Kunstmuseum Olten Das Leitungsteam spricht vor der Abstimmung Klartext: «Wir müssen angesichts der vielfältigen Mängel viele Konzessionen machen» Am 25. September entscheidet die Oltner Stimmbevölkerung über den Projektkredit unter anderem zum neuen Kunstmuseum. Die beiden Leiterinnen Dorothee Messmer und Katja Herlach nehmen schriftlich zu den drängendsten Fragen Stellung.

Das Kunstmuseumsgebäude ist innen zum Teil in einem desolaten Zustand. Bruno Kissling

Vor zwei Wochen die grosse Finissage der bisherigen Ausstellung wieder mit Tanz in der Kirchgasse plus Einblick hinter die Kulissen des Museums; vergangene Woche wurde die neue Ausstellung eröffnet, dieses Wochenende der vierte Teil des Schatzkammer-Projekts. Es scheint, dass Sie vor der Abstimmung vom 25. September alles ins Zeug legen. War das geplant oder hat sich das so zufällig ergeben?

Unser Programm hat eine längere Vorlaufszeit, die Daten wurden schon im Jahresprogramm bekannt gegeben, und bei der Planung der aktuellen Anlässe haben wir den Abstimmungstermin noch gar nicht gekannt. Lediglich der Tag der offenen Tür am 10. September mit dem «Blick hinter die Kulissen» hängt mit der Abstimmung zusammen. Es ist uns wichtig, dass sich Oltnerinnen und Oltner vor Ort selbst über den Zustand des Hauses, die Herausforderungen und das Neubauprojekt informieren können.

Aus Sicht des Leitungsteams: Wieso braucht Olten ein neues Kunstmuseum?

Das Kunstmuseum Olten befindet sich in einem Gebäude, das erstens nicht als Museum konzipiert wurde und zweitens den Anforderungen an ein modernes Kunstmuseum längst nicht mehr genügt. Dies betrifft die Präsentation der Kunstwerke, die klimatischen Bedingungen für das Publikum und für die Kunst, die Sicherheit wie Traglasten oder Brandschutz, Raumgrössen, Zirkulationswege, Hindernisfreiheit, Arbeitsräume und nicht zuletzt den fehlenden Lift. Deshalb haben der Stadtrat und das Gemeindeparlament im September 2020 den Auftrag erteilt, an der Kirchgasse 10 ein neues Kunstmuseum zu planen.

Museumsleiterin Dorothee Messmer (links) sowie ihre Stellvertreterin und Kuratorin Katja Herlach kurz vor der Eröffnung der neuen Ausstellung. Im Hintergrund die beiden Säulen, die die Decke im Erdgeschoss stützen. Bruno Kissling

Das Gebäude ist anscheinend in einem so schlechten Zustand, dass zur Sicherheit im Erdgeschoss Säulen eingerichtet wurden, um einen Einsturz zu verhindern. Haben Sie nicht Angst, Ihnen fällt bald einmal das Dach auf den Kopf?

Angst ist der falsche Ausdruck: Wir müssen angesichts der vielfältigen Mängel viele Konzessionen machen und können nicht alles umsetzen, was wir gerne möchten und was – dank moderner Architektur und Infrastruktur – die Anziehungskraft des Kunstmuseums erhöhen würde. Sorge bereitet uns die Sicherheit der Kunstwerke, die im Depot lagern. Der Zustand des Hauses verlangt eine dauernde Überwachung und Überprüfung. Und für die Aufrechterhaltung des Betriebs braucht es viel Improvisation. Zwei Beispiele: Die aktuelle Beleuchtung stammt aus dem Jahr 1968/69. Da keine solchen Fassungen mehr aufzutreiben sind, müssen nun Leuchten aus den Büros als Ersatz herhalten. Unser Techniker ist für viele Arbeiten auf gutes Wetter angewiesen, da er vorwiegend draussen hinter dem Haus arbeiten muss, denn im jetzigen Gebäude gibt es keine Werkstatt.

Kunstmuseumsleiterin Bruno Kissling Dorothee Messmer Bakker ist studierte Kunsthistorikerin. Sie war zwischen 2001 und 2012 stellvertretende Direktorin des Kunstmuseums Thurgau in der Kartause Ittingen und leitet das Kunstmuseum Olten seit 2012. Sie hat(te) mehrere Mandate in nationalen und internationalen Kommissionen inne, unter anderem war Messmer Präsidentin des Verbands der Museen Schweiz, unterrichtete Kunstgeschichte an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich und leitete den Kulturausschuss der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. Die 58-Jährige ist verheiratet und wohnt in Niedergösgen.

Auch das Depot für die Aufbewahrung der eigenen Sammlung ist zu klein. Wie behelfen Sie sich da aus?

Einerseits müssen wir Schenkungen ablehnen oder vertagen. Zudem werden seit mehreren Jahren, auch schon vor unserem Antritt, sukzessiv Ausstellungsflächen zweckentfremdet. Das ehemalige Direktionsbüro im 1. Stock wurde geräumt und der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, die als Teil der Sammlung ja auch ins neue Museum zügeln wird, zur Verfügung gestellt. Andere Ausstellungsflächen mussten mittlerweile in Depots und Büros umfunktioniert werden. Dies alles ist jedoch nur behelfsmässig und nicht auf Dauer angelegt.

Stellvertretende Leiterin und Kuratorin Bruno Kissling Katja Herlach ist studierte Kunsthistorikerin. Sie ist seit 2003 Konservatorin der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin und seit 2012 Kuratorin und stellvertretende Direktorin am Kunstmuseum Olten. Herlach hat mehrere Ausstellungen inklusive Publikationen zur Kunst des 19. bis 21. Jahrhundert kuratiert wie etwa «Für den Tag gedruckt. Picassos Gebrauchsgraphik» (2005, im Auftrag der ETH Zürich) oder «Jakob Christoph Miville» (2013). Die 49-Jährige wohnt in Zürich.

Stimmt es, dass das Museum zum Teil keine Ausleihen mehr erhält?

Ja, das Kunstmuseum Olten kann heute die minimalsten Anforderungen für Leihnahmen wie beim Klima, der Beleuchtung oder der Sicherheit nicht erfüllen. Kunstwerke sind zerbrechliche Objekte. Um Schäden zu vermeiden, sind bestimmte sicherheitstechnische, aber auch klimatische Rahmenbedingungen nötig. Viele Materialien wie Leinwände oder Holz reagieren auf Feuchtigkeitsveränderungen, was zu Rissen, Farbabplatzungen oder Brüchen führt. Für Werke auf Papier und Fotografien sind zudem bestimmte Lichtverhältnisse nötig. Deshalb können gerade publikumswirksame, kunsthistorisch ausgerichtete Ausstellungen nicht mehr gezeigt werden. Ausstellungen wie «Ferdinand Gehr – Bauen an der Kunst» (2016/17: 4900 Besuchende) und «Adolf Dietrich in seiner Zeit» (2015: 4500 Besuchende) zeigen jedoch, was in Zukunft möglich sein wird.

Das neue Kunstmuseum soll «ein neuer Anziehungspunkt» werden und «einen attraktiven Rahmen für den Kulturgenuss bieten», heisst, es auf der Website. Was haben Sie vor?

Das neue Kunstmuseum wird Rahmenbedingungen schaffen, die ganz unterschiedlich geartete, attraktive Ausstellungen möglich machen, auch monografische oder kunsthistorische Präsentationen mit grosser Strahlkraft ähnlich der oben erwähnten Ausstellungen zu Gehr und Dietrich. Ein attraktives, den Aufgaben und der Bedeutung des Museums angemessenes Haus, das von einem der renommiertesten Schweizer Architekturbüros stammt, wird der Institution auch einen anderen Auftritt und mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Zudem wollen wir noch vermehrt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Das künftige Museum soll ein offenes Haus sein, ein Treffpunkt mitten in der Stadt.

Insgesamt soll der Betrieb mit dem neuen Kunstmuseum quantitativ, etwa beim Personal, der Sammlungsbetreuung und dem Programm nicht wachsen, wie es in der Abstimmungszeitung heisst. Man hat aber 300 m2 mehr Nutzfläche für Depots, Werkstatt und für Kaffeebar/Museumsshop zur Verfügung. Mit mehr Platz im Depot könnten auch neue Schenkungen folgen. Wie soll das zusammen aufgehen?

Heute verpufft viel zu viel Energie: Man stelle sich vor, was es bedeutet, wenn Kunstwerke aus dem Depot einzeln durch enge Treppenhäuser vom Keller in den dritten Stock transportiert werden müssen, wenn für Schreinerarbeiten jedes Mal hinter dem Haus ein provisorischer Arbeitsplatz geschaffen werden muss oder wenn Verpackungsmaterial jedes Mal ins Aussendepot gefahren werden muss, weil im Haus kein Platz ist. Dies wird im künftigen Museum anders sein. Das im Rahmen der Wettbewerbsvorbereitung erarbeitete Raumprogramm misst der Verbesserung von Abläufen einen hohen Stellenwert bei. Es ist zum Beispiel entscheidend, dass die Mitarbeiterin am Empfang auch die Kaffeebar bedienen kann und die Übersicht über Garderobe, Eingang und Vermittlungsbereich hat. Das heisst: Mit demselben Personal kann folglich mehr sinnstiftende Arbeit geleistet werden.

Bis zu einem Drittel soll das neue Kunstmuseum mit Fremdmitteln finanziert werden. Private haben bereits 2 Millionen zugesagt. Könnte auch ein Verkauf einzelner bekannter Werke, wie die von Ferdinand Hodler oder Cuno Amiet, einen Teil zur Finanzierung beitragen?

Museen sind laut den ethischen Richtlinien des Internationalen Museumsrats Träger des kulturellen Gedächtnisses einer Stadt oder einer bestimmten Region und damit zur Sorge gegenüber den Objekten verpflichtet. Verkäufe aus der eigenen Sammlung sind möglich, wenn sie etwa bei der Grafik doppelt vorhanden sind, oder – was aber sehr umstritten ist – wenn einzelne Werke absolut nicht zur Ausrichtung der Sammlung passen. Dann sollte der Erlös jedoch für den Erwerb von Kunst eingesetzt werden, die in die Sammlung passt, nicht für den Betrieb und die Infrastruktur. Gerade unser Hodler oder die hervorragende Werkgruppe früher Amiet-Gemälde sind identitätsstiftende Eckpfeiler der Sammlung und Oltens Visitenkarten im In- und Ausland, etwa in Ausstellungen im Kunsthistorischen Museum in Wien, im Museum of Modern Art in New York oder im Musée d’Orsay in Paris. Abgesehen davon sind viele erstklassige Werke als Schenkungen oder Deposita in die Sammlung gelangt und kommen deshalb schon rechtlich für einen Verkauf nicht in Frage.

An der vergangenen Gemeindeparlamentssitzung wurde die jetzige Projektierung des Kunstmuseums von bürgerlicher Seite als eher altbacken und konservativ eingeschätzt. Man wünscht sich «ein mutigeres, innovativeres und bürgernäheres Kunstmuseum», wie es FDP-Fraktionssprecher und Tourismus-Präsident Deny Sonderegger ausdrückte. Wie reagieren Sie darauf?

Da werden zwei Dinge vermischt: das Gebäude und das darin stattfindende Programm. Ersteres hat gewisse Grundbedingungen zu erfüllen, um die Funktionalität der Institution nachhaltig zu gewährleisten. Ein Teil des Raumprogramms mag deshalb «klassisch» wirken. Das Projekt von Buchner Bründler Architekten nutzt jedoch den bestehenden Spielraum hervorragend aus, um der künftigen Nutzung möglichst grosse Freiheiten zu lassen und innovative Konzepte umzusetzen, wie das neuartige Schaudepot mit integriertem Arbeitsraum für die wichtigen grafischen Bestände unter anderem von Martin Disteli, Hans Küchler oder Otto Morach.

Und bezüglich des Programms?

Da haben wir in den letzten Jahren klar das Gegenteil von «altbacken» bewiesen. Klar ist, dass sich die Geister bei der Beurteilung von bildender Kunst seit je scheiden: Was dem einen altbacken erscheint, ist dem andern viel zu progressiv und hat «nichts mehr mit Kunst zu tun». Aber schon die Tatsache, dass rund die Hälfte unseres jährlichen Budgets durch Fremdfinanzierungen getragen wird, zeigt, dass unsere Museumsarbeit anerkannt und gewürdigt wird. Die Investition der Stadt in das Museum wird jedes Jahr von privater, kantonaler und nationaler Seite verdoppelt, was Olten und seiner Sammlung zugutekommt. Auch die über 13'000 Werke umfassende Sammlung verdankt ihre Qualität zu grossen Teilen Schenkungen, finanziellen Zuwendungen und Deposita von ausserhalb.

Kritisiert wird ja auch immer wieder, das bisherige Programm sei zu abgehoben. Was sagen Sie dazu?

Wir tun seit Jahren alles dafür, um Schwellenängste abzubauen, und machen damit gute Erfahrungen. Menschen, die den Schritt ins Museum erstmals wagen, verlassen das Haus in den allermeisten Fällen begeistert und kommen wieder. Unser Programm berücksichtigt bewusst unterschiedliche Interessen von klassischen, kunsthistorisch ausgerichteten Ausstellungen bis zu experimentellen, zeitgenössischen Projekten, junge neben etablierten, regionale neben national diskutierten Positionen. Die Themen unserer grossen thematischen Ausstellungen sind aus dem Leben gegriffen und bieten allen Menschen Anknüpfungspunkte – sei es über das Reisen, die Arbeitswelt, das Tanzen, das Bild der Schweiz, das Porträt oder die Auseinandersetzung mit dem lokalen Lebensraum. Immer wieder gehen wir mit unseren Projekten auch nach draussen unter die Leute. Und wer möchte, kann sogar selbst als Kuratorin oder Kurator walten und seine eigene Ausstellung aus den Sammlungsbeständen einrichten. Besonderen Wert legen wir auch darauf, dass Bildungsinstitutionen bei uns optimale Bedingungen für die Nutzung des Museums als externen Lernort vorfinden.

Wir sind überzeugt, dass die Kunstvermittlung auf die Volksschulen zugehen muss, um allen eine Chance zur Begegnung mit Kunst zu ermöglichen.

Wer als Kind gute Erfahrungen in Museen gemacht hat, kann sich diese Welt als Erwachsene wieder selbstständig erschliessen. In Kunstmuseen lassen sich zudem Fähigkeiten fördern, die heute elementar sind, wie etwa der informierte, kritische Umgang mit visuellen Informationen und Bildern. Wir bieten dazu Hilfestellungen, können Erfahrungen und Wissen teilen, ohne zu belehren.

Impressionen von der Ausstellung «Dere schöne Aare naa» aus dem Sommer 2021, bei der in Olten mehrere Kunstwerke ausgestellt wurden. Bruno Kissling

Dieses etwas abgehobene Konzept sei der Grund dafür, dass die Besucherzahlen weiterhin bescheiden und die prognostizierten Zahlen mit dem neuen Konzept nicht zu erreichen seien, monieren Kritiker. Man erwartet, dass sich die Besucherzahl mit dem neuen Kunstmuseum bei 10'000 bis 13'000 Personen stabilisieren wird. Im letzten Jahr vor der Coronapandemie gabs 2019 10'236 Besuchende, 2020 mit 3324 und 2021 mit 5567 viel weniger. Ist die angestrebte Zahl realistisch?

Ja! Nehmen wir wieder das Ausstellungsjahr 2017, in dem wir mit «Ferdinand Gehr – Bauen an der Kunst» eine Ausstellung zeigten, die in ihrer Ausrichtung auch einem wichtigen Pfeiler unserer künftigen Museumstätigkeit entspricht, heute aber wegen unzureichender klimatischer Bedingungen nicht mehr realisierbar ist. Das gesamte Jahr bescherte uns 11'813 Eintritte. Wenn man die vom Kunstmuseum für das International Photo Festival eingerichtete Pop-up-Ausstellung (1988 Personen) ausklammert, sind es noch 9825 Personen. Was sich in der heutigen Ausstellungspraxis negativ auf die Besucherzahlen auswirkt, sind die dreiwöchigen Schliessungen während der Umbauten für die Wechselausstellungen, die aufgrund der baulichen Struktur – es sind keine Abtrennungen möglich – leider nötig sind. Im Jahr 2017 betrug die Schliessungszeit 11 Wochen. Im neuen Kunstmuseum werden die Rahmenbedingungen einen ganzjährigen Ausstellungsbetrieb erlauben, was sich positiv auf die Zahlen auswirkt. Schlägt man ausgehend von den 9825 Besucherinnen und Besuchern die momentan nicht bespielbaren 11 Wochen hinzu, so erhöht sich die Zahl auf 12'451 Personen.

Die Schätzung von 10'000 bis 13'000 Besucherinnen und Besuchern im neuen Kunstmuseum dürfte daher – auch in Anbetracht des Interesses an der neuen Architektur – durchaus realistisch sein.

Oltner Fasnacht 2022: Eröffnung der Schaufenster-Ausstellung mit Apéro vor dem Kunstmuseum Olten. Bruno Kissling

Apropos Besucherzahlen. Das Haus der Fotografie hat nach einem Jahr Betrieb bereits 11'500 Besuchende verzeichnet. So viel, wie das Kunstmuseum im besten Jahr 2017 auch dank einer Fotoausstellung während des International Photo Festivals (IPFO), wie Sie eben erwähnt haben. Wie stehen Sie zur neuen Konkurrenz in Olten?

Wir empfinden das Haus der Fotografie nicht als Konkurrenz. Im Gegenteil: Wir begrüssen es als willkommene Ergänzung des Oltner Kulturangebots mit völlig anderem Auftrag und anderer Ausrichtung als ein Museum, nämlich als Ausstellungshaus ohne Sammlung und ohne Verpflichtung zu Kulturgütererhalt und Kunstförderung. Deshalb haben wir das Projekt IPFO von Beginn weg auch aktiv unterstützt und sind auch in Zukunft für Kooperationen zu haben.

Kritisiert wird auch, ein Kunstmuseum sei kein Alleinstellungsmerkmal, weil es in der erweiterten Region (Aarau, Solothurn) oder in grösseren Städten bereits renommierte Häuser gibt. Wird das Kunstmuseum in der Szene tatsächlich nur als unbedeutend wahrgenommen, wie es vor allem von bürgerlicher politischer Seite gesagt wird?

Wir können viele Beispiele nennen, die das Gegenteil beweisen. Etwa, dass unser letztjähriges Projekt «Momentum of Light» mit Iwan Baan und Francis Kéré, dem Pritzker-Preisträger 2022, in der «NZZ» besprochen, mittlerweile bereits in der renommierten AA School of Architecture in London gezeigt wurde und ab September in Rennes und in Amsterdam präsentiert wird. Oder die Erwähnung unserer Ausstellung «Margrit Linck. Reloaded» unter den «Ausstellungs-Highlights 2019 in Schweizer Museen» in der «Schweiz am Wochenende», die Aufnahme unserer Tanz-Ausstellung unter den fünf Sommer-Tipps im «Kult(o)ur Spezial» der Basler «ProgrammZeitung» oder der Bericht über die Disteli-Ausstellung vor zwei Jahren in der Tagesschau von SRF.

In der Schweizer Museumslandschaft haben wir zudem Aufsehen erregt mit überraschenden, oft recherchebasierten, ortsbezogenen und den Raum thematisierenden zeitgenössischen Projekte.

Daneben sind wir bekannt für sorgfältig erarbeitete kunsthistorische Ausstellungen, die zur Neuentdeckung wichtiger, aber noch zu wenig beachteter Schweizer Künstlerinnen und Künstler beigetragen haben wie Adolf Dietrich, Ferdinand Gehr, Otto Morach und Ignaz Epper. Und schliesslich findet auch unser Umgang mit der Öffentlichkeit Beachtung, der sich durch eine ausgeprägte Willkommenskultur und eine starke Verankerung partizipativer Ansätze auszeichnet. Gleich mehrere unserer Vermittlungsmodule wurden von anderen Häusern kopiert.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Da ist etwa unser 2014 lanciertes Projekt «52 Lieblingsbilder», das wir in Kooperation mit dem Oltner Tagblatt realisierten. Unterschiedlichste Persönlichkeiten präsentierten in der Zeitung wöchentlich ihr Lieblingswerk aus unserer Sammlung. Die Idee, die am Ende zu einer Publikation führte, wurde vom Kunstmuseum Basel aufgenommen.

Und was sagen Sie zur nationalen Konkurrenz?

Der Vergleich mit dem Aargauer Kunsthaus in Aarau schärft den Blick für das spezifische Profil des Kunstmuseums Olten und seine Rolle in der Schweizer Museumslandschaft: Aarau spielt in einer anderen Liga, gehört zu den Grossen auf nationaler Ebene und versteht sich als das Kompetenzzentrum für Schweizer Kunst. Aufwändige kunsthistorische Überblicksausstellungen und arrivierte Positionen stehen dort im Fokus, notabene mit einem Budget, das unseres um ein Vielfaches übersteigt. Im Unterschied dazu fördern kleine Häuser wie das Kunstmuseum Olten auch regionale Kultur und machen sie im nationalen Kontext sichtbar. Für junge Kunstschaffende übernehmen sie eine Sprungbrettfunktion. Vergessenes kann hier neu zur Disposition gestellt werden, und es gibt Raum für Experimente. Damit übernehmen die kleinen Institutionen essenzielle Aufgaben im Kunstsystem. Denn für den starken Kunststandort Schweiz sind nicht nur die grossen Leuchttürme wie die Fondation Beyeler entscheidend, sondern ebenso die Dichte und der ausgewogene Mix unterschiedlicher Institutionen von Kunsthallen über Galerien zu kleinen bis grossen Kunstmuseen und Messen.

Und wie sieht es mit der Konkurrenz im Kanton Solothurn aus?

Anders als der Aargau verfügt unser Kanton nicht über ein kantonales Kunstmuseum. Die städtischen Kunstmuseen Olten und Solothurn sowie das Kunsthaus Grenchen übernehmen diese Funktion zu dritt. Der Schwerpunkt in Grenchen liegt auf der zeitgenössischen Druckgrafik. Die Museen von Solothurn und Olten sind in Bezug auf ihre Sammlungen, ihre Häuser und ihre programmatische Ausrichtung sehr unterschiedlich gelagert. Damit spiegeln sie die Gemeinwesen, aus denen sie hervorgegangen sind und von denen sie noch heute mitgetragen werden. In Olten war die Museumsgründung im 19. Jahrhundert ein stolzer, emanzipatorischer Akt des aufstrebenden Bürgertums. Am Gründungsbestand, dem Nachlass des streitbaren politischen Zeichners Martin Disteli (1802–1844), manifestiert sich diese Haltung. Bis heute sind in der Sammlung der ehemaligen Arbeiterstadt gesellschaftskritische Positionen, aber auch Positionen an der Grenze zur angewandten Kunst wichtig.

Das Oltner Kunstmuseum hat auch den Auftrag, «das regionale Schaffen zu dokumentieren und es im nationalen Rahmen sowie in Bezug auf relevante Tendenzen der jeweiligen Entstehungszeit zu verorten», wie es auf der Website heisst. Künstlerinnen und Künstler aus der Region werden ausser der zweijährig stattfindenden kantonalen Jahresausstellung kaum je gezeigt, hat man das Gefühl.

Das Gegenteil ist der Fall. Wir zeigen regelmässig regional tätige Kunstschaffende in Gruppenausstellungen Seite an Seite mit national arrivierten Künstlerinnen und Künstlern und stellen sie so einem nationalen Publikum vor. Nehmen wir etwa die letzte Ausstellung «Put on Your Red Shoes»: Darin waren mit Rachel Bühlmann, Martin Disteli, Franz Gloor, Regina Graber und Jacquy Neukomm 5 Oltner Künstlerinnen und Künstler vertreten, neben 5 weiteren aus der engeren Region und 16 aus der ganzen Schweiz. In den Sammlungsausstellungen ist der Anteil regionaler Kunstschaffender noch höher. Darüber hinaus widmen wir regionalen Kunstschaffenden auch immer wieder Einzelausstellungen. Zuletzt konnte sich diesen Frühling der Solothurner Fotograf Thomas Kneubühler, der seit vielen Jahren zwischen Kanada und der Schweiz pendelt, mit einer Solo-Show präsentieren.

Es gibt die Idee von einem Haus der Kultur, in der auch andere Formen der Kunst, nicht nur die Sammlung des Kunstmuseums, einbezogen werden könnten. Was halten Sie davon?

Die Räumlichkeiten im Gebäude an der Kirchgasse 10 eignen sich nicht, um neben dem Kunstmuseum noch andere Kulturbetriebe dauerhaft zu beherbergen. Hinzu kommt, dass dann alle Beteiligten Mühe hätten, ihr eigenes Profil aufzuzeigen. Wie unsere Aktivitäten zeigen, bieten wir als «offenes Museum» aber jederzeit Hand für gemeinsame Aktionen mit anderen Kulturanbietenden. So sind wir partnerschaftlich mit dem Kunstverein Olten verbunden und beheimaten ihre Jahresausstellung, wir kooperieren mit der Jungen Kunst Olten JKON, mit Tanz in Olten oder mit Christoph Oeschgers Nomadic Art Space; und der Konzertverein nutzt unsere Räume für seine Veranstaltungen. Wir waren Austragungsort für die jährliche Kürung der GuetzlikönigInnen und für viele andere Aktivitäten. Wir selbst gehen auch fremd und stellen am Bahnhof Olten im Dienstraum aus, machen Ausstellungen in der Stadtkirche, im Stadthaus oder in den Schaufenstern eines leerstehenden Ladens, und wir waren gemeinsam mit dem Kunstverein sogar schon in Privathäusern zu Gast. Mit den Kunstinstitutionen in Olten sind wir übrigens gegenwärtig in einem Austausch und streben eine engere Zusammenarbeit an.

Wie lange könnte das marode Gebäude des Kunstmuseums ohne Sanierung aus Ihrer Sicht noch betrieben werden? Sie schreiben auf der Website, «es müssten schnell Lösungen auf den Tisch, um den die Sicherheit der Sammlung und den weiteren Betrieb zu gewährleisten».

Der Sanierungsbedarf der beiden Gebäude an der Kirchgasse 8 und 10 ist enorm hoch. Inwiefern die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, darüber müssen Spezialisten von Bau und Gebäudeversicherung entscheiden. Sicher ist, dass es ohnehin einen gehörigen finanziellen Aufwand braucht, um das jetzige Gebäude längerfristig zu sichern.

