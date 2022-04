Konzert im APA Kulta in Olten von drei Oltner Kunstschaffenden

Konzert Ein Konzert zwischen Romantik, Witz und Science-Fiction: Im Kulturlokal APA Kulta traten drei Oltner Kunstschaffende auf Zum zweiten Mal trafen sich im Rahmen des Formats «Aufeinandertreffen» drei Oltner Kunstschaffende - Eliane Zeitel, Samuel Blatter und Andreas Spring - im neuen Kulturlokal APA Kulta, ehemals Kino Camera, um gemeinsam einen musikalischen Abend voller Experimentierfreudigkeit zu gestalten. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 10.04.2022, 14.24 Uhr

Der Jazz-Song «Little Sunflower» von Samuel Blatter, Eliane Zeitel und Andreas Spring bildete den krönenden Abschluss des Konzerts im APA Kulta in Olten. Hanspeter Bärtschi

Olten hat seit Dezember 2020 ein neues Kulturlokal mitten in der Stadt. Das ehemalige Kino Camera an der Römerstrasse beherbergt mit dem APA Kulta einen Raum mit Möglichkeiten für Kunstschaffende aller Gattung. Möglich geworden ist das, weil der Dachverband «APA – Aktion Platz für alle» Anfangs 2020 eine neue IG gründete, womit der Startschuss für das Kulturlokal gefallen war.

Am 8. April fand im Kellerraum, dort wo früher Filme über die Leinwand flimmerten, nun zum zweiten Mal das Format «Aufeinandertreffen» statt, bei dem drei Oltner Kunstschaffende auf der Bühne standen. An diesem Abend waren die Oltner Mundartsängerin Eliane Zeitel, Mundartsänger Samuel Blatter mit seinem Soloprojekt «Balz Okay» sowie Sänger und Musiker Andreas Spring, ebenfalls mit seinem Soloprojekt «Lentt», auf der Bühne zu sehen.

Die Idee von «Aufeinandertreffen» entspricht dabei nicht den gängigen Vorstellungen eines Konzertes, wo Kunstschaffende performen und die Zuschauenden konsumieren. Das Format soll den Raum öffnen zum musikalisch-künstlerischen Experimentieren, unter Einbezug des Publikums. Und ganz wichtig: APA Kultura will Kunstschaffende zusammenführen, nachdem die Kultur coronabedingt zwei Jahre lang ein Schattendasein führen musste.

Die Gäste sind angetan vom Lokal

Das Lokal – ein Jazzkeller wie im Bilderbuch – wurde von den Gästen, die teils zum ersten Mal dort waren, sehr positiv wahrgenommen. «Das Lokal ist total gemütlich und lauschig», schwärmte Lena Meier aus Zürich, die früher oft Gast im ehemaligen Coq d’Or war. Rahel Schöni aus Olten genoss die wohlige Atmosphäre im Lokal. Gertrud Blatter aus Solothurn bemerkte:

«Ich bin total begeistert von diesem schönen Lokal.»

Man könne sich im schummrigen Licht wunderbar entspannen. In der Tat lädt das Ambiente des Kulturkellers zum Verweilen ein. Auch ist an der Akustik des Raums nichts auszusetzen.

Romantik, Witz und Science-Fiction

Den musikalischen Teil des Abends eröffnete Eliane Zeitel mit einem brandneuen Song ganz ohne Worte.

«Vielleicht werde ich den Song ‹rosa Geschichten› nennen, ich weiss es aber noch nicht genau.»

Eliane Zeitel. Hanspeter Bärtschi

Mit ihrer Stimme verzauberte sie das Publikum vom ersten Moment an. Was Zeitel machte, war zart und eingängig und das, obwohl sie auch immer wieder das Schema F verliess und sogar ganz bewusst einen schiefen Ton ans Ende eines Songs setzte – einfach, um dessen Aussagekraft zu steigern.

Mit ihren Texten produzierte die Künstlerin romantische Bilder im Kopf. «Mini Träum hei sich gleit wienes Näbelmeer über d’Weid», sang sie – und alle aus dem Publikum standen mindestens für ein paar Sekunden genau vor dieser Weide, waren mit ihr da. Zeitel kann man sich kaum entziehen. Kleines Lokal, kleine Stadt, grosse Künstlerin.

Samuel Blatter Hanspeter Bärtschi

Für Sarkasmus und Witz sorgte Samuel Blatter als Balz okay. An seinem Synthesizer stehend, produzierte er treibende Rhythmen, während er immer wieder sinnlich melancholische Klänge darüberlegte. Seine Texte wirkten wie seinem Gedankenfluss entnommen: Direkt, fragmentarisch und sprunghaft.

Höhepunkt seiner Darbietung war sein Song über den nicht mehr vorhanden Oltner Minigolfplatz, in dem er auf sarkastische Weise das Scheitern seiner Karriere besingt:

«Mini Karriere isch wiene Barriere, wo nümme ufgoht.»

Damit verwies er auf das Säliquartier-Desaster, das sich um die dort installierten Barrieren abspielte.

Andreas Spring. Hanspeter Bärtschi

Der dritte Act des Abends war Andreas Spring mit seinem Soloprojekt «Lentt». Spring kennt man in der Region Olten vor allem wegen seinem Mitwirken bei der Musikformation «Memory of an Elephant». Im Kulta stand der 36-Jährige nicht allein auf der Bühne – er hatte seine E-Gitarre sowie jede Menge Effektgeräte dabei.

Der Einstieg in sein Set erfolgte gleich dreistimmig in Folk-Manier. Die beiden zusätzlichen Stimmen wurden direkt via Effektgerät eingespielt. Springs stark von Elektrosound geprägten Songs kamen amerikanisch süffig daher. Mit Hilfe eines Loop-Geräts, mit dem er immer wieder neue Stimmen oder instrumentelle Einlagen aufnehmen und abspielen konnte, schaffte er es, mit einer imaginären Band auf der Bühne zu stehen.

Spring hatte kaum Zeit auf der Bühne zum Verschnaufen, da er sich stets um die richtigen Einsätze seiner Effektgeräte kümmern musste. Am Schluss wurde es dann aber doch etwas ruhiger und der Musiker liess das Publikum in den Genuss seiner schönen Stimme und seiner feinen Musikalität kommen.

Für den krönenden Abschluss performten die drei gemeinsam den Jazz-Song «Little Sunflower», den sie derart eigenwillig arrangierten, dass man sich in einem Science-Fiction-Film, irgendwann im Jahr 3000 wähnte.

