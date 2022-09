Kunstmuseum Olten: Mäzene wollen auch für neues Projekt zahlen

Kunstmuseum Olten Nach dem Volksnein zum Planungskredit sagt der Kunstvereins-Präsident: «Das Vertrauen in die FDP ist gestört» Die Enttäuschung nach dem Nein zur Kunstmuseumsplanung ist in den Oltner Kulturkreisen gross – vor allem auf eine Partei. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Wie es nach dem Volksnein mit dem Kunstmuseum weitergeht, ist noch unklar. Bruno Kissling

Einen Tag nach dem Volksnein zum Projektierungskredit Kunstmuseum sowie zum Wohn- und Geschäftshaus war die Abstimmungsniederlage im Oltner Stadtrat an der gestrigen Sitzung nicht offiziell traktandiert. Trotzdem war es vor allem am Schluss der Sitzung kurz Gesprächsthema. Laut Stadtpräsident Thomas Marbet will man wie vom Referendumskomitee vorgeschlagen, einen Runden Tisch einberufen.

Stadtpräsident Thomas Marbet Ende August an der Medienkonferenz, wo die Abstimmungsvorlage in der Kirchgasse vorgestellt wurde. Bruno Kissling

«Wir bestimmen den Kreis der Teilnehmenden und wollen möglichst vielen Beteiligten eine Stimme geben», sagt Marbet auf Anfrage. Wann dieses Treffen stattfinden wird, ist allerdings noch nicht klar.

Auch eine tiefergehende Abstimmungsanalyse hätte im Stadtrat noch nicht stattgefunden. Daher könne er auch noch nichts zum Vorschlag etwa der FDP sagen. Die Partei schrieb in ihrer Mitteilung nach dem Volksnein, dass das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs als Basis für eine neue Vorlage genutzt werden könnte.

Architekt des Siegerprojekts will Hand bieten für den Dialog

Architekt Andreas Bründler. Juri Junkov

Auf Anfrage zeigt sich das Basler Architekturbüro Buchner Bründler offen. «Wir haben zwar das Abstimmungsergebnis konsterniert zur Kenntnis genommen, aber bieten Hand für einen weiteren Dialog», sagt Mitgründer Andreas Bründler auf Anfrage. Man habe Hoffnung, dass es mit dem Siegerprojekt weitergehen könne, zumal vonseiten der Gegnerschaft noch keine eindeutige Alternative zum jetzigen Projekt vorgeschlagen wurde, so Bründler. Wie und ob das Siegerprojekt anpassungsfähig sei, dazu wollte er sich konkret nicht äussern.

Baudirektion weiterhin überzeugt vom Siegerprojekt

Auch bei der Baudirektion ist man am Tag nach der Abstimmung weiterhin überzeugt vom «stimmigen» Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb. «Das Volksnein tut sehr weh, weil viele Leute sehr viel Zeit in das Projekt reingesteckt haben», sagt Baudirektionsleiter Kurt Schneider.

Wie es jetzt weitergehen soll, sei Aufgabe der Politik. Doch Schneider gibt zu Bedenken, dass zumindest bei der Planung eines neuen Projekts weiterhin beide Liegenschaften an der Kirchgasse 8 und 10 zwingend zusammen entwickelt werden müssten.

Dies zum einen, weil das jetzige Kunstmuseum auch vier Räume im ehemaligen Naturmuseumsgebäude nutze. Zum anderen, weil das Gebäude an der Kirchgasse 10 denkmalgeschützt sei und so ein gewisser Umgebungsschutz mitspiele, was auch die Nachbarsliegenschaft Nummer 8 betreffe. Dass nachher beide Liegenschaften gleichzeitig saniert und umgebaut würden, sei zwar wünschenswert, allerdings weniger zwingend als bei der Projektierung.

Kein Vertrauen mehr in die Freisinnigen

Kunstvereins-Präsident Christof Schelbert. Hanspeter Bärtschi

In Kulturkreisen herrscht nach dem Sonntag grosse Enttäuschung. «Die Abstimmung ist für die Kultur in Olten ein trauriger Tag und zeugt von Kleingeistigkeit und Kulturfeindseligkeit gegen alles, was nicht reiner Mainstream ist», sagt Präsident Christof Schelbert vom Oltner Kunstverein. Dieser wurde anno 1914 als Unterstützung für das damals neu entstandene Martin-Disteli-Museum gegründet, dem Vorgänger des heutigen Kunstmuseums – Initiant und erster Präsident war notabene der freisinnige Stadtpräsident Hugo Dietschi.

Über die wählerstärkste Partei in Olten zeigt sich Schelbert besonders enttäuscht. «Das Vertrauen in die FDP ist gestört», sagt er. Die Freisinnigen gehörten zu den Gründervätern des Kunstmuseums sowie des Kunstvereins und hauten nun das eigene Erbe in die Pfanne. Der FDP und ihrem Alternativvorschlag zur Rettung des Siegerprojekts traue er erst, wenn die Partei nicht weiter der SVP nacheifere.

Wie geht es mit dem Verein Freunde des Kunstmuseums Olten weiter?

Ulrich Soltermann, Präsident des Vereins Freunde des Kunstmuseums Olten, zeigt sich skeptisch, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einem neuen Projekt kommt. Er sei mit den politischen Prozessen in Olten vertraut und glaube, dass jetzt «ganz viel Geschirr zerschlagen worden ist», vor allem von gewissen Exponenten der FDP; bei der SVP sei sowieso klar, dass die Partei kein grosses Interesse an einem Kunstmuseum habe.

Der Verein müsste laut Soltermann nun auch seinen Zweck überdenken. Dieser ist nämlich 1984 gegründet worden, um aus privaten Mitteln Kunstwerke zu erwerben, die für Olten und die schweizerische Kunstgeschichte von besonderer Bedeutung sind. Der Verein stellt diese Werke dem Kunstmuseum zur Verfügung. «Aus meiner Sicht können wir von den Mitgliedern nicht weiter Geld verlangen, während zugleich die von unserem Verein dem Kunstmuseum zur Verfügung gestellten Werken nicht gezeigt werden.»

Mäzene wollen Beitrag trotzdem leisten

Eine positive Meldung gibts für die Befürworterschaft aber doch noch: Die Personenkreise, die der Stadt Olten bisher insgesamt drei Millionen Franken an die Investition fürs neue Kunstmuseum versprochen hatten, können sich vorstellen, dieses Geld auch für ein neues Projekt zur Verfügung zu stellen. «Es ist essenziell, dass das Kunstmuseum innert nützlicher Frist erneuert wird; das jetzige Kunstmuseum ist eine Schande für Olten», lässt eine Person ausrichten. Die Mäzene wollen weiterhin nicht namentlich genannt werden.

