Metzgerei Friedli in Kappel schliesst am 4. März für immer

Kappel Keine Nachfolge gefunden: Dorfmetzgerei Friedli schliesst nach 95 Jahren – es gibt aber eine Lösung fürs Ladenlokal Obwohl es Interessenten gab, wurde am Ende nichts aus einer Metzgerei-Nachfolge. Am 4. März wird Hans Friedli das Familiengeschäft schliessen müssen. Das Ladenlokal wird umgesattelt, es folgt ein Velogeschäft. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 28.02.2023, 11.45 Uhr

Patrik Hartmann (links) wird mit seinem Fahrradgeschäft bald in die Metzgerei von Hans und Iris Friedli umziehen. Bruno Kissling

Als er die erste Maschine verkauft habe, sei es ihm zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. «Das war’s dann wohl mit mir. Jetzt geht es meinem Ende zu», sagt Hans Friedli. Allzu wörtlich muss man den Metzger dabei aber zum Glück nicht nehmen. Friedli sagt diesen Satz mit genau der Prise schwarzen Humors, die ihn von jeher auszeichnet. Er und seine Frau Iris sind nämlich noch «guet zwäg». Er will sich von nun an wirklich nur noch dem zuwenden, was er gerne tue. «Zum Beispiel dem Reiten.»

Die Metzgerei, welche die Familie seit über 95 Jahren und über drei Generationen führte, muss dagegen geschlossen werden. Friedlis gehen in den Ruhestand. Lange bestand noch die Hoffnung, eine direkte Nachfolge zu finden. Einfach ist die Suche bekanntlich nicht. Immer mehr Metzgereien im Kanton verschwinden, weil es der Branche an Nachwuchs fehlt.

Es gab zwei Interessenten

Dennoch habe er zwischenzeitlich mit zwei Interessenten in Kontakt gestanden, lässt Friedli durchblicken. Eine Metzger-Nachfolge gibt es nun aber nicht. Woran liegt’s? Die eine Person sei schon um die 60 Jahre alt gewesen. «Er war zwar motiviert und wollte noch weit über 65 hinaus arbeiten. Aber ich habe ihm schliesslich abgesagt, weil das meiner Meinung nach keine Zukunft hatte», so Friedli.

Egal ob für Fondue chinoise, Jägerbraten, Würste, Schinken oder Fleischkäse: Die Metzgerei Friedli war für viele Kundinnen und Kunden die erste Anlaufstelle. Bruno Kissling

Auch bei der zweiten Person seien die privaten Voraussetzungen für einen solchen Geschäftsbetrieb nicht ideal gewesen. Friedli musste hier ebenso ablehnen. Von den zahlreichen Lernenden, die er in seinen 36 Jahren als Geschäftsführer ausgebildet hat, kam ebenfalls niemand in Frage: «Die sind alle bereits irgendwo selbstständig oder arbeiten in der Industrie.»

Aus Metzgerei wird Velogeschäft

Leer stehen wird das Lokal an der viel befahrenen Mittelgäustrasse aber nicht. Als klar war, dass es mit der Metzgerei nicht nahtlos weitergehen würde, hat Friedli «aus einer Laune heraus» Patrik Hartmann angesprochen, als dieser bei ihm in den Laden kam. «Ich habe ihn spontan gefragt, ob er es sich vorstellen könne, sich mit seinem Geschäft hier einzumieten.»

Hartmann ist Inhaber des Kappeler Velogeschäfts Zweiradliebe. Der Vierzigjährige übernahm das Geschäft Anfang 2022 von Robert Lack, der es zuvor 37 Jahre lang an der Kreuzfeldstrasse betrieben hatte. Etwa 500 Meter von Friedlis Metzgerei entfernt. «Ich habe nicht damit gerechnet, so kurz nach meiner Übernahme bereits den Standort zu wechseln», sagt Hartmann. «Aber mit dem Umzug bietet sich eine tolle Chance.»

So haben sich die beiden schnell gefunden. Friedlis, welche weiterhin über der Metzgerei wohnen, haben einen zukunftsträchtigen und im Dorf verankerten Nachfolger gefunden. Hartmann profitiert von der besseren Sichtbarkeit seines Geschäfts. Und: «Ich werde dort etwa doppelt so viel Platz wie bisher haben. So kann ich mehr Service anbieten und die Ausstellung zeitgemässer gestalten», sagt der gelernte Mechaniker.

Der Metzger ist bereits mit Aufräum- und Liquidationsarbeiten beschäftigt. Bruno Kissling

«Soft-Umbau» in der Wursterei

Im Mai will Hartmann das Velogeschäft am neuen Standort eröffnen. Das Kernteam wird aus vier Personen bestehen. Zuvor muss aber noch «soft» umgebaut werden, wie er sagt. In der ehemaligen Wursterei soll die Werkstatt eingerichtet werden. «Zum Beispiel den Plättli- durch einen Holzboden ersetzen und ihn ausebnen», erklärt Hartmann. Das sei «besser für die Ergonomie, wenn man den ganzen Tag im Stehen arbeitet». Die Fleischtheke wird einem Velo-Showroom weichen müssen.

Apropos Fleischtheke und Wursterei: Hans Friedli ist bereits mit der Liquidation seiner Gerätschaften beschäftigt. Das sei viel Arbeit. Räucherofen, Kühlanlage, Fleischwolf, Chromstahltische. «Was noch gut in Schuss ist, wird verkauft», erklärt er. Für seine Mitarbeitenden bemüht er sich derzeit um Anschlusslösungen. Einige haben schon etwas gefunden: «Unser Wurstmeister etwa kann bei der Metzgerei Bleicher in Härkingen weitermachen. Er darf auch meine Rezepte mitnehmen.»

Über drei Jahrzehnte standen Hans und Iris Friedli in Kappel an der Fleischtheke. Bruno Kissling

«Beerdigungsessen» zum Abschluss

Am Freitag, 3. März, wird offiziell das letzte Kotelett über die Theke wandern. Die Grillschürze hängt Friedli aber erst einen Tag später an den Nagel. Als «Dankeschön für die Treue seiner Kundschaft» veranstaltet er dann einen «Tag der geschlossenen Tür». Bei Bratwurst und Bier wird sich sein Nachfolger Patrik Hartmann vorstellen, und Hans und Iris Friedli werden sich vom Berufsleben verabschieden.

Diesem Zeitpunkt sieht Friedli noch mit «gemischten Gefühlen» entgegen. Die Arbeit sei zwar immer streng gewesen, insbesondere das Catering. Aber auch bereichernd. Das «Bbrichte mit de Lüt» werde er besonders vermissen. Auf den 4. März freut er sich dennoch: «Das wird mein Beerdigungsessen», sagt er. Natürlich mit seiner bekannten Prise Humor.

