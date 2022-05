Kabarett-Tage Andreas Iseli gewinnt das 10. Oltner Kabarett-Casting «Buntes aus der Grauzone»: Mit diesem Programm räumte der Burgdorfer Andreas Iseli seine beiden Kontrahenten «Bundi» und Benjamin aus dem Weg. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 18.05.2022, 14.30 Uhr

Andreas Iseli ist Sieger des 10. Oltner Kabarett-Castings. Dieter Graf

Im Rahmen der 35. Oltner Kabarett-Tage fand im Schwager Theater Olten der Finalabend des 10. Oltner Kabarett-Castings statt. Als Sieger der drei Finalisten gekürt wurde der Burgdorfer Andreas Iseli mit seinem Programm «Buntes aus der Grauzone». Neben ihm glänzten der Berner «der Bundi» (alias Emanuel Bundi) und Benjamin Delahaye. Eine Jury aus Publikum und sechs Fachpersonen bewertete den Auftritt der Newcomer.

Ganz unterschiedliche Darbietungen

Das ausverkaufte Schwager Theater-Publikum kam in den Genuss von drei sehr verschiedenen Performances. Startvorteil hatte Andreas Iseli, der sich gleich zu Beginn als «trübe Tasse seit der Kindheit» outete. Als Metzger, Koch und Lebensmittelingenieur gab er den unbeholfenen, aber auch bauernschlauen Typen ab, der in schönster Unbedarftheit vor sich hin palaverte oder seine dürftigen intellektuellen Fähigkeiten in Telefonaten zur Schau stellte.

Er begann beim veganen, biodynamischen «Eichhörnchen-Schmoofi» seiner angetrauten Bethle, die alles selber macht, sogar das Wechselgeld. Der «Schmoofi» verkauft sich entweder aus der Schweiz oder «Togo»; wobei er, falls aus Togo, seltsamerweise nicht vor Ort genossen werden darf, was Iseli schwer zu denken gibt.

Uneinsichtiger Vermieter

So geht es weiter mit einem uneinsichtigen Vermieter, der sich über durch zu viele Gefriertruhen abgesenkte Kellerböden oder mit Knallpetarden entstopfte Duschabläufe beschwert. Vielschichtiger wird der Ton, wenn vom Götti Heinz die Rede ist, dessen Freund sich erhängt hat («Er hat das Telefon und dann sich aufgehängt»). Diese Episode endet unentschieden, die Lacher im Publikum verstummen.

Am meisten Lacher erntet der Burgdorfer mit seinem geblümelten «Coronahelm». Dieser schützt nicht nur vor Viren, sondern ermöglicht – wie demonstriert wird – auch die Zufuhr von Alkohol, Popcorn und Nikotin. Auch Frau Amherd meldet sich telefonisch und bestellt gleich 500’000 Stück vom Coronahelm. Ja, hilft auch gegen Radioaktivität; bloss, die Lieferfrist beträgt zehntausend Jahre, «aber bis denn strahled Gösge immer no».

Der Auftritt endete schliesslich mit einer Doppelrolle für Iseli: Eine Gerichtsverhandlung, in der Bethle zahlreiche tranchierte und eingefrorene Lebensmittelinspektoren zu Protokoll gab. Leider lasse sich im Gefängnis schlecht schlafen, so Bethle, da nebenan Pierin Vinzenz mit zehn Oligarchen feiere.

Obelix als Grossvater

Benjamin Delahaye. Dieter Graf

Einen ganz anderen Stil pflegte der zweite Finalist, Benjamin «aus Frankreich», der in nahezu perfektem Deutsch performte. Sein Grossvater sei Obelix, die Grossmutter Gérard Depardieu, so stellte sich der beleibte Performer vor.

«Es war schwer, während Corona sein Gewicht zu halten: Zwei Jahre lang habe ich alle Cookies akzeptiert.»

Grosses Thema war bei ihm der Ukraine-Krieg; eine thematische Gratwanderung, die er grösstenteils gut absolvierte. Sein feinsinniges, elaboriertes und philosophisches Kabarett provozierte beim Publikum nicht die vielen lauten Lacher; aber sicher bot es dem für feineren Humor zugänglichen Besucher sehr viel.

Das Programm nannte sich «Di Hai», woraus sich schliesslich die Schlusspointe entwickelte: «Di Hai, Daheim: Das ist der Ort, von wo aus du dich den Problemen stellst.» Oder: Macron ruft jeden Tag Putin an, diskutiert mit ihm. Nachher sieht er jeweils aus wie jemand, der seit einer Stunde am Telefon hängt und versucht, sein Swisscom-Abo zu künden. Gut gesetzte Pointen, aber eben auch philosophisch unterfütterte Fragen nach Gott: Ist er vielleicht doch ein Schweizer, da er so viele Regeln kennt?

«Der Bundi» trat als Letzter auf

«Der Bundi», alias Emanuel Bundi. Dieter Graf

Bei «Der Bundi», der nach der Pause als Letzter auftrat, ging es um ein ebenfalls anspruchsvolles Thema, nämlich die Wahrheit. «Herrgott seelig» hiess sein Programm, das unter anderem auch eine Ode an die Mütter und insbesondere seine Mutter war.

Ein ausgestopfter Affe, eine Lampe und eine Birne illustrierten seinen Auftritt, der sicher auch nicht Kabarett für die Menge war, aber ähnlich wie bei Benjamin einen grossen Genuss bot, wenn man diese Art von eher skurrilem Humor schätzen gelernt hat. Beiden wünscht man, obwohl sie den Preis von 10’000 Franken nicht gewannen, eine erfolgreiche Zukunft. Moderiert wurde der Anlass souverän von Simon Cheng.

