Kantonsratswahlen In der Amtei Olten-Gösgen existiert die grüne Welle weiterhin Die Grünen und die Grünliberalen gewinnen in der Amtei Olten-Gösgen ein Mandat hinzu, SP und CVP verlieren dagegen je einen Sitz. Fabian Muster 07.03.2021, 20.51 Uhr

Bis zur Auszählung der letzten und grössten Gemeinde in der Amtei Olten-Gösgen, der Stadt Olten, sah es so aus, als ob die SVP als klare Siegerin des Wahlsonntags hervorgehen würde. Zu diesem Zeitpunkt war die Volkspartei stärkste Kraft und hatte mit acht Mandaten deren zwei hinzugewonnen. Amteipräsident Matthias Borner warnte aber vor zu viel Freude. Er gehe davon aus, dass das Resultat noch kehren werde und verwies auf die hohe Stimmbeteiligung Oltens von 57 Prozent bei der Burkainitiative, die dort mit 64 Prozent klar abgelehnt wurde. Und er sollte recht bekommen: Zwar ist die SVP neu zweitstärkste Kraft in der bevölkerungsmässig grössten Amtei Olten-Gösgen, doch das konnte die rechtsbürgerliche Partei zahlenmässig nicht in Sitzgewinne ummünzen: Sie hat wie bis anhin sechs Mandate. Der Grund: Sie verlor mit 1,3 Prozentpunkten leicht an Stimmenanteil. Zu den bisherigen fünf Amtsträgern gesellt sich neu der aktuelle Oltner Gemeindeparlamentspräsident Philippe Ruf, der für den nicht mehr angetretenen Christian Werner ins Kantonsparlament einzieht.