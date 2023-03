Meinrad Müller aus Kappel ist 100-jährig

Kappel/Wangen bei Olten Zehnkämpfer, Bankdirektor, Posthalter: Meinrad Müller feiert seinen 100. Geburtstag «Vielseitig engagiert» ist fast eine Untertreibung für den einstigen Posthalter in Kappel. Meinrad Müller kann auf ein bewegtes Lebensjahrhundert zurückblicken. Urs Huber Jetzt kommentieren 13.03.2023, 18.13 Uhr

Geburtstagskind Meinrad Müller nimmt ein Geschenk und Glückwünsche des Regierungsrates von Frau Landammann Brigit Wyss, Standesweibel Fritz Unternährer und Staatsschreiber Andreas Eng entgegen. Bild: Bruno Kissling

Vor 50 Jahren amtete er als OK-Präsident des Nordwestschweizer Schwingfestes in Kappel, vor 60 Jahren war er Gründungsmitglied des Männerturnvereins Kappel. Vor gut 70 Jahren wurde er als Posthalter und Briefträger nach Kappel gewählt. Und am 12. März vor 100 Jahren wurde er in Wangen bei Olten geboren. Und: Jubilar Meinrad Müller pflegt noch heute die Kunst des schönen Schreibens; eine Gabe, für die er noch heute oft bewundert wird.