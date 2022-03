In Olten kein Kunstmuseum mehr? Das sagen Leute aus dessen Umfeld

Kontroverse In Olten kein Kunstmuseum mehr? Stiftungsvertreter und Mäzen zeigen kein Verständnis für politisches Spiel «Schildbürgerstreich», «Affront gegen die engagierte Leitung des Kunstmuseums»: Die Reaktionen auf den Vorstoss, der faktisch das Ende des Oltner Kunstmuseum bedeuten würde, fallen heftig aus. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Wird das Kunstmuseum zum Narren gehalten? Bis zum 3. April sind noch Leihgaben aus dem Archiv des Fasnachts- und Umzugskomitee Fuko zu sehen.

Die Führung des Kunstmuseums will zwar offiziell keine Stellung nehmen zum dringlicher Vorstoss, mit dem Bürgerliche dem Neubau eine attraktive Alternative mit Haus der Fotografie und Markthalle entgegenstellen wollen. Leiterin Dorothee Messmer und Stellvertreterin Katja Herlach verweisen auf ihren Chef Markus Dietler sowie Thomas Marbet, der als Stadtpräsident für die Kultur zuständig ist. Sie lassen aber durchblicken, dass es schönere Tage gebe als diesen, an dem nach 2014 erneut über Sein oder Nichtsein des Kunstmuseums diskutiert werden soll. Man nehme es aber nicht persönlich.

Kunstmuseumsleiterin Dorothee Messmer (Bildmitte), ihre Stellvertreterin Katja Herlach und Direktionsleiter Präsidium Markus Dietler . Bruno Kissling

Im Umfeld des Oltner Kunstmuseums wird hingegen Klartext geredet über das Anliegen der Bürgerlichen, das Kunstmuseum faktisch zu schliessen. Er habe kein Verständnis für das politische Spiel, das die Bürgerlichen hier betreiben; vor allem von den Freisinnigen, von denen er einige gut kenne in Olten, sei er enttäuscht, sagt Ulrich Soltermann. Der Däniker, der lange in Olten gearbeitet hat, bezeichnet sich als FDP-nah. Der Präsident des Vereins Freunde des Kunstmuseums Olten sagt, dass da Leute über eine Grundsatzfrage befinden würden, die kaum je in solchen kulturellen Institutionen zu sehen seien. Wenn man erst heute mit dieser Alternativ-Idee komme, sei dies unredlich, nachdem das Gemeindeparlament ohne Gegenstimme den Standortwechsel und das Raumprogramm fürs neue Kunstmuseum verabschiedet habe: «Die Leute, die kein Kunstmuseum mehr wollen, sollten lieber hinstehen und sich outen – das wäre ehrlicher.»

Mäzen stellt substanziellen Betrag für neues Kunstmuseum in Aussicht

Christian Pflugshaupt. Peter Siegrist

Auch Christian Pflugshaupt hält das Vorgehen für einen «Schildbürgerstreich», gar für einen «Affront gegenüber der engagierten Leitung des Kunstmuseums, gegenüber langjährigen Sponsoren und grosszügigen Donatoren», wie er im heute erschienenen Leserbrief schreibt. Der Hägendörfer unterstützt das Kunstmuseum zusammen mit seiner Frau jedes Jahr mit 250'000 Franken. Dies, seitdem das Gemeindeparlament das Budget um rund 10 Prozent gekürzt hat. Pflugshaupt wäre auch bereit, das Neubauprojekt mit einem substanziellen Beitrag im siebenstelligen Bereich mitzufinanzieren. Der Vorstoss komme aus dem Hinterhalt und sei erst noch als dringlich taxiert, damit kaum diskutiert werden könne. «Das ist unfair.»

Marie Therese Bätschmann versteht nicht, wieso die Politik jetzt wieder mehrere Schritte rückwärts machen soll, nachdem die Stadt seit Jahren ein neues Kunstmuseum plant und mit einem Projekt noch nie so weit gewesen ist wie jetzt.

«Ich glaubte, wir hätten diese Diskussionen überwunden, in denen man immer wieder alles infrage stellt.»

Die Präsidentin der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts sagt, dass bei einer Schliessung die verbleibende Sammlung nicht einfach in einer Markthalle oder im Stadthaus gezeigt werden könnte. «Das wäre vielleicht für Plakate oder Fotoreproduktionen möglich.» Auch aus versicherungstechnischen Gründen könnte es Schwierigkeiten geben.

Olten jetzt! lanciert Vorstoss für Haus der Fotografie

Auch im linken Lager der Oltner Gemeindepolitik rumort es: Mit Florian Eberhard und Luc Nünlist waren zwei SP-Mitglieder an der Ausarbeitung des Vorstosses beteiligt, bevor sie sich im letzten Moment als Erstunterzeichner zurückzogen. In ihrer Partei bissen sie mit der bürgerlichen Alternativ-Idee auf Granit. Dies bestätigt Co-Präsidentin Anna-Lea Enzler auf Anfrage:

«Wir haben sie überzeugt, die Finger davon zu lassen.»

Die SP sei der Meinung, dass es kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch brauche. Das heisst: Das eine Kulturangebot solle nicht auf Kosten des anderen gehen, wie es der dringliche Vorstosse vorsehe.

Haus der Fotografie (ex-Naturmuseum) in der Kirchgasse in Olten. Patrick Lüthy

Auch die beiden anderen linken Parteien können damit nichts anfangen: Mit dem neuen Kunstmuseum, dem Haus der Fotografie und der Idee einer Markthalle seien alle drei Projekte unterstützungswürdig, sagt Co-Fraktionschef Daniel Kissling von Olten jetzt!. Die drei Sachen miteinander zu verknüpfen, wie es der dringliche Vorstoss der Bürgerlichen vorsieht, macht aus seiner Sicht keinen Sinn. Daher hat Olten jetzt! neben der SP-Fraktion, die bereits einen separaten Vorstoss zur Markthalle eingebracht hat, einen weiteren Vorstoss eingereicht. In diesem fordert die Partei den Stadtrat auf zu prüfen, wie der Verein International Photo Festival Olten, der das Haus der Fotografie im Ex-Naturmuseumsgebäude betreibt, stärker unterstützt werden kann, um den Ausstellungsraum an einem neuen Standort weiterzuführen.

