Bereits 11'500 Besuchende nach dem ersten Jahr: Wie geht es mit dem Haus der Fotografie nach dem Provisorium in der Oltner Kirchgasse weiter? Wie es Ende 2023 mit dem Haus der Fotografie weitergeht, wenn das ehemalige Naturmuseum zum neuen Kunstmuseum umgebaut werden soll, ist noch nicht klar. Die Verantwortlichen wollen aber eine definitive Lösung und haben erste Vorstellungen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 14.04.2022, 16.00 Uhr

Februar 2022: Eröffnung der Magnum-Ausstellung im Haus der Fotografie. Bruno Kissling

Ende März 2021 wegen Corona ohne grosses Brimborium gestartet, hat sich das Haus der Fotografie an der Oltner Kirchgasse im ehemaligen Naturmuseumsgebäude nach einem Jahr bereits als kulturelle Institution auf dem Platz Olten etabliert. Über 11'500 Besucherinnen und Besucher konnte der Newcomer begrüssen. Damit ist man auf Augenhöhe mit dem Kunstmuseum im Nachbarhaus, das pro Jahr auf ähnliche Besucherzahlen kommt.

Christoph Zehnder vom Verein IPFO. Patrick Lüthy

Remo Buess vom Verein IPFO. Patrick Lüthy

Doch damit hat es sich auch schon mit dem Vergleich. «Wir sind sicher nicht gegen ein Kunstmuseum und müssen aufpassen, dass wir nicht Spielball der Politik werden», sagt Remo Buess im Gespräch mit dieser Zeitung.

Und Christoph Zehnder doppelt nach, dass der Verein International Photo Festival Olten (kurz IPFO) mit den Vorstössen, die Ende März rund ums Kunstmuseum und das Haus der Fotografie von verschiedenen Parteien eingereicht wurden, nichts zu tun habe. «Wir wurden zum Teil nicht einmal vorgängig informiert», sagt Zehnder etwa zum Auftrag von Olten jetzt!, der vom Stadtrat eine stärkere Unterstützung für den Verein IPFO verlangt, welcher das Haus der Fotografie betreibt.

Verein IPFO hat Kontakt mit der Politik bereits gesucht

Die Vereinsspitze um Buess und Zehnder ist selbst bereits aktiv geworden und hat sich mit der Politik an einen Tisch gesetzt. An einem Treffen mit Stadtpräsident Thomas Marbet, Vizepräsidentin Marion Rauber sowie Kulturchef Markus Dietler hat die Stadt bekräftigt, dass sie interessiert sei, dass das Haus der Fotografie weitergeführt werde.

Stadtpräsident Thomas Marbet spricht beim Eröffnungsabend des International Photo Festivals im August 2021. Bruno Kissling

«Wir schätzen das Angebot und möchten es als Ergänzung zu den drei Museen erhalten», sagt Stadtpräsident Marbet auf Anfrage. Ein konkretes Angebot einer Liegenschaft konnte er dem Verein allerdings nicht machen.

«Wir halten unsere Augen offen und leisten Vermittlerdienste, falls diese gefragt sein sollten.»

Keine Option ist das Hübelischulhaus, das auch der IPFO-Verein ins Spiel bringt. Zwar zieht die Primarschule voraussichtlich Mitte 2024 ins neu gebaute Schulhaus Kleinholz ein; doch das Hübeli ist als Ausweichstandort für anstehende Sanierungen und Erweiterungen für andere städtische Schulanlagen vorgesehen. Zudem sei auch der Verkauf des Hübeli eine theoretische Möglichkeit, wie Marbet betont.

Kürzlich wurde der Vertrag mit dem Verein bis Ende 2023 verlängert. Bis dann überlässt die Stadt Olten das Gebäude an der Kirchgasse 10 kostenlos. Danach muss eine andere Lösung her, weil das Kunstmuseum dort einziehen soll. Wie es aussähe, wenn das Gemeindeparlament oder an der Urne das Volk den Neubau des Kunstmuseums ablehnen würde, dazu wollen sich Buess und Zehnder nicht äussern.

«Wir wollen das Haus der Fotografie weiterbetreiben»

Auch wenn noch kein konkretes Projekt vorliegt: Sie wissen nach dem ersten Jahr nun, dass ein Haus der Fotografie in Olten, im Mittelland funktioniert und dass es Platz hat neben dem bisherigen Angebot in der Schweiz, etwa dem Fotomuseum in Winterthur, dem Photo Elysee in Lausanne oder der Photobastei in Zürich – um die drei wichtigsten zu nennen.

Das Haus der Fotografie ist im ehemaligen Naturmuseumsgebäude in der Kirchgasse untergebracht. Patrick Lüthy

«Wir wollen das Haus der Fotografie weiterbetreiben», unterstreichen sie. Und sie haben eine Vorstellung davon, wie das Haus künftig aussehen soll. Neben den Ausstellungsräumen soll es auch Platz haben für weitere Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen oder Workshops.

Auch ein Gastrobereich würden sie begrüssen, damit das Haus nicht schon um 17 Uhr wie bisher schliessen muss und so auch ein Ort der Begegnung werden könnte.

Ein stärkeres Augenmerk will der Verein ebenfalls auf regionale und nationale Fotografie legen – nicht ganz uneigennützig: So kommen sie besser an Unterstützungsgelder des Kantons oder von Stiftungen.

Einzige Bedingung: Es muss eine definitive Lösung her

Denn die Finanzen sind ein stetes Thema. Im ersten Jahr haben sie rund 220'000 Franken ausgegeben. Weil die Querfinanzierung durch das International Photo Festival nicht klappte – im vergangenen Jahr gab es wegen Corona ein Defizit –, hangeln sie sich gemäss Zehnder von Ausstellung zu Ausstellung.

Die ersten Ausstellungen mit David Lynch und Bryan Adams, die teuerer waren, dienten dazu, um sich bekannt zu machen und Leute anzulocken; nun müssten sie «etwas kleinere Brötchen backen», wie sie selbst sagen.

Zudem muss irgendeinmal die Frage gestellt werden, ob sie nicht entweder wieder kleiner oder grösser werden wollen, um sich eine Geschäftsstelle leisten zu können. So wie derzeit zu geschäften, sei es schwierig durchzuhalten – sowohl zeitlich als Freiwillige, die auch noch privates Kapital investieren, aber auch von der Motivation her. Einzig jene Personen, meistens Studierende, welche die Aufsicht beim Haus der Fotografie innehaben, würden bezahlt. Alles andere geschehe ehrenamtlich.

Einen Investor, der ihnen zum Beispiel einen Neubau auf der grünen Wiese bezahlt oder bei der Stadt eine Eingabe macht für das frei werdende Kunstmuseumsgebäude an der Kirchgasse 8 – derzeit läuft die Ausschreibung für Projekte –, hätten sie nicht.

Sie hätten derzeit keine Liegenschaft in Aussicht, die sie als Nachfolge zum Ex-Naturmuseum beziehen könnten. «Ein neuer Standort müsste nicht zwingend in der Innenstadt sein», sagt Christoph Zehnder. Sie könnten sich auch eine Örtlichkeit in der Industrie vorstellen. Die einzige Bedingung, die sie stellen: «Es soll eine definitive Lösung sein und keine Zwischennutzung mehr.»

