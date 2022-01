Gunzgens Sakristan geht nach über 50 Jahren in den Ruhestand

Katholische Kirchgemeinde Nach über 50 Jahren ist Schluss: Gunzgens Sakristan geht in den Ruhestand Xaver Fürst war sicher über fünf Jahrzehnte als Sakristan in der katholischen Kirche in Gunzgen tätig. Wie lange genau, das weiss der 76-Jährige aber selbst nicht mehr. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 16.01.2022, 17.00 Uhr

Xaver Fürst aus Gunzgen hört nach 50 Jahren als Sakristan auf. Patrick Lüthy

«Ich bin einfach so reingerutscht», erzählt Xaver Fürst, Sakristan der Katholischen Kirche Gunzgen, auf die Frage, wie es zu seiner kirchlichen Arbeit kam. Wie lange Fürst für die Katholische Kirche tätig war, kann auch nach seinen Recherchen im Archiv des Kirchengemeinderats nicht gesagt werden. Denn die Protokolle gehen nur bis ins Jahr 1967 zurück, schreibt das «Römisch-Katholische Pfarrblatt Region Olten» in seiner aktuellen Ausgabe.

Niemand weiss also genau, ab wann Fürst in der Kirche angestellt wurde. Nicht einmal der Sakristan selber. Das «Pfarrblatt» schreibt: «So sprechen wir also von mindestens 54, eher 60 Jahren, in denen Xaver im Dienst der Kirche steht.»

Ein Aushilfsjob wird zum Nebenjob

Fürst hat während seiner Schulzeit als Ministrant für die Gunzger Kirche gedient. Dem Pfarrblatt zu entnehmen ist, dass er dann als Sakristan aushelfen musste. «Irgendwie ist aus diesem Aushilfsjob ein regelmässiger Nebenjob geworden», schreibt Jacqueline Krähenbühl, Kirchgemeindepräsidentin.

Fürst erklärt, er sei während 44 Jahren hauptberuflich Briefträger gewesen. Nebenbei habe er als Sakristan gearbeitet. Nach einer Krankheit habe er aber seinen Beruf bei der Post aufgeben müssen.

Seine Tätigkeit in der Kirche sei breit gefasst gewesen. In den letzten paar Wochen war er aber insbesondere für das Aufstellen der Weihnachtsbäume und der Krippe verantwortlich, schildert der Gunzger.

Erinnerungen an eine vergangene Zeit

Der 76-Jährige erinnert sich gerne an Hochzeiten und Taufen: «Das war immer schön.» Oder aber an Silvester. Und an die Zeit, «als noch die Glocken von Hand geläutet und die Kirche noch eigenhändig auf- und zugemacht werden musste». Da seien nach der Messe noch Leute zum Anstossen vorbeigekommen, so Fürst.

Jetzt sei alles automatisch, neuzeitlich und nicht mehr das Gleiche, meint der Gunzger: «Ich habe es aber gerne gemacht.» Der Senior findet, es sei nun Zeit, sich zurückzuziehen und in den Ruhestand zu gehen. Verabschiedet wurde Fürst gestern Sonntag nach dem Gottesdienst. Anschliessend wurde die versammelte Gemeinde auf einen Apéro auf den Kirchplatz geladen.

