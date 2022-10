Kolumne «Mein Olten» Oltens schlafender Riese, der bald platzen könnte Die Kolumnistin Rebekka Salm aus Olten schreibt über den schlafenden Riesen am Homberg, der wegen ihrer Sorgen und Nöte dereinst platzen könnte. Rebekka Salm 26.10.2022, 12.18 Uhr

Der schlafende Riese auf der ersten Jurakette ob Wangen bei Olten. Bruno Kissling

Seine Silhouette am Homberg und der Hornflue gehört zu Olten wie der Bahnhof oder die Witze über den Nebel. Schon von weitem sieht man seine sanft gewölbte Stirn, die markante Nase und der Mund, unter dem ihm ein Rauschebart auf Hals und Brust hängt. Je nach Jahreszeit ist er grün oder goldgelb, vom Schnee zugedeckt oder Regenwolken kitzeln ihn an der Nasenspitze.

Die Rede ist vom schlafenden Riesen, einer Hügelkette, die aussieht, als würde da einer im Westen am Horizont auf dem Rücken liegen. Das alles wissen Sie natürlich. Schliesslich sehen Sie ihn tagtäglich. Was Sie aber nicht wissen, ist, dass der schlafende Riese Gefahr läuft zu platzen. Und das kommt so:

Vor vielen Jahren im Studium habe ich ein persisches Volksmärchen gelesen. Der Titel der Geschichte lautete «Sang-e Saboor», was übersetzt so viel heisst wie «der geduldige Stein». In diesem Märchen trägt ein Mädchen unzählige Sorgen und Ärgernisse mit sich rum. Keiner Menschenseele könnte sie diese anvertrauen. So bleibt ihr als Zuhörer nur ein Stein.

Und ebendieser Stein schluckt geduldig alle ihre dunklen Gedanken und Klagen. Er schluckt so lange, bis er nichts mehr zu schlucken vermag. Dann platzt er.

Seit ich diese Geschichte gelesen habe, mache ich es mit dem schlafenden Riesen genauso. Er ist mein Sorgenfresser, mein «geduldiger Stein» in der Grösse XXL. Jeden Morgen, wenn ich die Haustür hinter mir ins Schloss ziehe und mit gewohnter Verspätung Richtung Bahnhof eile, erzähle ich ihm über alle Häuserdächer hinweg von dem, was mich nervt oder ängstigt. Das klingt dann in etwa so:

«Ach Riese, es regnet wie aus Kübeln, und ich habe gestern Mal wieder den Schirm im Zug vergessen. Meine Schuhe sind zudem nicht wasserdicht, und meine Socken nass. Ich hole mir noch eine Erkältung und dann werde ich krank und kann den Abgabetermin für meine Kolumne nicht einhalten. Dann schimpft mich der Redaktionsleiter. Ach, und übrigens ist es bereits Ende Oktober und meine Steuererklärung noch nicht gemacht. Ich habe blöderweise den Lohnausweis vernuscht.

Und in einer Woche ist Halloween und ich muss dringend einen Kürbis schnitzen. Sonst schimpft mich das Kind. Dabei habe ich den Kürbis noch nicht einmal gekauft. Beim Thalmannhof in Trimbach gibt es jedes Jahr eine so grosse Auswahl an prächtigen Halloween-Kürbissen. Aber wenn ich jetzt einen Kürbis kaufen gehe, muss ich ihn durch den Regen nach Hause schleppen. Und mit so einem grossen Kürbis im Arm kann man den Schirm so schlecht halten. Fällt mir ein, ich habe gestern Mal wieder den Schirm im Zug vergessen und dabei regnet es wie aus Kübeln, ach Riese.»

Und so geht das immer weiter. Jeden Tag. Ab und an sind grössere Sorgen dabei. Sorgen ums Kind. Ob es Freunde hat in der Schule und ob man es mag, so wie es ist. Sorgen im Job. Ob die wichtige E-Mail gut formuliert und rechtzeitig abgeschickt worden ist. Sorgen um die Gesundheit von mir lieben Menschen, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Sorgen um all die Menschen in der Ukraine und sonst wo auf der Welt, die unter Krieg und Gewalt leiden und folglich weitaus grössere Probleme haben als noch nicht geschnitzte Kürbisse oder nasse Socken.

Und was macht der schlafende Riese? Der hört mir zu und schluckt meine Sorgen runter, die grossen und die kleinen. Da liegt er und lässt mich schimpfen und nörgeln und klagen. Noch ist er unversehrt. Noch ist er nicht geplatzt. Und wenn ich das mit der Steuererklärung noch vor Ende November hinkriege und mir bald einen neuen Schirm kaufe, dann stehen die Chancen gut, dass das noch eine ganze Weile so bleibt. Drücken Sie ihm die Daumen, unserem geduldigen, schlafenden Riesen!