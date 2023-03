Erster Auftritt von «KlassikLabor» in der Stadtkirche Olten

«Le due Marie» «Wir wollen mit vielen Menschen unsere Begeisterung für die klassische Musik teilen»: Der Auftakt dafür gelang zwei Oltner Sängerinnen Mit dem Barockmusikabend «Le due Marie» stellten die beiden Sängerinnen Sophia Seemann und Sarina Weber sich und den neuen Verein «KlassikLabor» in der Stadtkirche dem Oltner Publikum vor. Peter Kaufmann Jetzt kommentieren 19.03.2023, 15.45 Uhr

Die beiden Sängerinnen Sophia Seemann und Sarina Weber gründeten den Verein «KlassikLabor». Bild: Remo Büss

Dutzende von Kerzen standen auf dem Boden und tauchten den Altarraum der Oltner Stadtkirche in ein stimmungsvolles Licht. Barockmusik und stilvoller Gesang waren angesagt. Das berühmte «Stabat Mater» des neapolitanischen Komponisten Giovanni Pergolesi stand im Mittelpunkt des Konzertabends «Le due Marie».

Hartnäckig hält sich die nachweislich falsche Legende, das geistliche Werk sei die letzte Komposition des bereits todkranken, erst 26 Jahre alten Meisters gewesen. Allerdings entstand es tatsächlich kurz vor seinem Tod in einem abgelegenen Kloster in Pozzuoli bei Neapel. Es war ein Auftragswerk für die Liturgie der Karwoche. Zugrunde liegt der Komposition das mittelalterliche Gedicht «Stabat Mater dolorosa», ein hymnischer Text um die leidende, trauernde Mutter Jesu. Pergolesi vertonte diese Worte eines unbekannten Dichters auf ergreifende Weise.

Sängerinnenduo stellt sich vor

So berühmt Pergolesis «Stabat Mater» ist, leicht zu interpretieren ist das bekannte und oft zu hörende Werk nicht. Viele namhafte Interpretinnen wagten sich erst in späteren Jahren an diesen geistlichen Gesang, gibt es doch Pergolesi-Experten, die stets eine strikte historische Aufführung verlangen. Für die beiden noch jungen, in Olten wohnhaften Sängerinnen Sophia Seemann und Sarina Weber gehörte deshalb ein wenig Wagemut dazu, sich mit diesem besonders wertvollen Stück geistlicher Musik vorzustellen.

Allerdings taten sie dies nicht unbedacht. Den Abend eröffneten sie gewissermassen als stimmlichen Auftakt mit zwei Liedern des bei uns weniger bekannten, norditalienischen Barock-Komponisten Giovanni Legrenzi. Zuerst sangen sie das aus einer Oper stammende «Lumi potete piangere» über die Gefühle trauernder Frauen. Gleich anschliessend folgte die Motette «Quam Amarum», ein Dialog zwischen der Muttergottes Maria und Maria Magdalena, die von Jesus geheilt wurde und zu seiner Jüngerin wurde.

Musikalisches Zwiegespräch

Entsprechend dieser thematischen Vorlage gestaltete das Künstlerinnenduo auch das Pergolesi-Stück als musikalisches Zwiegespräch der beiden Marien. Laut Programmheft wollen die zwei Künstlerinnen die beiden Frauen miteinander sprechen lassen, damit sie sich in ihrer Trauer um den geliebten Gottessohn gegenseitig unterstützen und bestärken können.

Pergolesis Meisterwerk wird so als barocke Darstellung weiblicher Solidarität begriffen. Zweifellos ein ungewöhnlicher Ansatz. Unterstützt und virtuos begleitet von einem Sextett auf historischen Instrumenten, trotzten die ausdrucksstarken Sängerinnen der schwierigen Akustik der Stadtkirche stets mit sichtlich tiefen Emotionen.

Experimentieren angedacht

Die Neuinterpretation des «Stabat Mater» als Dialog entspricht der Vorgehensweise der beiden jungen Künstlerinnen, die ihre Leidenschaft für die Musik mit anderen Menschen teilen möchten – vorab in ihrer Wahlheimat Olten. «Wir wollen dem Publikum, vor allem jenen, die noch wenig oder gar keine Berührungspunkte mit dieser Musik hatten, klassische Musik näherbringen», sprudeln die beiden, sich gegenseitig ergänzend, kurz vor dem Konzert im persönlichen Gespräch heraus.

Deshalb haben sie gegen Ende letzten Jahres den Verein «KlassikLabor» gegründet, mit dem sie Konzertformate ausloten und neue Möglichkeiten erproben wollen: «Wir sind gegenwärtig noch in der Konzeptphase und haben so viele Ideen, dass es schwierig ist, zu sagen, was wir als Nächstes machen werden. Es geht manchmal turbulent zu und her. Unser Hauptziel aber ist es, mit vielen Menschen die Begeisterung für die klassische Musik zu teilen.»

Sophia Seemanns und Sarina Webers Enthusiasmus für ihre Arbeit ist mitreissend. Wohl alle, die am Konzert waren, dürften dies gespürt haben. Das Publikum dankte den beiden überzeugenden Solistinnen und ihren exzellenten Musikern mit Standing Ovations.

