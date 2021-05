Kappel Zum Tod von Liedermacher Christian Schenker: «Er gab der ganzen Kindermusik ein Gesicht» Christian Schenker verstarb am Wochenende. Damit tritt ein kreativer Künstler mit einer immensen Schaffenskraft von der Bühne. Fehlen wird er unter anderem am Kinderopenair Etziken und an der Oltner Fasnacht. Wir haben nachgefragt, was der Musiker und Kinderliedermacher aus Kappel dort bedeutete. Lea Durrer und Fabian Muster 04.05.2021, 16.28 Uhr

Christian Schenker brachte Klein und Gross zum Tanzen.

Christian Schenker sang für Kinder und mit ihnen zusammen. Wer in die strahlenden Kinderaugen an einem seiner unzähligen Konzerte blickte, wusste: Der Musiker mit den roten Haaren, der auf der Bühne herumtanzte, begeisterte sie alle. Arme schwenken, hüpfen, lauthals die Lieder mitsingen. Dass die Kinder mitmachen, lag dem Vollblutmusiker aus Kappel stets am Herzen. «An einem Konzert ist die Interaktion wichtig, ein Konzert ist ein Zusammenspiel von Künstler und Publikum», pflegte er zu sagen.

Am Sonntag verstarb der Musiker und Kinderliedermacher im Alter von 50 Jahren. Der zweifache Familienvater verlor den Kampf gegen einen Hirntumor.

In einem Statement schreibt die Familie: «Er hinterlässt eine riesige Lücke. Wir sind aber unendlich dankbar für die Zeit voller schöner Erlebnisse und Erinnerungen, die wir mit ihm hatten. (...) Mit seinen Liedern, mit seiner aufgestellten Art und mit seinem Schalk hat er während Jahrzehnten kleine und grosse Menschen glücklich gemacht. Es ist für uns ein Trost, dass die Freude und die Liebe, die er uns gegeben hat, weiterleben werden, und dass seine Musik auch weiterhin unzählige Kinderherzen erfreuen wird.»

Ideen unter dem Kopfkissen

In Erinnerung bleibt Christian Schenker als kreativer Künstler mit einer immensen Schaffenskraft. Elf Alben brachte er heraus; seit 2002 heizte er dem Publikum zusammen mit seiner Band «Grüüveli Tüüfeli» an unzähligen Festivals, Open-Airs, Schulen, Dorffesten und in Theatern ein. Ausserdem schrieb er Auftragslieder für Verlage, Kindergärten, Schulen, Firmen und Musicals. 2018 erschien mit «Chumm, mir boue e Isebahn» zudem eine CD zur Familientour des Schweizer Schriftstellerwegs in Olten.

Der Liedermacher fand seine Inspiration im Alltag der Menschen, dem aktuellen Geschehen und darin, was Kinder und Familien beschäftigt. Die Ideen würden morgens einfach unter seinem Kopfkissen liegen, sagte Schenker im Porträt zum Kunstpreis Musik, mit dem er 2018 vom Kanton ausgezeichnet wurde.

Wo immer Christian Schenker auftrat, machte er kleine und grosse Menschen glücklich.

Weihnachtskonzert von Christian Schenker und den Grüüveli Tüüfeli am 23. Dezember 2018 in der Schützi Olten.

Der Lockdown im 2020 bedeutete die Absage zahlreicher Konzerte. Der Liedermacher machte das, was er richtig gut konnte: er schrieb kreative Songs zum Thema Corona. Seine Frau lieferte ihm die Idee für einen Händewasch-Song «Putz di furt, Corona!». Um Lust auf Ferien in der Heimat zu machen entstand «Ferie i dr Schwiiz». Als Musiker im Home-Office nahm er Kinderkonzerte in seinem eigenen Garten auf und gab im ersten Lockdown jeden Abend auf seinem Balkon ein «Lied zum Feierabend» zum Besten:

Gesicht für die Kindermusik

«Er gab der ganzen Kindermusik ein Gesicht», meint Britta Kaufmann, OK-Präsidentin des Kinderopenairs Etziken. Zehn Mal wurde dieses schon durchgeführt. Neun Mal war Christian Schenker der Hauptact und begeisterte jeweils zwischen 1000 und 1500 Kinder und Erwachsene. «Er hat den Anlass von Anfang an mitgeprägt», sagt Kaufmann. Man habe ihn sehr geschätzt. Über die Jahre sei eine Freundschaft entstanden.

Schenker sei sicher Teil des Erfolgs des Kinderopenairs gewesen. Kaufmann berichtet von einer besonderen Stimmung. «Wir wussten, dass er die Kinder mitreissen kann. Einige standen zu Beginn des Konzerts noch scheu da. Am Schluss tanzten Gross und Klein.» Er habe die Kinder glücklich gemacht.

«Christian Schenker war eine spezielle Persönlichkeit mit einer ungeheuren Ausstrahlung. Er kam und strahlte.»

Die OK-Präsidentin mag sich an keinen Moment erinnern, an dem der Kappeler schlecht gelaunt gewesen wäre.

«Man merkte: Er hatte gerne Kinder; eigentlich allgemein Menschen.» Manchmal habe man auch das Gefühl gehabt, dass er selbst noch ein Kind sei.

Kaufmann denkt zurück an eine lustige Szene. Als in einem Jahr eine Rollenbahn auf dem Gelände aufgestellt war, sei er selbst darauf hinuntergesaust. «Er stand einfach mitten drin. Das machte ihn aus. Auch nach dem Anlass ist er stets geblieben. Und wir mussten ihm immer einen Tisch für den CD-Verkauf bereit stellen.» Diesen übernahm er jeweils selbst.

Bei Christian Schenker & den «Grüüveli Tüüfeli» wurde mitgesungen und mitgetanzt.

Als Obernaar vorgesehen

Eine weitere Leidenschaft von Christian Schenker: Die Fasnacht. Bei der diesjährigen Oltner Fasnacht, die im vergangenen Herbst abgesagt wurde, wäre er als Obernaar vorgesehen gewesen. Wie es nun mit der Höckeler-Zunft und ihrem Obernaarenposten weitergeht, ist noch offen: «Die Anlässe wären auf ihn zugeschnitten gewesen; wir können jetzt nicht einfach einen Ersatzmann aufbieten», sagt Zunftmeister Thomas A. Müller auf Anfrage. Für die Zunft sei das nicht denkbar und wahrscheinlich sehe es das Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (Fuko) ähnlich. Am Dienstagabend treffe man sich und werde besprechen, wie es weitergehen könnte.

Müller hat Schenker vor knapp zwei Monaten das letzte Mal gesehen, als er ihn zuhause besuchte. «Er war eine wichtige Person bei uns in der Clique.» Müller umschreibt ihn als sehr unterhaltsame und kreative Persönlichkeit, die vor allem bei den Schnitzelbänken und musikalisch viel beigetragen habe. «Er konnte fast schon aus dem Stegreif Reime schmieden und singen.» Man merkte, dass er viel Bühnenerfahrung hatte und so das Publikum mitreissen konnte.