die zwei Meisterzupfer einiges zu bieten: Ihre sonoren Stimmen vermengten sich hervorragend mit den typisch keltischen Klängen.

Nebst den Liedern, welche allerlei Geschichten aus Irland erzählten, hat das Duo auch eine berührende Vorgeschichte zu bieten: Bereits ihre Grosseltern standen gemeinsam auf der Bühne, um zu musizieren. Nach knapp 30 Minuten verabschiedeten sich die beiden mit einer Eigenkomposition, bei der nochmals so richtig die Post abging und das Publikum begeistert mitklatschte.

Träumen und Feiern: eine Einladung

Das seit 2015 bestehende Frauentrio «Briste» lud von der ersten Note an zum Träumen und Feiern ein – mit gehörig viel Tempo und freudigen Ausrufen. Mit Gitarre, irischer Flöte, Banjo und bezaubernden Stimmen, entführten Alison Crossey, Emma Robinson und Joanna Boyle die Anwesenden ins Land der Kleeblätter. Ihre Musik, eine Mischung aus Country, Folk und Irish Traditional Music, mutete dabei temperamentvoll und fröhlich, teils jedoch auch sehnsüchtig süss an.

So ging es im Oltner Stadttheater ab. Remo Fröhlicher

Ein Höhepunkt ihrer Darbietung waren jene Songs, welche verträumt von der kühlen weiten Schönheit der grünen Insel erzählten. Beinahe meditativ hüllten die klaren Stimmen der drei Frauen die Zuhörenden ein – spätestens bei den dreistimmigen Parts war Gänsehaut Programm.

Auch die bekannte traditionelle irische Tin Whistle bekam ihren Auftritt.

«Emma ist die einzige Musikerin, die gleichzeitig Tin Whistle spielen und lächeln kann»,

kommentierte Boyle humorvoll das Spiel ihrer Kollegin. Schliesslich verabschiedete sich auch «Briste» mit einem temperamentvollen Lied, was vom Publikum mit begeistertem Applaus und Pfiffen honoriert wurde.

Tanzen auf den Tischen

Mit dem Auftritt von «3 on the Bund» war es definitiv vorbei mit zurücklehnen und relaxen. Die dritte Formation des Abends, zusammengesetzt aus drei Frauen und zwei Männern – einer davon nicht aus Irland, sondern aus Bayern –, wurde ursprünglich gegründet, um am St. Patricks Day in China aufzutreten. Nach diesem Event entschieden sie sich, gemeinsam weiter zu musizieren.

Die fünf Vollblutmusikerinnen und -musiker heizten dem Stadttheater-Publikum mit feurigen Rhythmen gehörig ein – es fehlten eigentlich nur noch Tische, um darauf zu tanzen. Spätestens jetzt konnte man sich als Zuhörende der irischen Herzlichkeit und der Liebe zur Musik kaum mehr entziehen.

Mit dem Quintett kam ebenfalls eine Harfe auf die Bühne, welche von Aisling Lyons gespielt wurde, um ihre Kollegin Susan Coleman bei sanften Balladen zu begleiten. In erster Linie spielte «3 on the Bund» jedoch Up-Tempo-Songs, also schnellere Lieder, und animierte die Zuhörenden in irischer Manier zum Mitklatschen und Mitsingen. Am Ende des Konzerts wurde das Fünferteam mit tosendem Applaus und der Aufforderung nach einer Zugabe vom Publikum gefeiert.

