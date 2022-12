Kita in Gunzgen: Célina Iseli eröffnet ihre "Chlini Heimat"

Kinderbetreuung «Hier war vorher ein richtiger Urwald»: Célina Iseli eröffnet die erste Kita in Gunzgen – und musste dafür ein ganzes Haus umbauen Die Nachfrage für Kinderbetreuungsangebote steigt und steigt. Im Januar erhält nun auch Gunzgen eine eigene Kita. Die junge Leiterin wagt damit den Schritt in die Selbstständigkeit. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Célina Iseli freut sich auf den Tag der offenen Tür. Bruno Kissling

Anfang Januar ist es so weit: Gunzgen erhält seine erste Kindertagesstätte. Und dort sollen sich die Kinder wie zu Hause fühlen können. Das verspricht zumindest der Name «Kita Chlini Heimat».

Geleitet wird sie von Célina Iseli, einer eingefleischten Gunzgerin. Die 26-Jährige ist im Dorf aufgewachsen und bis heute in zahlreichen Vereinen Mitglied. Das erklärt auch, warum sie ihre Kita unbedingt hier aufbauen wollte. Denn: «Kürzlich musste in der Umgebung eine Kita schliessen, weil sie zu wenige Kinder hatte. Ich denke, der Einrichtung hat die regionale Verwurzelung gefehlt», sagt Iseli.

Doch wie kam sie überhaupt auf den Gedanken, in so jungen Jahren bereits den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? «Eigentlich hat mich meine Mutter auf die Idee gebracht, eine eigene Kita zu eröffnen. Und ich dachte mir: Warum nicht?», sagt Iseli lachend. Das war erst in diesem Frühjahr.

Bedarfsanalyse liefert klares Ergebnis

Für Iseli bestanden keine Zweifel, dass sie eine solche Kindertagesstätte fachlich würde managen können. Sie ist gelernte Kinderbetreuerin und darf mittlerweile auch selbst Lernende ausbilden. Zuvor schloss sie bereits eine Lehre als Malerin ab. Sie sagt dazu: «Es hat mich gereizt, noch etwas anderes anzupacken.»

Dass in Gunzgen die Notwendigkeit für eine Kindertagesstätte bestand, war für sie schnell klar. Zusammen mit der Gemeinde liess sie im Dorf eine Bedarfsanalyse erstellen. Das Ergebnis: 41 Familien hätten Interesse an einer Kita. Erst musste aber noch eine passende Lokalität her. Fündig wurde Iseli mit dem ehemaligen Einfamilienhaus an der Industriestrasse 14. «Das Haus ist ein Glücksfall. Und der Vermieter ist super unkompliziert», sagt sie.

Vom Urwald zum Spielplatz

Wer das Haus kennt, weiss, dass auf dem Grundstück bis vor kurzem noch ein ziemliches Dickicht aus allerhand Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen herrschte. Wenn man aus dem Dorf Richtung Industrie fuhr, war das ehemals blaue Gebäude gar nicht mehr zu sehen. Keine leicht zu findende Adresse also. Iseli gibt zu:

«Hier war vorher ein richtiger Urwald. Aber der Vermieter und ich haben viel Arbeit reingesteckt, um das Haus herzurichten.»

Zudem durfte sie beim Umbau auf die Mithilfe zahlreicher Kolleginnen und Kollegen zählen.

Jetzt, kurz vor der Eröffnung, erstrahlt das Haus wieder in neuem Glanz. Bei einer kurzen Führung wird klar, dass Iseli bei der Umgestaltung ein klares Konzept vor Augen hatte. Aus den Schlaf- und Arbeitszimmern der ehemaligen Besitzerfamilie sind nun themenorientierte Räume für die Kinder entstanden. So gibt es jetzt ein Konstruktions-, ein Rollenspiel-, ein Bastel- und ein Bewegungszimmer. Auch eine Ecke für den Mittagsschlaf darf nicht fehlen.

Im Konstruktionszimmer können die Kinder ihrer Kreativität mit Lego-, Duplo- und anderen Bausteinen freien Lauf lassen. Bruno Kissling

Draussen bieten der Garten und die Veranda viel Platz für Outdooraktivitäten. Auch ein Holzspielplatz mit Rutsche und Schaukeln ist vorhanden. «Für mich ist es wichtig, dass die Kinder jeden Tag rauskönnen. Der Garten ist dazu ideal. Ein paar Minuten zu Fuss von hier ist zudem eine Feuerstelle, die wir mit den Kindern im Sommer besuchen können», so Iseli. Auch «Waldtage» und andere Tagesausflüge will sie in Zukunft machen.

«Grosse Belastung hat sich gelohnt»

Die Kita Chlini Heimat bietet Platz für bis zu 20 Kinder. Vom Alter her konzentriert sie sich auf Kinder ab drei Monaten bis etwa zum Anfang des Kindergartenalters. Geöffnet hat sie von 7 bis 18 Uhr, nach Vereinbarung können die Kinder aber auch schon früher gebracht oder später abgeholt werden.

Einige Anmeldungen hat Iseli bereits erhalten. «Es hat aber noch viel Platz.» Ab dem 3. Januar leitet sie die Kita zusammen mit Liah Jäggi, ebenfalls gelernte Kinderbetreuerin. «Sobald es noch mehr Kinder sind, möchte ich unbedingt auch Lernende ausbilden. Ziel ist, dass wir zwei Gruppen à zehn Kinder betreuen können.»

Im Bewegungszimmer wartet auch ein kleines Bällebad auf die jungen Gäste. Bruno Kissling

Ob sie denn schon nervös sei, so kurz vor der Eröffnung? «Es geht eigentlich noch. Ich hatte ja immer viel zu tun.» Die grösste Anspannung sei abgefallen, als der Kanton vor kurzem vorbeikam und ihr die Betriebsbewilligung erteilte.

«Die letzten Monate waren schon eine grosse Belastung, aber es hat sich gelohnt.»

Am Samstag, 17. Dezember, folgt der letzte Schritt vor der Eröffnung. Zwischen 14 und 19 Uhr findet ein Tag der offenen Tür statt. «So können sich interessierte Eltern zusammen mit ihren Kindern selbst ein Bild machen», sagt Iseli. Die Kinder können unter anderem Lebkuchen dekorieren oder Dosen schiessen.

