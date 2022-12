Kappel Mobile Toilette nach Brand komplett zusammengeschmolzen - Polizei sucht Zeugen In Kappel ist am Samstagabend eine mobile Toilette in Brand geraten . Verletzt wurde niemand, doch die Toilette wurde völlig zerstört. Die Polizei sucht nun Zeugen. 25.12.2022, 09.30 Uhr

Trotz sofortigem Ausrücken der Feuerwehr: Die mobile Toilette brannte rasch nieder. Kapo SO

Am Samstagabend um 21.20 Uhr, erhielt die Kantonale Alarmzentrale die Meldung über einen Brand an der Dorfstrasse in Kappel. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass eine mobile Toilette in Flammen stand. Trotz raschem Löscheinsatz schmolz die Toilettenkabine komplett zusammen. Verletzt wurde niemand.