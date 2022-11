Klimawandel «Ice Age» in Olten: Das Naturmuseum eröffnet die neue Eiszeit-Ausstellung – und lässt Besucher die Zukunft des Aletschgletschers hautnah miterleben Im Naturmuseum wird gezeigt, wie Eiszeiten die heutige Landschaft der Schweiz geprägt haben. Neben zahlreichen Exponaten aus der Steinzeit und dem lebensgrossen Nachbau eines Mammuts lässt sich auch ein virtueller Rundgang auf einem Gletscher unternehmen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Peter Flückiger, Leiter Haus der Museen, präsentiert in der Ausstellung das in Lebensgrösse nachgebaute Mammut. Bruno Kissling

Sid, Manni, Diego und Scrat, das eicheljagende Eichhörnchen, sind im Naturmuseum zwar nicht anzutreffen. Dafür zeigt die Ausstellung aber, wie die Landschaft einst aussah, in der die Hauptfiguren aus dem Animationsfilm «Ice Age» lebten.

Seit der letzten grossen Eiszeit vor 24000 Jahren ist nicht nur viel Zeit durchs Land gestrichen, sondern auch unzählige Gletscher. Die heutige Landschaft der Schweiz und insbesondere des Mittellandes wurde massgeblich durch solche Gletscherbewegungen geformt. Sie haben Berge abgeschliffen, Hügel und Täler geformt und Seen geschaffen. Die eiszeitlichen Flüsse haben auch die grossen Kiesvorkommen in der Region hinterlassen, die heute als Grundwasserspeicher und Rohstoffquellen genutzt werden.

Ausstellung zeigt Folgen des Klimawandels

Diese Entwicklung, vom Eiszeitalter bis heute, wird nun in der neuen Eigenproduktion des Oltner Naturmuseums gezeigt. Peter Flückiger, Leiter Haus der Museen, sagt: «In einer Welt der globalen Erwärmung ist eine Eiszeit nur noch schwer vorstellbar. Mit unserer Ausstellung wollen wir deshalb zum Nachdenken anregen. Sie zeigt, wie unsere heutige Landschaft entstand und welche Auswirkungen der menschengemachte Klimawandel weiter haben wird.»

Ein in Olten gefundener Halswirbel beweist, dass auch hier einst Moschusochsen lebten. Bruno Kissling

Dazu wurden grossformatige Infotafeln aufgehängt, auf denen Bilder von Eislandschaften aus der ganzen Welt zu sehen sind. Neben aktuellen Bildern aus der Region platziert, lässt sich so erahnen, wie es hierzulande früher aussah. In der Ausstellung sind auch Exponate von Zeugen der letzten Eiszeit zu sehen. Diese reichen von einem Zelt aus Rentierfellen über Moschusochsen und Alpenschneehühnern bis hin zu einer steinzeitlichen Flöte.

Die bis im April 2023 dauernde «Eiszeit» in Olten wird begleitet von mehreren Spezialveranstaltungen. «Mit Workshops und Führungen wollen wir das Thema allen Altersgruppen näherbringen. Zudem wird demnächst auch Gabriele Dalfarth hier auftreten. Sie spielt auf nachgebauten Instrumenten, die teilweise bis zu 40000 Jahre alt sind», erklärt Flückiger begeistert.

Im Zelt aus echten Rentierfellen sind Klänge von steinzeitlichen Instrumenten zu hören. Bruno Kissling

Virtueller Besuch auf dem Aletschgletscher

Im hinteren Teil der Ausstellung wartet noch eine besondere Attraktion auf die Besucherinnen und Besucher. Bei einem interaktiven Klima-Quiz wird man mit Fragen konfrontiert, wie man sich in verschiedenen klimarelevanten Situationen verhalten würde. Anhand der Antworten wird so errechnet, um wie viel Grad sich das Klima demnach erwärmt.

Anschliessend stehen zwei Virtual-Reality-Stationen (VR) bereit. Setzt man sich eine VR-Brille auf, findet man sich plötzlich in einem Zimmer des Hotels Belalp in den 1850er-Jahren wieder. Der virtuelle John Tyndall, Entdecker des Treibhauseffekts, führt von dort in mehreren Stationen über den Aletschgletscher.

In rund zehn Minuten wird so eindrücklich aufgezeigt, wie schnell der Gletscher bis heute geschmolzen ist. Bei der Konkordiahütte angekommen, der letzten Station, befindet man sich im Jahr 2070. Und hier darf man dann mehr oder weniger überrascht feststellen, wie der Gletscher anhand der zuvor errechneten Klimaerwärmung aussehen wird. Ein Erlebnis, das die Eiszeit-Ausstellung perfekt ergänzt.

Am heutigen Freitag, 11.11.22, findet im Naturmuseum von 18.00 bis 19.30 Uhr eine Lesung von Franz Hohler statt. Im Rahmen der Schweizer Erzählnacht liest er aus «Tschipo in der Steinzeit».

