Die Innenstadt von Olten wird zum Adventsdorf

Kirchgasse Aller guten Dinge sind drei: Die Oltner Innenstadt soll zum Adventsdorf werden Marktstände, Glühweinpyramide, ein fliegender Weihnachtsmann mit Pyro-Effekt und vieles mehr sollen die Adventszeit in der Oltner Kirchgasse versüssen. Die Veranstaltung von 3. bis 24. Dezember 2021 ist kostenlos, jedoch wird ein Covid-Zertifikat benötigt. Felix Ott Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Im Dezember 2021 wird es in der Oltner Kirchgasse weihnachtlich - der Anlass von Gewerbe Olten soll sich schweizweit einen Namen machen. Bruno Kissling (2019)

Nach der Absage des Solothurner Chlausemäret und der möglichen Absage des Solothurner Wiehnachtsmäret, falls die Zertifikatspflicht bis dann nicht verschwindet, kann zumindest ein weihnachtliches Spektakel in Olten genossen werden. Denn der dritte Anlauf zum Adventsdorf von Gewerbe Olten steht in den Startlöchern, berichten Co-Vereinspräsident Darko Bosnjak und Veranstalter Mike Zettel bei einem Kaffee in der Kirchgasse. An eben diesem Ort wird vom 3. bis 24. ein Anlass stattfinden, den die Region Olten so noch nie gesehen hat. Der Verein schreibt: