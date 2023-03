Kienberg: Töfffahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Kienberg Junger Töfffahrer verletzt sich bei einem Selbstunfall schwer – Rega bringt ihn ins Spital In Kienberg hat sich ein Jugendlicher am Sonntag schwer verletzt. Er ist mit seinem Motorrad gestürzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. 06.03.2023, 10.23 Uhr

Beim Sturz und dem Aufprall verletzte sich der Töfffahrer schwer. Kapo SO

Auf der Saalstrasse in Kienberg hat sich am Sonntagnachmittag, 5. März 2023, ein Selbstunfall mit einem Motorrad ereignet. Dabei war ein 17-jähriger Motorradlenker, von Erlinsbach herkommend, auf der Saalstrasse in Richtung Kienberg unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt.