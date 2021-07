Pimarschule Kappel: Videoüberwachung gegen Vandalismus

Kappel Primarschule setzt Videoüberwachung gegen Vandalismus ein Vandalen sorgten in jüngster Vergangenheit immer wieder für Beschädigungen rund ums Schulhausgebäude. Nun reagiert die Gemeinde: Das Areal wird künftig mit Kameras überwacht. Felix Ott 09.07.2021, 12.00 Uhr

Primarschule Kappel: Der Defibrillator wurde bereits mehrfach zerstört. Bruno Kissling

In Kappel kommt es an der Primarschule immer wieder zu Vandalenakten. Die Aussenbereiche der Schule werden oft verwüstet und beschädigt. Die Schäden treten wiederholt an denselben Stellen auf. Doch die Täterschaft sei nicht ausfindig zu machen, berichtet Rainer Schmidlin auf Anfrage. Der Gemeindepräsident von Kappel erklärt, dass ein Defibrillator, der gerade erst seit zwei Monaten im Aussenbereich angebracht worden ist, bereits mehrmals beschädigt wurde. «Dies könnte bei einem Notfall zu grossen Problemen führen.» Auch die Eingangsbereiche des Schulhauses und der Turnhalle, wo sich oft Jugendliche aufhalten, gehören zu den Hotspots des Vandalismus. Die Schäden reichen von Schmierereien über zerstörte Lampen bis hin zur Schulhausuhr, die mehrfach heruntergerissen wurde.