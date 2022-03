Doch keine Alternative: Neubau des Kunstmuseums Olten bleibt

Kontroverse «Schnellschuss» abgewehrt: Dem Neubau des Oltner Kunstmuseums wird keine Alternative entgegengestellt Eine neue Markthalle und das Haus der Fotografie stärker unterstützen: Von diesem Päckli als Alternative zum neuen Kunstmuseum will das Oltner Gemeindeparlament nichts wissen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 25.03.2022, 13.46 Uhr

Das 120-jährige Kunstmuseum bleibt Olten erhalten (im Bild alte Fotos der Kirchgasse mit Museen). Bruno Kissling

Der Vorstoss, der im Vorfeld der der Parlamentssitzung schon für einige Diskussionen und rote Köpfe sorgte, liess auch die Politikerinnen und Politiker nicht kalt. 16 bürgerliche Vertreter wollten dem Projekt Kunstmuseumsneubau eine Alternative mit dem Päckli Haus der Fotografie und Markthalle entgegenstellen.

Über eine Stunde ging die Debatte am Donnerstagabend hin und her: Am Schluss wurde der dringliche Vorstoss mit 20 zu 16 Stimmen bei 4 Enthaltungen nicht überwiesen.

Fast die geschlossene Linke sowie Christian Ginsig (GLP) und Muriel Jeisy-Strub (CVP) stimmten dagegen, der grosse Rest der Bürgerlichen dafür. Interessant: Nebst den beiden SP-Vertretern Florian Eberhard und Luc Nünlist, die sich erst im letzten Moment als Erstunterzeichner zurückzogen enthielt sich unter anderem auch FDPler Markus Wyss der Stimme – er hatte den Vorstoss noch mitunterschrieben.

Remo Ankli macht sich fürs Kunstmuseum stark Selbst der oberste Kulturchef im Kanton, FDP-Regierungsrat Remo Ankli, machte sich in einem Brief, der mit der Beantwortung des Vorstosses gestreut wurde, fürs Kunstmuseum stark: Dieses verbinde die Pflege des zeitgenössischen Kulturschaffens mit derjenigen des Kulturerbes beispielhaft. «Mit seinem reichhaltigen Ausstellungsprogramm bietet das Kunstmuseum Solothurner Künstlerinnen und Künstlern eine zentrale Plattform zur Präsentation ihres Schaffens.» Zudem nehme es zentrale Aufgaben des Sammelns und Bewahrens des kulturellen Erbes bei der bildenden Kunst für den unteren Kantonsteil wahr». (fmu)

Erstunterzeichner Philippe Ruf: «Das ist eine ganz klare Fehlinterpretation»

Philippe Ruf (SVP) als Erstunterzeichner konnte eine Mehrheit seiner Amtskolleginnen und -kollegen nicht überzeugen, dass der Vorstoss nicht gegen das Kunstmuseum gerichtet ist. «Das ist eine ganz klare Fehlinterpretation.» Zudem unterstrich er, dass das Parlament nie über ein Kunstmuseum abgestimmt habe.

Auch FDP-Sprecher Nico Zila betonte, dass die Partei keine Schliessung des Kunstmuseums wolle, sondern nur eine Prüfung von Alternativen.

«Letztlich müssen wir eine Volksabstimmung gewinnen.»

Und er sei nicht überzeugt, ob dies mit dem jetzt vorliegenden Neubauprojekt möglich sei.

Sein Parteikollege Urs Knapp sagte, dass man mit einer Alternative in einer Volksabstimmung einen Scherbenhaufen verhindern könnte, wenn das Museumsprojekt abgelehnt würde.

Zudem verwies er darauf, dass die FDP im September 2020, als das Parlament über den Standortwechsel und das Raumprogramm befunden hatte, vergeblich einen Rückweisungsantrag stellte: Damit wollte die Partei den Stadtrat auffordern, Alternativen und andere Standorte als das ehemalige Naturmuseumsgebäude fürs neue Kunstmuseum zu prüfen.

Das neue Kunstmuseum soll laut Stadtrat im Ex-Naturmuseumsgebäude mit neuem Annexbau entstehen. Patrick Lüthy

Gegnerschaft: Keine Hand bieten für «unausgereiften Kahlschlag»

Die Gegner konnten dem dringlichen Prüfungsauftrag nicht viel abgewinnen. Er sei ein «Schnellschuss», der auch für den laufenden Investorenwettbewerb Planungsunsicherheit bedeuten würde, sagte Olten jetzt!-Fraktionssprecher Daniel Kissling. Auch die Grünen wollten einem solch «unausgereiftem Kahlschlag keine Hand bieten», wie es Sprecher Lukas Lütolf ausdrückte.

Und für Christine von Arx, Sprecherin der SP/Junge SP-Fraktion, kam der Vorstoss schlicht «zum falschen Zeitpunkt»: Es wäre unseriös, wenn man so das Kunstmuseum beerdigen würde, sagte sie. Zudem wäre es eine «Geldverschwendung», jetzt schon Alternativen zu prüfen, kurz bevor die Abstimmung zum Projektierungskredit erfolgt – diese ist für die Juni-Sitzung vorgesehen.

Vorstoss sorgt beim Stadtrat für «einiges Unverständnis»

Auch beim Stadtrat sorgten Vorgehen und Zeitpunkt des Vorstosses für «einiges Unverständnis», wie es in der Antwort im Namen von Stadtpräsident Thomas Marbet heisst.

«Den nun drei Monate vor dem Antrag zum Projektierungskredit eingereichten Vorschlag zur Alternative hätten die Initianten schon vor Jahren einbringen können.»

Es mute daher «etwas seltsam an, wenn quasi fünf vor zwölf eine völlig andere Richtung vorgeschlagen wird, die eine 120-jährige Geschichte einer städtischen Kulturinstitution existenziell in Frage stellt».

Zudem sei die Grundsatzfrage schon mehrmals gestellt worden: Im März 2009 befürwortete das Parlament etwa die Weiterführung der drei städtischen Museen mit klarer Mehrheit; 2014 sei die Grundsatzfrage nochmals gestellt worden.

