Oltner Yannick Portmann steht in der Nachfolge von Hans Erni

Künstler Ein Oltner kommt in Luzern gross raus: Yannick Portmann steht in der Nachfolge von Hans Erni Einst malte der grosse Hans Erni dort sein Werk, nun durfte der Oltner Yannick Portmann die Wand im Luzerner Neubad gestalten. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Yannick Portmann vor seinem Kunstwerk im Neubad, dem ehemaligen Hallenbad in Luzern, das heute für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt wird. Patrick Hürlimann

Längere Zeit über war sie leer, doch nun wurde die Poolwand des Veranstaltungslokals Neubad in Luzern neu gestaltet. Das Bild im früheren Hallenbad zieht den Blick auf sich und wird wohl in Zukunft der einen oder anderen Band, die im Pool auftritt, die Show stehlen.

Yannick Portmann aus Olten heisst der Künstler und Gewinner des Wettbewerbs, der zusammen vom Neubad und der «Hochschule Luzern – Design & Kunst» durchgeführt worden ist.

Über 30 Studierende und Alumni hatten Gestaltungsvorschläge eingereicht. «Ich habe mich sehr darüber gefreut, im alten städtischen Hallenbad mein Projekt auf die Beine stellen zu können», sagt der Bachelorabsolvent Portmann. Beim Gespräch ist das Wandbild bereits fast fertig.

Es wird konzentriert gearbeitet. Patrick Hürlimann

«Momentan bessern wir kleine Farbspritzer und Kleckser aus und übermalen einige Kreise mit verschiedenen Blautönen», erklärt Portmann. Später wird er den Mittelpunkt seines Kunstwerks ausfüllen und es damit vervollständigen. Die Stimmung ist ruhig, mit ihm sind nur drei Personen anwesend.

Das erste Wandbild wurde von Hans Erni gemalt

Was das neue Motiv mit den vielen Kreisen zu bedeuten hat? Portmann erklärt: «Am 17. Dezember, vor Wettbewerbsende, bin ich ins Neubad gegangen, habe mich vor die Wand gesetzt und meditiert.»

Dabei seien ihm viele Gedanken rund ums Baden durch den Kopf gegangen. Er habe sich gefragt, wieso man ein Hallenbad in eine Stadt baut, wo es doch Fluss und See gibt:

«Es sind zudem Gefühle aus meiner Kindheit aufgekommen, dass Wasser inspirierend ist und Freude macht, aber auch gruselig sein kann.»

All diese Gedanken habe er schliesslich zu einem Gedicht geformt und dabei ein tieferes Verständnis für Wasser erhalten. Portmann: «Wasser ist unser Ursprung.» Relativ schnell kam er dann auf sein Konzept «Ursprung», das laut Portmann auf vielen Ebenen mit ihm selbst übereinstimmt.

Schon zuvor wurde die Rückwand im Poolbereich des alten Hallenbads mit ver­schiedenen Wandbildern geschmückt, von 1968 bis 2012 durch das Kunstwerk «Poseidon» vom grossen Schweizer Künstler Hans Erni, der 2015 mit 106 Jahren verstorben ist. «Seine monumentale Darstellung an der einzigen fensterlosen Wand zeigt den griechischen Meergott Poseidon, der seine Pferde durch das Wasser treibt», so der Präsident der Hans-Erni-Stiftung, Karl Bühlmann.

Ernis Kunstwerk besteht aus aufgerauten Sandguss-Aluminiumplatten im Gewicht von sieben Tonnen, erklärt Bühlmann. Und ergänzt: «Die Einzelteile des Wandbildes befinden sich heute in fünf Kisten in einem Lager der Stadt Luzern, der Eigentümerin des Werkes.»

Seit 2013 wurden zwei weitere Bilder auf die Fläche hinter dem Sprungturm abgebildet: Im Rahmen des Fumetto-Festivals 2013 bemalte das Ampelmagazin die Wand mit einem grossen Wimmelbild. Von 2018 bis 2021 symbolisierte das Wandbild «Nachbarschaft» Offenheit.

Viel Unterstützung bekommen

Am 21. März haben die Malarbeiten im Neubad begonnen. Doch für den 24-jährigen Portmann ist das nur der Schlussspurt eines langen Prozesses. «Ich habe mein Konzept für das Wandbild letztes Jahr im Dezember eingegeben. Seit ich im Januar erfahren habe, dass ich gewonnen habe, arbeite ich an der Realisierbarkeit des Konzepts», erklärt er.

«Ich habe die Vision relativ schnell auf dem Laptop erstellt.»

Für Oltner ist es eine Herausforderung gewesen, wie er das Werk auf einer 15 mal 8 Meter grossen Wand umsetzen könnte. «Für die insgesamt 108 Kreise brauchte ich einen überdimensionalen Zirkel, den es so nicht zu kaufen gibt. Also habe ich mir einen solchen in den drei Monaten zuvor gebaut», sagt er.

Das neue Kunstwerk «Ursprung» dreht sich ums Thema Wasser. Patrick Hürlimann

Unterstützung erhielt Portmann in den letzten zehn Tagen von etwa 27 Personen. Darunter Freunde, Kunst- oder Medizinstudierende und sogar Mamis und Papis. «Es war absolut meine Lieblingsphase des ganzen Projekts», sagt Portmann. «Mit all diesen Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen eine Aufgabe schenken zu können, bereitete mir grosse Freude. Das war auch das Ziel des Projekts. Alle sollen Teil dieses Kunstwerks werden.»

