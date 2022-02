Kunst am Werkhof in Wangen bei Olten: Ein Augenzwinkern ist dabei

Kunst mit Augenzwinkern Künstler Andreas Hofer: Seine Denk- und Herangehensweise begeisterte die Jury, wie er dem Werkhof Olten einen Hauch Kunst verpasst Werkhof Kreisbauamt II in Wangen bei Olten bekommt einen Hauch Kunst verpasst. Schöpfer: der gebürtige Trimbacher Andreas Hofer. Urs Huber Jetzt kommentieren 09.02.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Solothurner Regierungsrat hat entschieden: Der gebürtige Trimbacher Andreas Hofer wird dieses Jahr die Kunstinterventionen am Neubau des Werkhofes Kreisbauamt II in Wangen bei Olten realisieren. An der Fassade, im Aussen- wie im Innenbereich werden insgesamt drei Kunstwerke platziert.

Andreas Hofer. zvg

Verschiedenen Funktionen Rechnung tragen

«Die Denk- und Herangehensweise von Andreas Hofer hat die Jury begeistert, da sie insbesondere verschiedenen Funktionen eines Werkhofes Rechnung trägt», lässt sich die Jury zu ihrem Entscheid zitieren. Und: Sie schätze die visuelle Strahlkraft der Arbeiten bei gleichzeitiger Mehrdeutigkeit der Gestaltung.

Zudem begrüsst das Fachgremium darüber hinaus den spielerischen Miteinbezug der Nutzerinnen und Nutzer des Gebäudes und das «feine Augenzwinkern», welches die drei ortsspezifischen Interventionen begleitet. Die Jury hatte zuvor vier Kunstschaffende mit engem Bezug zum Kanton Solothurn eingeladen, Vorschläge zur künstlerischen Gestaltung am Neubau des Werkhofes in Wangen auszuarbeiten: Neben Andreas Hofer (Bremgarten AG) waren dies Nico Müller (Basel), Roman Sonderegger (Däniken/Buchs) und Nancy Wälti (Wangen bei Olten).

«Timeline»: Mondphasen spiegeln sinnbildlich den wiederkehrenden Lauf der Dinge im Werkhof wider. zvg

Wie die Staatskanzlei in ihrer Presseerklärung zu verstehen gibt, sind die Eingaben nach den folgenden Kriterien beurteilt worden: künstlerische Qualität, innovativer Gehalt, Eingehen auf die Aufgabenstellung, Realisierbarkeit innerhalb des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie Unterhalt und technische Machbarkeit. Zum Anforderungsprofil der Jury gehörten daneben auch Aspekte der Kommunikation und Interaktion mit dem Ort, dem Gebäude und den Menschen vor Ort; sowohl real wie auch ideell.

«Farbuhr»: Signalisationsschilder, auf die Farbe reduziert und diese stets wechselnd auf blau, grün oder orange. zvg

Voilà. Andreas Hofer hat mit seinem «Triptychon der Werkhofmagie», wie man sein Ensemble auch bezeichnen könnte, mit «Timeline», der «Farbuhr» sowie der Installation «ab und zu» einen konzeptuellen Zusammenhang zum Ausgangspunkt genommen. «Jenen der Verkehrssignalisation als wesentlichen Teil der Arbeit des Werkhofes – aber auch prägender Teil des Alltages von uns allen », wie die Jury in ihrer Begründung weiter schreibt.

Und der Künstler? Der erklärt zu «Timeline»: «Bei den Dienstleistungen, die vom Werkhof angeboten werden, handelt es sich zu einem grossen Teil um wiederkehrende Aufträge.» Alles dort habe seine Zeit und seinen Raum. «Timeline» thematisiere diese Rhythmen mit einem Mondphasenzyklus. Die «Farbuhr» ihrerseits raube den Verkehrsschildern, die in grosser Zahl im Werkhof aufbewahrt werden, die eigentlichen Informationen. Was davon übrig bleibe, seien die Farben der unterschiedlichen Wegweiser, während die Innenarbeit «ab und zu» Bezug nehme auf den Mondphasenzyklus von «Timeline».

Die Innenarbeit basiert auf dem Prinzip eines standardisierten Klappsignals mit Scharnierband.

«ab und zu»: Nimmt Bezug auf die Ausseninstallation «Timeline» zvg

Zur Vorbereitung seiner Arbeit hatte Hofer den Werkhof Ende September 21 besichtigt und die Arbeit Ende November, einen Monat später also, eingereicht. Anfang Februar hat der Kunstschaffende mit Jahrgang 1956 von seinem Auftrag erfahren. «Natürlich hab’ ich mich darüber gefreut» gibt er am Telefon zu verstehen. Zwar wisse er noch überhaupt nicht, wann mit der Umsetzung begonnen werde. «Nächste Wochen haben wir eine Sitzung. An dieser wird sicher das weitere Vorgehen besprochen», so Hofer, der heute in Bremgarten (AG) lebt und davon ausgeht, dass mit der Umsetzung noch in diesem Monat begonnen wird.

Gesamtkredit über 75'000 Franken gesprochen

Für die künstlerische Gestaltung des Neubaus hatte der Regierungsrat den Gesamtkredit in der Höhe von 75'000 Franken festgelegt. Der Werkhof in Wangen bei Olten ist der Arbeitsplatz von 23 Mitarbeitenden und umfasst aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben auch verschiedene Raumtypen (Werkhalle, Werkstätten, Büros und Garderoben).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen