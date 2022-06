Olten Stadtpräsident Thomas Marbet vor Debatte im Parlament: «Kunstmuseum wäre bei einem Nein noch immer vorhanden» Soll das Kunstmuseum Olten für 14 Millionen Franken neu aufgestellt werden oder nicht? Über diese Frage wird das Gemeindeparlament demnächst debattieren. Stadtpräsident Thomas Marbet sagt, wieso das Neubauprojekt so wichtig ist für die Oltner Innenstadt. Fabian Muster Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oltner Fasnacht 2022 - Eröffnung Schaufenster-Ausstellung mit Apéro vor Kunstmuseum Olten -mit Fuko-Präsident Beat Loosli Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Olten will gleich zwei stadteigene Gebäude zentral in der Innenstadt entwickeln. Welche Bedeutung hat das Projekt für die Stadt?

Stadtpräsident Thomas Marbet. bko

Thomas Marbet: Zuerst geht es darum, die beiden genannten Liegenschaften an einem zentralen Ort Oltens einer zeitgemässen Nutzung zuzuführen: Die Bausubstanz ist in einem schlechten Zustand, und die beiden Gebäude werfen derzeit keine Erträge ab. Zudem führt die neue Nutzung mit Kunstmuseum in der Kirchgasse 10 sowie Gastro- und Ladenflächen im Erdgeschoss der Kirchgasse 8 und Wohnnutzungen in den Obergeschossen sicher auch zu einer Belebung der Innenstadt.

Im Gebäude Nummer 8 könnte sich der Stadtrat Gastro- und Ladenflächen vorstellen, heisst es in der Mitteilung. Ist diese Idee fix?

Nein, da gibt es nun noch Spielraum, weil wir das Gebäude nicht im Baurecht abgeben, sondern selbst entwickeln. Einen gewissen Anteil an Wohnen ist in dieser Zone aber sinnvoll.

Beim Gebäude Nummer 8 soll es nun auch einen Anbau geben. Warum?

Mit dem neuen Bauvolumen verschieben wir die Baulinie Richtung Munzingerplatz, damit die heutige Hinterhofsituation verschwindet. Zudem erhalten die Bauten eine ansprechende Fassade gegenüber den wichtigen innerstädtischen Plätzen Munzingerplatz und Platz der Begegnung. Ferner wird so der Platz an einem zentralen Ort verdichtet und besser ausgenutzt.

Wie viel kostet der zusätzliche Anbau beim Gebäude Nummer 8?

Die Entwicklung des Gebäudes Nummer 8 war im Vorprojekt mit rund 9 Millionen Franken veranschlagt. Der Anbau ist dort bereits berücksichtigt. Die Investitionshöhe muss aber noch überprüft werden, nachdem wir ursprünglich davon ausgegangen sind, dass ein Dritter im Baurecht investieren wird.

Der Projektierungskredit in Höhe von 2,5 Millionen Franken wird demnächst im Gemeindeparlament behandelt. Was passiert, wenn der Kredit abgelehnt wird?

Wir wären auf Feld eins zurückgeworfen und würden so drei bis vier Jahre verlieren. Die Stadt würde die Bauten dem Wertzerfall überlassen, hätte keine Mietzinseinnahmen etwa durch die neuen Wohnungen und es gäbe keine zusätzliche Belebung mit stärkerem Publikumsverkehr in der Innenstadt. Zudem wäre die Sammlung des Kunstmuseums immer noch vorhanden, aber weiterhin in Räumlichkeiten, die immer weniger dafür geeignet sind.

Was wäre in einem solchen Fall der nächste Schritt?

Der Stadtrat müsste sich überlegen, ob eine Sanierung der bestehenden beiden Gebäude – mit dem Kunstmuseum weiterhin in der Nummer 8 – Sinn ergeben würde. Eine solche Bestandessanierung würde aber auch mehrere Millionen kosten. Zudem würde es weniger oder keine Drittmittel geben, etwa von Stiftungen oder vom Kanton, weil es sich nur um reinen Werterhalt handelt.

Müsste man ein Nein zum Ausbauprojekt nicht auch als ein Nein zur Fortführung des Kunstmuseums auslegen?

Nein, Bericht und Antrag ans Parlament beinhalten einen Projektierungskredit für ein Bauprojekt. Das Kunstmuseum mit der umfangreichen Sammlung, die sich nicht so einfach auflösen lässt, wäre bei einem Nein noch immer vorhanden.

Der Anbau beim neuen Kunstmuseum des Siegerprojekts «Vedo dove devo». Zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen