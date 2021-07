Kunstmuseum Olten Aussen-Ausstellung Kunstmuseum Olten: Sich mit Kunst auseinandersetzen Die noch bis zum 1. August dauernde Aussen-Ausstellung in Olten «Dere schöne Aare naa» gibt zu reden. Fränzi Zwahlen 03.07.2021, 05.00 Uhr

Fraenzi Neuhaus'« BluetenFlut» in der Aare in Olten zu sehen. Sie ist Teil der Ausstellung des Kunstmuseums Olten «Dere schöne Aare naa». Zvg / Solothurner Zeitung

Seit anfangs Mai läuft im öffentlichen Raum rund um die Aare in Olten die Ausstellung «Dere schöne Aare naa» (wir berichteten). Nun sind zwei Drittel der Ausstellungs-Zeit vorbei. Wir befragten die Co-Kuratorin der Austellung, Dorothee Messner.

Dorothee Messner, sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Kunst-Events?

Dorothee Messner: Ja, es ist sehr positiv angelaufen, auch wenn es ein paar Diskussionen über einzelne Kunstpositionen gab. Aber das wollen wir ja auch: dass sich das Publikum mit Kunst auseinandersetzt. Aufgefallen ist mir, dass sich die Oltner nach so langer Zeit nicht mehr gewohnt sind, Kunst im öffentlichen Raum zu begegnen. Was ist Kunst und was darf sie? Darüber wurde viel diskutiert.

Die Kunstpositionen halten sich meist rund um den Aare-Verlauf in der Stadt auf. Was hörten Sie darüber?

Die Aare ist für Viele ein Stück Heimat. Aussagen in dieser Richtung sind immer wieder bei den verschiedenen Führungen gefallen. Man verbindet Kindheitserinnerungen mit der Aare, hat seine Erfahrungen mit dem Wasser gemacht. Das haben auch unsere Künstler aufgenommen, die teilweise selbst an der Aare in Olten zu Hause sind. Und auch Nicht-Kunstschaffende haben an Führungen ihre Geschichten rund um die Aare erzählt.

Auf welche Kunstobjekte wurden Sie besonders oft angesprochen?

Da möchte ich die Installation von Markus Wyss erwähnen «Notausstieg» beim berühmten Chessiloch. Oder die Arbeit «BuetenFlut» von Fraenzi Neuhaus, die am Abend und in der Nacht besonders wirkt. Auch viel zu reden gab der in Leuchtschrift geschriebene Satz «Als wir träumten» von Ursula Palla, angebracht an der Holzbrücke. Und dann natürlich der künstliche Schwan. «Schwanensee» von Hans Thomann. Den Schwan haben die Oltner ins Herz geschlossen.

Das Wetter war ja in den letzten Tagen nicht besonders gut, um sich draussen aufzuhalten. Konnten die Rahmenveranstaltungen trotzdem durchgeführt werden?

Leider nicht alles. Doch die Kunstrundgänge bei Regenwetter waren eigentlich ganz schön und aussergewöhnlich. Doch wir konnten tatsächlich - auch aufgrund des Hochwasserstands der Aare - einiges noch nicht durchführen. Das wird aber bestimmt nachgeholt. Zum Beispiel das Aareschwimmen, oder auch die Anti Litter Aktion, bei der Abfall von der Bahnhofsbrücke zum Chessiloch gesammelt und entsorgt wird. Nachgeholt wird aber bestimmt auch noch die Tischaktion mit Max Bottini für 100 Leute. Diese wird jetzt am 4. September stattfinden. Und bereits am 14. Juli wird es einen Erzählabend mit Iris Henner für jeweils neun Zuhörer auf einem Pontonierboot geben. Weitere Veranstaltungen werden auf unserer Homepage oder via Newsletter bekanntgegeben.

Wird es in einem anderen Jahr zu einer Neuauflage einer solche Aussenausstellung kommen?

Wir bekommen erstaunlich viele Ideen, eine Neuauflage ins Leben zu rufen. Doch momentan ist die Planung in Olten etwas schwierig.

Hinweis: Ein Plan mit den Objekten ist im Kunstmuseum Olten erhältlich