Kinderspass Spielplatz mit Gottes Segen: Gretzenbach freut sich über seine neue Attraktion «Lass aus diesem Spielplatz ein Ort für fröhliches Spielen und ein Ort der Freude werden», sagte Pfarrer Danam Yammani am Sonntag. Mit der Einweihung des Spielplatzes konnte eine grössere Bauphase um und in der Kirche Gretzenbach abgeschlossen werden.

Alois Herzog 23.08.2021, 05.00 Uhr

Einweihung des neugestalteten Spielplatzes bei der Kirche durch Pfarrer Danam Yammani. Der eingesegnete Spielplatz ist der einzige öffentliche Spielplatz der Gemeinde Gretzenbach. Patrick Luethy

Auf dem neuen Spielplatz in Gretzenbach dürfen die Kinder bereits seit einiger Zeit spielen, am Sonntag wurde er noch offiziell eingeweiht. Nach dem Gottesdienst in der Kirche besammelten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Römersaal. Pfarrer Danam sprach ein Gebet: «Guter Gott nimm diesen Spielplatz unter deinen Schutz, segne die Kinder und alle, die sich hier treffen. Stelle ihnen einen Schutzengel zur Seite».