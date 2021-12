Pilot an der Orgel und Organist im Cockpit: Christoph Mauerhofer

Kultur-Adventskalender Organist in der Oltner Stadtkirche: Im Orgelspiel liegt mehr «Mauerhofer» drin Der Oltner Christoph Mauerhofer, der das Organistenleben dem des Piloten vorzieht, sorgte für die 11. Sternschnuppe im Kultur-Adventskalender. Urs Huber Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Organist Christoph Mauerhofer mit der Kuhn-Orgel in der Stadtkirche Olten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Frage nach seinem Traumflug beantwortet der Mann in prägnantem Ostschweizer Dialekt: «Mit einem Airbus, aktiv am Steuerknüppel, von Zürich nach Bremen fliegen.» Bremen? Dorthin reichen seine Wurzeln mütterlicherseits zurück. Die Frage nach seinem Traumengagement am Instrument: «Mich an der Orgel einmal voll und ganz ausleben können.» Und dann schickt er hinterher: «Eigentlich wollte ich immer irgendwo Domorganist werden.»

Es schlagen so etwas wie zwei Seelen in seiner Brust. In wessen Brust? In jener des Christoph Mauerhofer, seit 2014 Organist der Katholischen Kirchgemeinde Olten und als solcher die elfte Sternschnuppe des diesjährigen Oltner Kultur-Adventkalenders. Die Frage, was er denn lieber mache, fliegen oder Orgel spielen, beantwortet der 31-Jährige nicht ganz unerwartet mit der Bemerkung: «Ich mache beides als Mensch, beides ist Teil meiner Leidenschaft. Ich könnte weder das eine noch das andere irgendwie favorisieren.»

Eine übergeordnete Linie gebraucht

Voilà, eine diplomatische Antwort: Aber so viel steht fest: Zur Musik fand er als aufgeweckter Vierjähriger, zum Fliegen als neugieriger Jugendlicher. «Ich glaube, ich brauchte als Kind so etwas wie eine übergeordnete Aufgabe, eine Linie», meint er. Ein Klavier stand im Haus, innerfamiliär gabs durchaus eine Affinität zur Musik und der Nachbar war Klavierlehrer. «Mit 12 kam die Orgel dazu», steht in seinem Lebenslauf lapidar geschrieben. Mauerhofer lacht.

Als 14-Jähriger bekam er seine erste Organistenstelle an der Reformierten Kirche Lichtensteig. 2007 gewann er beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb in Lausanne den ersten Preis in der Kategorie «Orgel solo». 2015 dirigierte er die Uraufführung seines symphonischen Werkes «Psalmodie» für Chor und Orchester mit dem Toggenburger Orchester und mehreren Kirchenchören. Logisch: Mauerhofer komponiert auch. Die musikalischen Aufzeichnungen seines Urgrossvaters, die er mehr zufällig denn beabsichtigt einst bei der Sichtung des in Schachteln behüteten Familienschatzes fand, möchte er mal zur Aufführung bringen, wie er sagt. «Ein Stapel Notenblätter, von Hand beschrieben, ein Projekt aus der Vergangenheit für die Zukunft.»

Die Jubiläumslandung steht bevor

Seine aviatische Note rührt aus den Anfängen der Computerspiele. Zu Windows 95 gabs seinerzeit ein Flugsimulator-Spiel. Und seine neue Leidenschaft war geboren. Heute könnte sich der Mann, der schon früh Pilot werden wollte und schliesslich Organist wurde, als Linienpilot bei irgendeiner Fluggesellschaft anstellen lassen; sowohl in der Airline als auch im Businessjet. Schon heute bringt er auf Wunsch ab Zürich Kloten oder ab Flugfeld Birrfeld in Lupfig Passagiere ein- oder zweimotorig in die Lüfte. Knapp 1000 Landungen hat der Mann hinter sich. «Das find’ ich schon ganz ordentlich», sagt Mauerhofer dann und denkt über eine mögliche besondere Umsetzung seiner bevorstehenden Jubiläumslandung nach.

Orgelspiel lässt mehr «Mauerhofer» zu

Bei aller Leidenschaft für die Fliegerei: Vielleicht bleibt Mauerhofer Organist, weil die Fliegerei halt einfach Business ist. Und das Orgelspiel viel mehr «Mauerhofer» zulässt, dessen Hingabe hör- und fühlbar wird. Speziell bei einem, der «das Ohr des Publikums einbezieht», wie er sagt. «Ich möchte für die Zuhörenden ein Erlebnis schaffen. Und eines für mich.» Nichts weniger als das. Eine Symbiose strebt der Mann an, der von sich sagt, er sei ziemlich harmoniebedürftig, der nicht für Allotria a gogo steht, sondern für Besinnung, fürs gerüttelte Mass an Ernsthaftigkeit und Würde. Ein häufig gebrauchtes Wort für eine seltene Sache. Und er präzisiert:

«Das heisst nicht, dass ich an einer Beerdigung nicht das Lieblingsstück der verstorbenen Person spielen würde.»

Denn Ozzy Osbourne aus der Heavy Metal-Familie ist dem Organisten nicht fremd, Stücke von Rocksänger Meat Loaf ebenso. Manchmal würden Angehörigen etwas verstohlen nach solchen Interpretationen fragen; im Ungewissen, ob so was auch schicklich sei. Natürlich sei das schicklich. Ob Rolling Stones oder Daft Punk – sein Musikgeschmack sei vielseitig, hat er der Toggenburger Zeitung vor Jahren verraten. Es sei schwierig geworden, unterschiedlichste Musikgenres noch zu klassifizieren.

«E-Musik und U-Musik: alte Kategorien, die Grenzen verschwimmen, die Linie sind aufgeweicht», bilanziert der «Organist und Pilot». So nämlich stellt er sich auf der eigenen Homepage vor, die ihn hälftig als Organisten und als Flieger zeigt. Selbst die Silben seines Namens sind fein säuberlich je der einen und der andern Bildhälfte zugeordnet.

Etwas Pädagogisches: Warum nicht?

Wäre er nicht Organist mit der Leidenschaft für Fliegerei geworden: Was hätte dem Mann aus dem Toggenburg sonst noch gefallen? Eine Frage, die ihn noch nicht mal irritiert. Aber er überlegt kurz. «Ich glaube, es wäre irgendetwas Pädagogisches geworden.» Er lächelt. Und ist doch immer für eine Überraschung gut.

