BBZ Olten: Extraklasse für Integration ukrainischer Jugendlicher

Lernen unter Gleichgesinnten Der Krieg rückt während des Unterrichts in den Hintergrund: Ukrainische Jugendliche suchen in Olten ihren Weg in die Zukunft Diese Woche sind 28 junge Ukrainerinnen und Ukrainer ins Integrationsjahr des Berufsbildungszentrum Olten gestartet. Ihr Ziel: Deutsch büffeln und das Schweizer Bildungssystem kennenlernen, um später eine Berufslehre anzutreten. Ein Besuch im Klassenzimmer. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Konzentriertes Arbeiten im neuen Klassenzimmer: Die meisten der ukrainischen Jugendlichen haben sich vorher noch nicht gekannt. Bruno Kissling

Mittwoch, 13.30 Uhr am Berufsbildungszentrum Olten: In der Pause bleiben die meisten der 15 Jugendlichen in der Klasse 22C im Stuhlkreis sitzen und schwatzen. Ein Bub erzählt etwas in lauter Stimme. Die Gruppe kichert. Mittendrin sitzt die Journalistin und versteht kein Wort. Denn Yevhenii, Oleksandra, Dmytro, Kseniia und Diana sprechen Russisch.

Dann sind die fünf Minuten Pause auch schon vorbei; weiter geht es mit der Vorstellungsrunde – auf Deutsch. Auf einem Blatt Papier haben vorher alle einen vorgedruckten Steckbrief ausgefüllt. Alter, Haarfarbe, Hobbys und Lieblingsessen stehen darauf. Und wie lange sie schon in der Schweiz sind. Jetzt lesen die Klassengspändli einander vor, was sie notiert haben.

Ukrainisch, Russisch, Englisch – und was ist mit Deutsch?

Es ist erst der zweite Schultag, den sie miteinander verbringen. Als eine von insgesamt drei Klassen sind sie diese Woche ins sogenannte Integrationsjahr gestartet – einem Brückenangebot, das fremdsprachigen Jugendlichen zum Einstieg in die berufliche Grundausbildung verhelfen soll.

Zum Integrationsjahr an der Berufsfachschule Das sogenannte Integrationsjahr ist ein Brückenangebot für spätimmigrierte fremdsprachige junge Menschen, die eine Berufslehre anstreben, aber nicht genug gut Deutsch sprechen. Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die Jugendlichen lesen und schreiben können. Das Programm dauert im Normalfall zwei Jahre. Im ersten Jahr steht das Erlernen der Sprache im Vordergrund. Zusätzlich besuchen die Lernenden Fächer wie «Leben in der Schweiz» und «Berufliche Orientierung», um sich mit der Schweiz und ihrem Bildungssystem vertraut zu machen. Im zweiten Jahr dreht sich alles um die Berufswahl. Die Lernenden absolvieren ein grösseres Praktikum und werden bei der Suche nach einer Lehrstelle unterstützt. Seit dem Schuljahr 2018/2019 besuchen geflüchtete Jugendliche und andere Spätimmigrierte das Integrationsjahr gemeinsam. Zugelassen sind Flüchtlinge mit B-, C- und N- (mit Bleibeperspektive) und S-Status.

Das Spezielle an der Klasse 22C: Hier sind die Nationalitäten nicht gemischt wie in den anderen Klassen, sondern sämtliche 15 Lernende kommen aus der Ukraine. Die meisten von ihnen sind 16 oder 17 Jahre alt, nur zwei sind bereits über 20. Viele leben seit Februar oder März 2022 in der Schweiz. Einzelne sind erst vor zwei Monaten hierher geflüchtet. Heute Nachmittag besuchen sie zum ersten Mal das Fach «Berufliche Orientierung».

Bild: Bruno Kissling

Die vorgedruckten Sätze des Steckbriefes lesen die Jugendlichen flüssig vor. Nur das Wort «Tätigkeit» ist für viele ein Stolperstein. Eliza kennt den deutschen Begriff für ihre Lieblingsbeschäftigung nicht und behilft sich mit den Händen. «Stricken», ruft eine Klassenkollegin. «Ich spreche Russisch, Ukrainisch und ein bisschen Englisch», sagt jetzt Makka. «Stopp», unterbricht sie Lehrerin Jacqueline Ruggli: «Was ist mit Deutsch?»

Ein Jugendlicher hat bereits eine Schnupperlehre besucht

Was das Sprachlevel anbelangt, ist Dmytro vielen seiner neuen Gspändli voraus. Immer wieder übersetzt er während des Unterrichts die Anweisungen der Lehrerin für seinen Banknachbarn. Er habe bereits in der Ukraine im Privatunterricht Deutsch gelernt, erklärt der 16-Jährige. «Mein Stiefvater ist Schweizer.»

Dmytro ist Ende Februar mit seiner Mutter und der Schwester in die Schweiz geflüchtet. Vor den Sommerferien besuchte er eine Schnupperlehre als Sanitärinstallateur. Seither steht für ihn fest, dass er nach dem Integrationsjahr eine Lehrstelle für diesen Beruf suchen will.

Die neuen Klassengspändli sind «sehr freundlich»

Beim Deutsch bereite ihm die Grammatik noch am meisten Schwierigkeiten, so Dmytro. Er sagt:

«Ich kenne schon viele Wörter, hänge sie dann aber so wie im Russisch aneinander.»

Angesprochen darauf, wie ihr der Unterricht bisher gefällt, lächelt Diana verlegen. Sie spreche noch nicht so gut Deutsch, sagt die 17-Jährige und entschuldigt sich. Sie habe aber etwas Englisch in der Schule gelernt.

Bild: Bruno Kissling

Vor einem Jahr begann Diana in der Ukraine ein Agronomie-Studium. Dieses habe ihr aber nicht sonderlich gut gefallen, erzählt sie. Hier in der Schweiz interessiere sie sich für den Beruf der Kunstmalerin. An der Berufsfachschule gefalle es ihr bisher sehr gut: «Everyone is very friendly.»

Ukrainische Lehrerin unterrichtet Deutsch

Schon hat die zweite Doppelstunde des Nachmittags begonnen: Deutsch. Begrüssungen und einfache Fragen in Alltag sind das Thema. Wann sage ich «Ciao zäme», wann «Guten Tag»? Welche Antwortmöglichkeiten gibt es, wenn mich jemand fragt: «Wie geht es dir?»

Deutschlehrerin Viktoria Litvynov. Bild: Rahel Künzler

Die Hälfte der insgesamt zwölf Stunden Deutsch pro Woche im ersten Schulhalbjahr unterrichtet die gebürtige Ukrainerin Viktoria Litvynov. Sie lebte lange in Deutschland und arbeitet seit vier Jahren als Deutschlehrerin in der Schweiz. Thomas Schneider, Rektor der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule und Leiter der Brückenangebote, bezeichnet ihre Anstellung als «glücklichen Zufall».

Den ersten Einsatz am Berufsbildungszentrum Olten hatte Litvynov nämlich als Dolmetscherin an einem Infoabend zum Integrationsjahr, den die Schule speziell für ukrainische Familien organisierte. Dies, weil kurz vor den Sommerferien immer mehr Anmeldungen von Ukrainerinnen und Ukrainern fürs Brückenangebot eintrafen.

Der Grund: Vier ukrainische Jugendliche waren bereits im vergangenen Schuljahr nachträglich ins Integrationsjahr aufgenommen worden. Das Angebot der Berufsfachschule sprach sich schnell herum.

Kanton gründete zwei neue Klassen für ukrainische Jugendliche

In der ersten Sommerferienwoche beschloss der Kanton schliesslich kurzfristig, die bestehenden zwei Klassen im Integrationsjahr an den beiden Standorten Olten und Solothurn-Grenchen um eine Extraklasse zu erweitern. So sollte für möglichst alle Bewerbenden, welche die sprachlichen Voraussetzungen mitbringen, Platz geschaffen werden.

In Olten stammen dieses Schuljahr 28 von 45 Lernenden im Integrationsjahr aus der Ukraine. Nach dem Entscheid des Kantons musste die Schulleitung innert kürzester Zeit das Angebot für eine dritte Klasse organisieren. Sieben Tage und unzählige Telefonate später waren die fünf neuen Lehrpersonen gefunden – darunter eben auch Viktoria Litvynov.

Für diese spezielle Klasse sei sie eine optimale Besetzung, so Schneider. Denn damit könnten die durch den Krieg im Heimatland belasteten ukrainischen Jugendlichen auch einmal in ihrer Muttersprache über persönliche Anliegen sprechen. Litvynov zeigt sich nach dem zweiten Unterrichtstag sehr zufrieden mit der neuen Klasse:

«Sie sind sehr motiviert und sprechen viel besser Deutsch, als ich erwartet habe.»

Wenn sie im Unterricht auf Ukrainisch oder Russisch angesprochen werde, antworte sie immer auf Deutsch. Nur im Notfall wechsle sie die Sprache.

Bis jetzt sei sie von den Lernenden noch nicht auf den Krieg angesprochen worden. Unter sich seien die Jugendliche fröhlich und unbeschwert. Litvynov sagt: «Sie werden sich gut mit der neuen Situation zurechtfinden. Da mache ich mir keine Sorgen.»

Bild: Bruno Kissling

