Kappel SO: Fussgänger wird von Auto erfasst und tödlich verletzt

Kappel/Wangen Fussgänger wird von Auto erfasst und dabei tödlich verletzt Zwischen Kappel und Wangen bei Olten hat sich am Freitagabend eine Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger ereignet. Dabei wurde der Fussgänger so schwer verletzt, dass er später im Spital verstarb. 05.02.2022, 12.34 Uhr

Am Freitagabend war ein Autofahrer kurz vor 20.45 Uhr auf der Mittelgäustrasse in Kappel in Richtung Wangen bei Olten unterwegs. Im Ausserortsbereich erfasste das Auto einen 30-jährigen Fussgänger. Warum dieser sich auf der unbeleuchteten Strasse aufgehalten hat, sei noch unklar, schreibt die Kantonspolizei Solothurn.