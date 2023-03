Kantonsschule Oltner Maturandin wünscht sich besseres Angebot gegen Prüfungsangst: «Sie wird oftmals nicht ernst genommen oder erkannt» Am 18. März präsentiert der Abschlussjahrgang der Fachmittelschule und des Gymnasiums die Abschlussarbeiten an der Kantonsschule Olten. Maturandin Rahel Kuchta möchte mit ihrer Arbeit den Betroffenen von Prüfungsangst helfen. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 16.03.2023, 12.00 Uhr

Die Maturandin Rahel Kuchta möchte mit ihrer Arbeit mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Prüfungsangst lenken. Bild: Patrick Lüthy

Rund ein halbes Jahr war die Schülerschaft mit ihren Abschlussarbeiten beschäftigt. «Nach der Pflicht folgt nun die Kür!», steht in einer Meldung der Schule auf der Website des Kantons Solothurn. Kommenden Samstag ab 8.30 Uhr wird der Abschlussjahrgang des Gymnasiums und der Fachmittelschule seine Arbeiten präsentieren.

Nur ein kleiner Teil der Maturarbeiten beschäftigen sich mit regionalen Themen. Das lebensnahe Thema der Arbeit «Prüfungsangst in der Kantonsschule Olten» hat im redaktionellen Auswahlprozess den Ausschlag gegeben, dass die Arbeit von Rahel Kuchta näher vorgestellt wird.

Ein drittel der Befragten leidet unter Prüfungsangst

Die 18-Jährige beschäftigte sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit folgender Frage: «Welche Strategien werden bei Prüfungsangst an der Kantonsschule Olten angewandt und wie könnte das Unterstützungsangebot ergänzt werden?». Laut ihrer Arbeit will Rahel Kuchta Personen mit Prüfungsangst helfen, «da diese Angst oftmals nicht wirklich ernst genommen oder erkannt wird».

Dass die Prüfungsangst auch die Progymnasium-, Gymnasium- und Fachmittelschule-Klassen in Olten betrifft, zeigen die Resultate der Arbeit von Rahel Kuchta. Insgesamt leide etwa ein Drittel der befragten Schülerinnen und Schüler unter Prüfungsangst. Die Mehrheit der Betroffenen unternehme nichts dagegen und hole sich keine Hilfe.

Rund ein Drittel der befragten Schülerschaft an der Kanti Olten leidet unter Prüfungsstress. Symbolbild: Rolf Jenni

Die Maturandin fragte bei der Schülerschaft ausserdem nach, was die Kantonsschule tun könne, damit sie sich wohler fühlen. Die häufigste Antwort war dabei: «Ich weiss es nicht/ keine Antwort». «Dies weist darauf hin, dass auch bei der Schülerschaft eine gewisse Ratlosigkeit herrscht», schreibt Rahel Kuchta in ihrer Arbeit.

Aus Sicht der Lehrerschaft genügt das bestehende Angebot

Zusätzlich zur schulinternen psychologischen Beratung gibt es an der Kanti Olten bis anhin eine Speziallektion in der Sek-P-Stufe zum Thema Prüfungsangst. Die Maturandin schreibt dazu in ihrer Arbeit: «Das vorhandene Unterstützungsgebot ist gut, aber es gibt bestimmt noch Möglichkeiten, dieses zu erweitern.»

Laut der Arbeit wüssten die allermeisten Lehrpersonen, wo sie sich melden können, falls sie Prüfungsangst bei den Lernenden bemerkten. Dieses Angebot werde auch genutzt. Ausserdem geht aus der Umfrage hervor, dass die meisten Lehrpersonen mit dem bestehenden Unterstützungsangebot der Kantonsschule zufrieden sind. Hingegen kamen nur 12 der befragten 43 Lehrpersonen mit dem Thema Prüfungsangst in ihrer pädagogischen Ausbildung in Berührung.

Um an die Ergebnisse zu kommen, führte die Maturandin Umfragen mit der Lehrer- und Schülerschaft durch. Insgesamt nahm rund ein Drittel der Schülerschaft daran Teil. Bei der Lehrerschaft wurde die Umfrage 43-mal ausgefüllt. Ausserdem führte Kuchta ein Interview mit der schulinternen Psychologin. Im theoretischen Teil der Arbeit werden zudem die Begriffe Angst, Stress und Prüfungsangst erklärt.

«Es ist immer gut zu wissen, dass man nicht alleine kämpft»

Aus den Ergebnissen der Umfrage und dem erlangten Fachwissen durch die Literaturrecherche und dem Interview mit einer Fachperson formulierte die Maturandin Ergänzungsvorschläge zur Erweiterung des Angebots gegen die Prüfungsangst an der Kanti in Olten.

Zum einen schlägt die Maturandin in ihrer Arbeit einen Freikurs zum Thema Psyche vor. Dabei soll der Fokus nicht ausschliesslich auf Prüfungsangst, sondern auch auf andere Themen, die die Psyche betreffen, liegen. Andererseits wird in der Arbeit eine Austauschgruppe für Betroffene vorgeschlagen. Wenn die Maturandin einen einzigen Ergänzungsvorschlag umsetzen könnte, würde sie mit diesem beginnen: «Es ist immer gut zu wissen, dass man nicht alleine kämpft», sagt Rahel Kuchta.

Zum Freikurs und zur Austauschgruppe empfiehlt die Maturandin eine Lerngemeinschaft und schriftliche Informationsunterlagen für die Schülerschaft.

Die Ergänzungsvorschläge von Rahel Kuchta basieren auf ihren Erkenntnissen aus der Arbeit. Bild: Patrick Lüthy

Doch nicht nur bei der Schülerschaft, sondern auch bei den Lehrpersonen setzt die Arbeit an. Rahel Kuchta schlägt in ihrer Arbeit eine Weiterbildung für die Lehrerschaft zum Thema Prüfungsangst vor. 34 der 43 befragten Lehrpersonen halten laut der Umfrage der Maturandin eine solche Massnahme für «gut und sinnvoll». Ausserdem werden, auch für die Lehrerschaft, Unterlagen als mögliche Ergänzung zum bestehenden Unterstützungsangebot aufgeführt.

Aus der Angst kam die Idee

Auf das Thema ist Rahel Kuchta gekommen, da sie selbst unter Prüfungsangst leidet und während der Zeit an der Kantonsschule Olten damit umgehen musste. «Ich habe Unterstützung gesucht und erhalten», so die Maturandin. Mittlerweile sei die Prüfungsangst seltener geworden. Vor allem aber bei Präsentationen ginge es zum Teil so weit, dass ihr die Stimme versage oder sie kaum etwas essen könne.

Rund ein halbes Jahr beschäftigte sich Rahel Kuchta im Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit dem Thema Prüfungsangst. Bild: Patrick Lüthy

Für sie bot sich mit der Arbeit die Gelegenheit herauszufinden, ob sie mit ihrer Angst alleine ist. «Die Tatsache, dass ich mich mit meiner Angst ziemlich alleine gefühlt habe, hat mich darauf gebracht, dass man das Unterstützungsangebot an der Kanti noch ausbauen könnte.»

Im Hinblick auf die Präsentation ihrer Arbeit am Samstag sagt die Maturandin: «Ich muss sagen, ich bin schon nervös, aber ich bin zuversichtlich.»

Mit der Vorbereitung für die Präsentation sei sie schon mehr oder weniger durch. Wie es nach ihrem Abschluss weitergeht, ist noch nicht endgültig geklärt. Sie kann sich vorstellen, «etwas im pädagogischen oder psychologischen Bereich zu machen».

