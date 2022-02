Kappel Fasnacht light in zwei Beizen: «Dr Einmoolig», Bränte-Zunft und Emanze Gift geben ihre Schnitzelbänke zum Besten Die Fasnacht in Kappel wurde trotz der Pandemie nie wirklich abgesagt. Das hat sich nun ausgezahlt, wie der Donnerstagabend in den beiden Restaurants Kreuz und Linde zeigt. Fabian Muster 25.02.2022, 16.19 Uhr

D'r Eimoolig bringt im Restaurant Linde seine Spüche und Verse vor begeistertem Publikum vor. Die einheimische Bräntezunft gibt im Saal des Restaurant Linde den Fasnachtstarif durch und lässt kein Kappeler Haar glatt. Die Frauenclique Emanzegift verspritzt ihr Versengift vor versammelter Fasnachtsschar im Restaurant Kreuz. Die Chappurigines spielen im Kreuz-Saal auf. Auftritt der Gäuschränzer im Restaurant "Linde". Das Serviceteam vom Restaurant Kreuz präsentierte sich in passend-fasnächtlicher Kostümierung.

In Kappel gabs am Donnerstagabend eine Fasnacht light in den zwei Restaurants Kreuz und Linde. Markus Wyss als der «Dr Einmoolig» hat das Publikum mit seinen Schnitzelbänken und dem Handörgelispiel besonders begeistert. Alle Schnitzelbänke hat er aktuell noch geschrieben, wie er auf Anfrage sagt. Beim Spazieren mit den Hunden könne er gut darüber nachdenken. Die Helgen dazu hat der Kappeler Künstler Thomas Schaub innert der letzten vierzehn Tage gemalt.

Ebenfalls unterwegs war die einheimische Bränte-Zunft. «Einige Schnitzelbänke hatten wir schon länger vorbereitet, weil wir die Fasnacht nie definitiv abgesagt haben», sagt Dominique Studerus. Aufgetreten sind auch die Emanze Gift aus Trimbach, die für die Fasnacht extra das Lied «Skandal im Sperrbezirk» der Spider Murphy Gang umgeschrieben haben. Dazu gab es ein Best-of an Schnitzelbänken aus den vergangenen Jahren, sagt Nicole Wettstein-Amacher auf Anfrage.

Aufgetreten sind auch die beiden Guggen Gäuschränzer aus Gunzgen und die einheimischen Chappurigines.

«Dr Einmoolig»

Denn wenn Du hüt i d’Schanz wotsch fahre . . .

sötsch Du sone Wägzoll zahle . . .

dört stoht tatsächlich e Politesse barat,

Entschuldigung, händ seh es Durchfahrtszertifikat.

Zertifikat sägi, e be übere Waldwäg choh . . .

Wange, Bornstroos, Bundesrank, Forschthuus, jetz beni do . . .

sie suecht die Route im Händy ufere Charte,

e be de hei, ha nid solang möge warte.

Bränte-Zunft

Set Stonde scho studier eg ond eg chom ned druf

D‘Erklärig of däm Blatt die regt mi uf

Es esch ned d Stürerklärig, eg be völlig dore Wind

Es esch d’Home-Schooling-Uufgab vo mim Chind.

Corona find i super met Zertifikat

Dank däm fühl eg me jung, be vou parat

Denn s‘erschte Mou set 30 Johr, wenn eg em Usgang be

Wird gfrogt: «Chönt eg no ehre Uswis gseh.»

Emanze Gift

(Melodie nach Spider Murphy Gang «Skandal im Sperrbezirk»)

Sit Wuche träge mer dä Lappe

statt uf em Chopf e Narrechappe

und sit däm Pandemie-Start

froge mer öis ächt - wär do narrt

z’Olte isch s Problem ganz gross

gits e Fasnacht hür uf dere Stross?

ke Bänk, kes Motto – nüt isch klar

mer hei nid mol e Obernaar!

Und dusse i dr chline Stadt

warte mer doch druf, dass öpper narrt….

Skandal (Refrain)

ir chline Stadt

Trüebsal

mer hei s bald satt

Brutal- gits hür ke Fasnacht?