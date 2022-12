Kappel: Beleuchtung und weiteres Trainingsfeld statt Padel-Halle?

Kappel Gemeinde ringt um mehr Platz für den Sport: Statt neuer Halle für Trendsportart soll es nun weiteren Fussballplatz geben In Kappel ist es eng für den Sport: Fussballfelder und Unihockeyhallen sind nicht nur rar, sondern auch alt. Der Gemeinderat will dies ändern. Deshalb stimmt Kappel am 8. Dezember über einen Investitionskredit von 805'000 Franken ab. Franz Beidler Jetzt kommentieren 05.12.2022, 11.25 Uhr

Zusätzliches Trainingsfeld und endlich Beleuchtung in Kappels Lischmatt? Darüber wird an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember abgestimmt. Bruno Kissling

Soll neben dem Fussballplatz in der Lischmatt ein Trainingsfeld entstehen und sowohl Feld als auch Platz beleuchtet werden? Das Vorhaben ist vor über drei Jahren entstanden und hat sich seither mehrmals gewandelt.

2019 präsentierte Kappels Gemeindepräsident Rainer Schmidlin seinem Gemeinderat eigentlich genau diese Idee: Der Fussballplatz in Kappels Lischmatt soll um ein Trainingsfeld erweitert und sowohl Feld als auch Platz sollen neu beleuchtet werden.

Rainer Schmidlin, Gemeindepräsident von Kappel. zvg

Denn: «Der FC Kappel trainiert auf dem Schulhausrasen», erklärt Gemeindepräsident Schmidlin. Dort, neben dem Schulhaus Rundblick, gibt es zwar eine Beleuchtung. Aber die sei mehr als 50 Jahre alt, erklärt Schmidlin.

«Wir kauften die letzten Ersatzleuchten, die noch produziert wurden.»

Vor einigen Jahren flutete Starkregen den Keller mitsamt Militärunterkunft und den Trainingsplatz des Schulhauses. Kappel musste ein zusätzliches Regenauffangbecken bauen: eine umzäunte Fläche von rund 450 Quadratmetern. «Der Schulhausrasen wurde deswegen deutlich kleiner», sagt Schmidlin. «Ein grosses Problem.» Denn der FC Kappel habe viele Aktive und suche nun schon lange nach einer Lösung für die entsprechend vielen Spiele und Trainings.

Kappel wuchs, die Infrastruktur nicht

Schmidlin hält fest: «Kappels heutige Sportinfrastruktur wurde Ende der 1980er-Jahre gebaut. Damals hatte Kappel 2200 Einwohner. Heute sind es 1300 mehr.» Daraus schliesst er:

«Wir müssen unsere Sportinfrastruktur überholen.»

Denn auch dem Unihockeyklub STV Kappel fehlt es an Platz in einer heimischen Halle. «Der STV mietet eine Halle in Boningen», so der Gemeindepräsident.

So entstand Ende 2020 eine Idee, die sowohl das Aussenplatz- als auch das Hallenproblem lösen sollte. Unter Federführung des Sportcenters Kappel sollte ein Verein gegründet werden, der in der Lischmatt eine Padelhalle baut, an das die Gemeinde eine Sporthalle hätte anschliessen können. Ausserdem war daneben eine Anlage mit Aussenfeldern für den FC vorgesehen. «Ein interessantes Projekt», erinnert sich Schmidlin.

Padeltennis ist eine neue Trendsportart aus Südamerika und besteht aus einer Mischung von Tennis und Squash. Es wird immer im Doppel auf einem geschlossenem kleineren Platz als im Tennis mit Wänden aus Glas und Metallgitter gespielt, die ähnlich wie beim Squash ins Spiel einbezogen werden können. Beim Padel ist nicht so viel Kraft und Technik nötig wie beim klassischen Tennis, so ist es problemlos möglich, in gemischten Gruppen gegeneinander anzutreten.

Das Klubhaus und Spielfeld des FC Kappel in der Lischmatt: Zwischenzeitlich waren hier eine Padelhalle und zusätzliche Aussenfelder für den FC geplant. Doch dann zog sich der Drittinvestor vom Projekt zurück. Bruno Kissling

Mit Beginn der neuen Legislatur 2021 setzte sich Kappels Gemeinderat neue Ziele. Eines davon lautet: «Sportplatzkonzept ist erarbeitet und in Umsetzung.» Auch wenn das Budget nicht gut aussehe, beharrt Gemeindepräsident Schmidlin darauf:

«Irgendwann muss man das einfach machen.»

Doch vergangenen Frühling zog sich das Sportcenter Kappel vom Projekt Padelhalle zurück. «Die Padel-Dachorganisation wolle solche Hallen nur noch in Zentrumsnähe betreiben», nennt Schmidlin den angegebenen Grund. «Und ohne Drittinvestor macht es keinen Sinn, eine Halle an den Dorfrand zu stellen.»

Also musste Kappel erneut umdenken. Schmidlin fragt:

«Wäre es möglich, an die Sporthalle Bornblick eine Halle anzubauen? Den Bornblick müssen wir nämlich sowieso sanieren.»

Mit der Frage beauftragte der Gemeinderat ein Planerteam. «Wir erwarten die Resultate im neuen Jahr.» Wie die Gemeinde einen allfälligen Anbau finanzieren will, das wisse er im Moment noch nicht, sagt Schmidlin. «Aber zuerst braucht man einen Plan, was man eigentlich machen will und was das mutmasslich kosten wird.»

Die Kappeler Mehrzweckhalle Bornblick: Wieso nicht gleich eine Halle anbauen, wenn sowieso schon saniert wird? Ein Planerteam soll im neuen Jahr Antworten liefern. Bruno Kissling/Archiv

Zurück zur ursprünglichen Idee

Und so landete Kappel wieder dort, wo es vor drei Jahren begann: ein zusätzliches Trainingsfeld in der Lischmatt mit Beleuchtung auch für den Fussballplatz. Das Geschäft ist an der nächsten Gemeindeversammlung vom 8. Dezember traktandiert. Zu Beginn studierten Gemeinderat und Fussballklub an einem Kunstrasenplatz herum. «Den könnten sie bei jeder Witterung nutzen und der geht nicht kaputt», sagt Schmidlin.

Aber ein Kunstrasen ist zu teuer: Ein Trainingsfeld koste 1,3 Millionen Franken, «noch ohne Beleuchtung und Unterhalt», so Schmidlin. Bei solchen Investitionen habe der Gemeinderat die Idee gleich wieder verworfen. «Rasen ist Rasen», meint Schmidlin. «Da können wir im schlimmsten Fall wenigstens auch noch Rüebli anpflanzen.»

Der Gemeindepräsident mahnt:

«Wir dürfen die Infrastruktur für den Sport nicht länger herausschieben.»

Der Investitionskredit beläuft sich auf 805'000 Franken. Davon übernimmt die Gemeinde 675'000 Franken. 130'000 Franken stammen vom FC Kappel und von Beiträgen vom Sporttoto.

Schmidlin streicht heraus: «Mit neuen Lampen können wir punktgenau beleuchten und so der Lichtverschmutzung Einhalt gebieten.» Ausserdem benötige es auch Nutzungsbeschränkungen, so, wie es sie auch für das Rasenfeld beim Schulhaus Rundblick gäbe.

