Konzert Die Band rockte, das Publikum tanzte: «Strawberry Jam» trat in der Schützi in Olten auf Da haben sich zwei gefunden: Die Band Strawberry Jam und die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schützi waren voneinander begeistert. Jan Fedeli Jetzt kommentieren 05.03.2023, 21.29 Uhr

Dem strahlend blauen Himmel zum Trotz: Bis auf den letzten Platz waren die Stühle in der Schützi am Sonntagnachmittag besetzt. Alle Altersklassen waren vertreten, bereit für eine musikalische Zeitreise durch die Ära des Rhythm ‹n› Blues mit Strawberry Jam. Die zehnköpfige Coverband aus dem Raum Olten–Solothurn spielt Klassiker, von den Blues Brothers über Aretha Franklin und Ray Charles bis zu Tina Turner.

Wie man es von der Band gewohnt ist, trat sie in schwarzem Anzug, mit schwarzem Hut und Sonnenbrille auf. Leadsängerin Jessy Howe überzeugte mit ihren Interpretationen von Klassikern wie «Think» und «Natural Woman» von Aretha Franklin und «Piece of My Heart» von Janis Joplin. Mit ihrer kräftigen Stimme sorgte sie für Gänsehautmomente.

Die Band Strawberry Jam trat in der Schützi Olten auf. Remo Fröhlicher

Erinnerungen an die Blues Brothers werden wach

Leadsänger Massimo «Jake» Colella erinnerte mit seiner Bühnenpräsenz an die Blues Brothers: Die Tanzmoves und lustigen Sprüche sorgten für heitere Stimmung im Publikum. Gitarrist und Sänger Wayne Glettig überzeugte sowohl mit seiner soulreichen Stimme als auch mit seinen Gitarrenkünsten. Die Soli der Musiker animierten das Publikum zu Applaus.

Im Duett mit Jessy Howe sang Glettig den Evergreen «Hit the Road Jack» von Ray Charles. Dabei zeigte sich, wie gut die Band harmoniert. Howe und Glettig überzeugten sowohl mit dem Gesang als auch mit der lebendigen Interpretation des Songs. Es war fast spürbar in der Schützi, wie die wütende Frau ihren Mann vor die Tür setzen wollte. Zwischen den Stücken stoppte Massimo «Jake» Colella die Band plötzlich. Er zog seinen Hut vor dem Publikum und dankte für das zahlreiche Erscheinen und Mitmachen, denn: «Mer händ alli en Schiiss-Freud a de Musig ond euch.»

Ernesto Gloor, der Gastgeber, führte das Publikum zwischen den Songs mit Geschichten zu den Stücken und Künstlern durch den Nachmittag. Mit dem Song «Minnie the Moocher» von den Blues Brothers zeigte er auch sein musikalisches Talent. Er hüpfte gleich selbst in die Rolle des Sängers und animierte das Publikum zum Mitsingen. Dabei sang er mehrere Wörter, die das Publikum dann wiederholen musste.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer liessen es sich nicht nehmen, sangen aus vollen Kehlen mit. Samuel Jäggi, Drummer und bandinterner Manager, sagte nach dem Konzert: «Es ist für uns natürlich megaschön zu sehen, dass heute Nachmittag sowohl Alt als auch Jung zu unserer Musik mitgesungen und getanzt haben.»

20-Jahre-Jubiläum steht vor der Tür

Die Band spielt neben öffentlichen Veranstaltungen wie Stadtfesten oder Open Airs auch an privaten Anlässen. Nächstes Jahr feiert Strawberry Jam das 20-Jahre-Jubiläum. Jäggi sagt dazu: «In einer so grossen Band ist man auf gegenseitige Toleranz angewiesen, man lernt einander zu schätzen. Wir konnten uns in 19 Jahren ständig weiterentwickeln und professionalisieren. Jetzt sind wir auf einem Level, bei welchem wir jedes Publikum begeistern können. Diese Entwicklung wollen wir weiterführen und in Zukunft viele weitere Konzerte spielen.»

Gegen Ende des Nachmittags trat wiederum Jessy Howe auf die Bühne. Unter lautem Applaus gab sie die Tina-Turner-Klassiker «Simply the Best» und «Proud Mary» zum Besten. Bei diesen Stücken gab es für das Publikum kein Halten mehr: Alle erhoben sich und tanzten, als gäbe es kein Morgen. Nach einem langen Applaus vereinten sich schliesslich alle Künstler des Abends auf der Bühne zu einer Zugabe. Mit dem Blues-Brothers-Klassiker «Everybody Needs Somebody» rundete Strawberry Jam einen gelungenen Nachmittag ab.

