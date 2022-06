Jugendliche der Kanti Olten holen sich nationalen Forschungspreis

Kantonsschule Olten Jugendliche holen sich Preis bei nationalem Forschungswettbewerb mit Arbeit über Bachflohkrebse Ein Zweierteam der Kantonsschule Olten belegt ersten Platz beim erstmals durchgeführten Globe-Wettbewerb, dem bisher grössten Forschungswettbewerb für Jugendliche in der Schweiz. 27.06.2022, 21.48 Uhr

Mathis von Arb und Maria Sharma mit der Auszeichnung für den ersten Platz vor ihrem Poster. zvg/Manu Friedrich, Globe Schweiz

Die Umweltbildungsorganisation Globe Schweiz hat mit Unterstützung des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung der Universität Bern mit dem ersten Globe Contest den bisher grössten Forschungswettbewerb für Jugendliche in der Schweiz durchgeführt. Über 300 Gruppen von Schülerinnen und Schülern hatten eigene Arbeiten in den Bereichen Biodiversität, Klimawandel, Boden- und Gewässerqualität eingereicht, wie es in einer Mitteilung heisst.

62 Gruppen mit über 170 Schülerinnen und Schülern wurden mit ihren Lehrpersonen an die nationale Konferenz vom 24. Juni eingeladen und konnten dort ihre Resultate auf einem Poster präsentieren.

Mehrere Teams der Kantonsschule Olten waren dabei

Mit dabei waren auch Mathis von Arb und Maria Sharma von der Kantonsschule Olten. Sie haben mit ihrer Forschungsarbeit in der Kategorie Sekundarstufe I den ersten Platz geholt, heisst es in der Mitteilung weiter. Für ihre Untersuchungen zwischen Mitte Januar und Ende April hatten sie jeden Samstag Proben aus der Dünnern in Wangen bei Olten genommen.

Dabei massen sie neben der Anzahl Bachflohkrebse und dem prozentualen Anteil an Paarungen auch die Temperatur und den Nitratgehalt des Wassers. Aufgrund ihrer Messreihe konnten sie aufzeigen, dass die Temperatur einen sehr starken Einfluss auf das Paarungsverhalten hat, während der Nitratgehalt unbedeutend ist.

Neben Mathis von Arb und Maria Sharma haben noch drei weitere Schülergruppen von Lehrer Andreas Schmid der Kantonsschule Olten eine eigene Forschungsarbeit eingereicht und an der nationalen Konferenz teilgenommen. Eine Gruppe untersuchte die Wasserqualität anhand der Bachflohkrebsen. Zwei weitere Gruppe die jahreszeitlichen Veränderungen von Pflanzen: Sie erforschten mittels Sensoren die phänologische Entwicklung der Hasel und wie die Phänophasen des Buschwindröschens durch Temperaturänderungen beeinflusst werden.

Umweltorganisation wurde von früherem US-Vize Al Gore initiiert

Die Veranstaltung fand an der Universität Bern statt und war wie eine richtige wissenschaftlichen Konferenz organisiert. Als spezieller Gastredner trat Nasa-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen auf und teilte nicht nur wissenschaftliche Fakten, sondern auch persönliche Geschichten mit dem Publikum.

Die Umweltorganisation Globe steht für «Global Learning and Observations to Benefit the Environment» und ist laut Mitteilung ein internationales Bildungsangebot für alle Schulstufen. Das Programm wurde 1994 in den USA unter dem Patronat des damaligen Vizepräsidenten Al Gore lanciert. Getragen wird das internationale Programm unter anderem durch die US-Raumfahrtsbehörde Nasa. Träger von Globe Schweiz ist das Bundesamt für Umwelt. (otr)