Kappel erhält einen zusätzlichen Sportplatz mit Beleuchtung

Kappel Trotz halber Million im Minus: Gemeinde erweitert Sportplatz in der Lischmatt und saniert die Unterdorfstrasse An der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend beschloss Kappel, den Sportplatz in der Lischmatt zu erweitern – obwohl im Budget 2023 eine halbe Million Franken fehlt. Auch die dringende Sanierung der Unterdorfstrasse wurde gutgeheissen. Franz Beidler Jetzt kommentieren 09.12.2022, 15.32 Uhr

Die Gemeindeversammlung hat entschieden: Der Fussballplatz in Kappels Lischmatt wird um ein zusätzliches Feld erweitert und sowohl Platz wie Feld beleuchtet. Die Gemeinde wendet dafür 805’000 Franken auf. Bruno Kissling

Die vielen Leute seien wohl wegen des nächsten Themas da, mutmasste Kappels Gemeindepräsident Rainer Schmidlin, als er ansetzte, der versammelten Gemeinde Kappel die Sportplatzerweiterung in der Lischmatt vorzustellen. Tatsächlich waren am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle fast alle Stühle besetzt: 146 Stimmberechtigte waren gekommen.

Der Gemeindepräsident stellte das Projekt über 805’000 Franken gleich selber vor: Der Fussballplatz in der Lischmatt soll um ein Trainingsfeld erweitert sowie Feld und Platz neu beleuchtet werden.

Ein Anwohner der Lischmatt empörte sich: 800’000 Franken für nur 160 Fussballaktive. «Dass wir Anwohnerinnen und Anwohner Lebensqualität einbüssen, darüber spricht niemand.» Ähnlich die nächste Wortmeldung: «So viel Geld für nur ein Hobby.» Der Gemeinderat habe doch eigentlich mal Steuersenkungen versprochen.

Dann die Befürwortenden: Der FC Kappel sei nicht nur ein Kappeler Traditionsverein, sondern leiste auch wichtige Jugendarbeit. «Jeder Franken für die Jugend ist ein gut investierter Franken.» Auch der Präsident des FC Kappel, Daniel Wyss, ergriff das Wort und schloss sein Plädoyer mit Pathos: «Eure Grosskinder sollen von der Sportplatzerweiterung profitieren.» Für den Satz erntete er ebenso tosenden Applaus wie jede andere Meldung, die das Vorhaben befürwortete; der FC Kappel markierte Präsenz.

Schliesslich musste die Gemeindeversammlung in der Sache auf einen Antrag eingehen: Der bestehende Platz und der Schulhausrasen sollen neu beleuchtet, auf ein zusätzliches Feld soll aber verzichtet werden. Die Gemeindeversammlung lehnte das ab und bejahte danach den Investitionskredit mit 92 Stimmen. Kappel baut also den Sportplatz in der Lischmatt aus. Erneut toste Applaus durch die Mehrzweckhalle.

Unterdorfstrasse wird saniert

Bewegt diskutierten die Anwesenden auch die Sanierung der Unterdorfstrasse. Für knapp eine halbe Million Franken soll die Fahrbahn neu gekoffert und mit einer neuen Trag- und Deckschicht versehen werden. Zudem soll das Trottoir angehoben, mit einem Randstein abgegrenzt und neu belegt werden.

Ein Anwohner eröffnete mit dem Antrag, das Projekt durch verkehrsberuhigende Massnahmen zu ergänzen. Sei die Unterdorfstrasse nämlich erst einmal mit glattem Belag versehen, dann verleite das zum Rasen. Prompt meldete sich die Gegenseite: Die Strasse sei ja sowieso immer dermassen mit Autos zuparkiert, dass man kaum herausfahren könne. Gemeindepräsident Schmidlin verwies auf eine Umfrage bei den Anwohnenden: Die eine Hälfte wolle Verkehrsberuhigung, die andere Durchfahren. «So kommen wir auf keinen grünen Zweig», mahnte er.

Die beiden Seiten tauschten trotzdem weiter Argumente aus: Sicherheitsbedenken versus freie Durchfahrt. Schmidlin erklärte dazwischen den dringenden Handlungsbedarf: In der Unterdorfstrasse sei bisher ein Unfall geschehen, nämlich als ein Velofahrer wegen eines Schlaglochs zu Fall kam.

Schliesslich versprach Schmidlin dem Antragsteller, dass sich der Gemeinderat der Sicherheitsbedenken annehmen werde, woraufhin der Antrag zurückgezogen wurde. Die Stimmberechtigten bejahten das Projekt mit nur einer Gegenstimme.

«Kappel-Solar» verpflichtet Gemeinderat zu Projektplan

Auf Interesse stiessen auch eine Motion und ein Postulat unter dem Titel «Kappel-Solar». Die Motion verpflichtet den Gemeinderat, der Gemeindeversammlung einen Kreditantrag für eine Photovoltaikanlage auf dem neugebauten Kindergarten D zu stellen. Das Postulat verlangt vom Gemeinderat, einen behördenverbindlichen Projektplan auszuarbeiten, wie Dächer in Gemeindebesitz mit Solaranlagen auszustatten sind. Beides wurde einstimmig als erheblich erklärt.

Ebenfalls stimmte die Gemeindeversammlung dem Wärmereglement wie auch den beiden Totalrevisionen der Dienst- und Gehaltsordnung und der Statuten des Zweckverbands Abwasserregion Olten zu. Weiter wurden auch die Investitionskredite zum Umbau der Strassenbeleuchtung auf LED über 210’000 Franken und jener zum Ausbau der Wasserversorgung am Stationenweg über 215’000 Franken gutgeheissen.

Kappeler Budget 2023 fällt schlecht aus Kappel nahm die beiden Budgets der Sozialregion Untergäu (SRU) und der Einwohnergemeinde ohne Gegenstimmen an. Das, obwohl beide schlecht ausfallen. Jenes der SRU weil sowohl die Gesamteinwohnerzahl im Untergäu als auch die Kosten pro Kopf zugenommen hätten, wie Finanzverwalter Benjamin von Däniken erklärte. Und jenes der Einwohnergemeinde hauptsächlich wegen des Teuerungsausgleichs von 2,5 Prozent und zwei Pensen, die erhöht werden: eines in der Bauverwaltung und eines in der Schuladministration. So rechnet Kappel für das kommende Jahr mit einem Minus von knapp einer halben Million. Schliesslich präsentierte von Däniken Kappels Finanzplan: 2027 sieht der zwar eine Nettoschuld von über neun Millionen Franken vor, rechnet ab 2026 aber mit einem Gewinn.

