Das Oltner Taxiwesen ist unzufrieden mit der Stadt

Kritik Unzufrieden mit der Stadt Olten – ein Chauffeur sagt: Taxifahrer haben das Gefühl, dass ihre Sicherheit nichts wert sei Es war schon die Rede von «Taxi-Krieg». Jetzt äussert sich Taxichauffeur Martin Gloor zu den Missständen und Sicherheitsproblemen rund um das Taxiwesen in Olten. Die Stadt nimmt zu seinen Vorwürfen Stellung. Lavinia Scioli 30.09.2022, 12.00 Uhr

Martin Gloor ist seit 14 Jahren als Taxifahrer unterwegs. Bruno Kissling

Das Oltner Taxiwesen stand in den vergangenen Jahren immer wieder vor negativen Schlagzeilen. Es war schon die Rede von «Taxi-Krieg». Das Problem vor fast zwölf Jahren: zu viele Taxifahrende und zu wenig Stellplätze. Um der angespannten Situation entgegenzuwirken, beschloss damals der Stadtrat, die Anzahl Taxikonzessionen zu beschränken; von 35 auf 30 Konzessionen, welche stillschweigend um ein Jahr verlängert wurden.

Mit dem totalrevidiertem Taxireglement, das seit Januar 2019 in Kraft ist, folgten für das Taxiwesen entscheidende Änderungen: Die Konzessionen werden seither für fünf Jahre befristet. Nach Ablauf dieser Zeitspanne muss das Taxiunternehmen eine neue Einwilligung holen.

Das heisst: Es gibt keine Obergrenze mehr an zu vergebene Konzessionen. Und während der Konzessionsdauer sind keine neuen Bewerbenden zugelassen. So wolle man die Hoheit über das Taxiwesen zurückgewinnen und einen überschaubaren Markt haben.

Langjähriges Oltner Taxiunternehmen hat den Betrieb eingestellt

Trotzdem machen sich derweilen kritische Stimmen bemerkbar. Martin Gloor aus Dulliken ist seit 14 Jahren als Taxichauffeur im Raum Olten tätig. Gloor wandte sich an diese Zeitung, als der Oltner Stadtrat öffentlich bekanntgab, dass das langjährige Oltner Taxiunternehmen Aare-Taxi Siegrist AG Anfang August seine sechs Taxikonzessionen II zurückgegeben hat. Zwei dieser Konzessionen gingen an AAA Ring-Taxi GmbH und vier Konzessionen an Taxi Bur AG.

Und dennoch: Die Situation im Taxiwesen ist weiterhin unübersichtlich, trotz neuen Taxireglements, sagt Taxifahrer Gloor. Gerade die Situation am Bahnhof sei immer noch prekär. Einzelfahrende würden die Preise weiterhin drücken und meist nur längere Fahrten anbieten. Dies gehe zu Lasten der ortsansässigen 24-Stunden-Betriebe, so der 62-jährige Gloor.

Stadtschreiber Markus Dietler sagt auf Anfrage, dass die festgelegten Tarife in der Verordnung Maximaltarife sind, die auch unterschritten werden dürfen. Für Konzessionäre bestehe hingegen eine Beförderungspflicht. Und:

«Belegten Widerhandlungen geht die zuständige Behörde nach.»

Die Situation beim Bahnhof Olten habe sich kaum geändert. Bruno Kissling

Der begehrte erste Warteplatz am Oltner Bahnhof wird teilweise umkämpft, sodass es in der Vergangenheit bereits Prügeleien gab. Dies bestätigt auch Gloor. Corona habe die Lage nicht verbessert, im Gegenteil. Die Leute seien im Verhalten und der Tonart aggressiver geworden. Insbesondere an den Wochenenden mache sich dies bemerkbar. Eine solche Verhaltensänderung sei gemäss Dietler «allgemein» bekannt. Dies sei jedoch nicht Sache der Verwaltung, sondern der Polizei.

Mangelnde Sicherheitsausstattung

Der langjährige Taxifahrer Gloor kritisiert ausserdem, dass nicht jedes Auto mit einer Glasscheibe ausgestattet ist, welche die fahrende Person und den Gast abtrenne, um die Sicherheit zu erhöhen. Dies sei nach Gloor Sache der Stadt, für diese Ausstattung aufzukommen. Trotzdem habe Aare-Taxi Siegrist AG die Glasscheiben auf eigene Kosten in den Fahrzeugen angebracht. Gloor:

«Die Stadt unterschätzt, welche Gefahr dahintersteckt.»

Auch während der Pandemie sei keine Hilfestellung der Stadt bezüglich Hygienemassnahmen wie etwa Desinfektionsmitteln gekommen. Aare-Taxi Siegrist AG sei dafür aufgekommen.

Ausserdem seien die zu zahlenden Konzessionsgelder während Corona nicht gekürzt worden. Dies, obwohl der Taxibetrieb aufrechterhalten werden musste und es kaum Gäste gab. Eine Antwort auf ihr Anliegen hätten die Taxifahrenden nie erhalten. Darauf angesprochen, sagt Dietler, dass die Hygieneschutzmassnahmen Sache der Arbeitgeberschaft sei und nicht der Stadtverwaltung.

Ein Vertreter der Stadtverwaltung sei bereits vor der Coronapandemie eingeladen worden, um sich ein Bild von der Bahnhofssituation am Wochenende machen zu können. Nur an der Front könne man sehen, mit welchen Problemen die Taxifahrenden zu kämpfen hätten, argumentiert Gloor. Die Stadt sei der Einladung nie nachgekommen. Dadurch verbreite sich unter den Taxifahrenden das Gefühl, dass ihre Sicherheit «nichts wert» sei. Stadtschreiber Dietler sagt dazu:

«Eine Präsenz der für das Taxiwesen zuständigen Behörde vor Ort leistet in dieser Frage keinen Beitrag.»

Betriebsregisterauszug führt zu Verwirrung

Mit dem neuen Taxireglement kam auch der neue Taxiausweis, der sowohl einen Strafregister- wie auch einen Betriebsregisterauszug verlangt. Gloor finde den Betriebsregisterauszug eine «Frechheit» und fragt sich, ob dies rechtens sei. Wie Stadtschreiber Dietler schreibt, sei «die letzte Ablehnung einer Taxichauffeurbewilligung infolge des Betriebsregisterauszugs» im August 2019 erfolgt. Der Gesuchstellende habe dies bis zum Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn gezogen.

Dessen Beschwerde sei daraufhin abgelehnt worden. Das Departement habe gemäss Dietler erklärt, dass «eine genügende gesetzliche Grundlage bestehe, um wegen nicht geregelter finanzieller Verhältnisse als Teil des einwandfreien Leumunds eine Taxichauffeurbewilligung zu verweigern». Trotzdem habe die zuständige Abteilung beschlossen, das Vorgehen zu lockern. Das bedeutet: Nicht nur die Frage, ob Schulden vorhanden seien, sondern auch, in welcher Höhe, ob diese abbezahlt und dadurch die Gläubiger «befriedigt» werden können, werden überprüft.

Seit Januar 2020 sollen keine Gesuche mehr aufgrund des Betreibungsregisterauszugs abgelehnt worden sein, sagt Dietler. Es seien gar Bewilligungen für Gesuchstellende ausgestellt worden, die «hohe» Schulden ausgewiesen hätten. Aber es habe auch Gesuchsablehnungen aufgrund von Einträgen im Straf- oder Administrativmassnahmenregister gegeben.

Problem mit den Toiletten und dem Taxibalken

Mit dem derzeit geltenden Taxireglement und dem neuen Taxiausweis, der den Fahrgästen vermitteln soll, dass der Taxifahrende überprüft wurde, gebe es aber ein weiteres Problem: die Toilettennutzung. Am Tag können die Fahrenden mit ihrem Taxiausweis die WC-Anlagen im Swisscom-Gebäude am Bahnhof benutzen. Am Abend jedoch nicht mehr.

Die Toiletten am Bahnhof, am Kloster-, Munzingerplatz oder beim Hammer seien auch zu. Dies hätte nach Gloor vermieden werden können, wenn der Ausweis auch in der Nacht den Zugang zum Swisscom-Gebäude erlauben würde. Eine Lösung habe es von Seiten der Stadt nicht gegeben. Dietler sagt, das Swisscom-Gebäude sei nicht öffentlich. Öffentliche Toiletten gebe es am Bahnhof Olten, aber Toiletten müsste es auch am Sitz des jeweiligen Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin geben.

Gleichzeitig schaffe der neue Taxibalken, welcher mit dem Logo der Stadt Olten versehen sei, eine Gefahrensituation: Denn dieser leuchtet nicht mehr, wenn das Fahrzeug bereits besetzt ist. Dies habe nach Gloor bereits zu Situationen geführt, dass Leute vor das Auto gesprungen seien. Dietler weist darauf hin, dass ein beleuchtetes Taxischild «frei» bedeute und ein unbeleuchtetes «besetzt».

Für Belange des Taxiwesens würde es regelmässig Taxikonferenzen mit den Anbietenden geben, sodass die Mitarbeitenden dort ihre Anliegen einbringen können, sagt Dietler. Künftig sollen gemäss Gloor die Sicherheitsvorschriften verbessert werden. Es brauche konkrete Lösungen. Man wünsche sich, dass auf die Anliegen der Taxifahrenden eingegangen werde und sie besser unterstützen werden. Die Stadt solle sie nicht «vertrösten», sondern vor Ort die Situation beurteilen. Denn, wie Gloor sagt: «Taxifahren ist viel mehr, als nur Chauffeurin oder Chauffeur zu sein.»

