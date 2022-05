Jungwacht/Blauring «Paradisos»: Die «Zukunftsstadt» kommt aufs Aareinseli in Niedergösgen Rund 800 Kinder und Jugendliche aus Blauring und Jungwacht des Kantons Solothurn kommen über Pfingsten für das «Paradisos» ins Niederamt. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Flug in die Wolken: gesehen am Paradisos 2011 in Zuchwil. Hanspeter Bärtsch

Das Warten hat endlich ein Ende. Am Pfingstwochenende findet die sechste Ausgabe des «Paradisos» statt. Es handelt sich dabei um ein kantonales Treffen der Jungwacht und Blauring Scharen des Kantons Solothurn, das alle elf Jahre stattfindet.

Die letzten drei Austragungen wurden in Solothurn, Olten und Zuchwil abgehalten. Diesmal geht der Grossanlass, an dem gut 800 Teilnehmende erwartet werden, in Niedergösgen über die Bühne. Austragungsort ist das Aareinseli, auf dem die Teilnehmenden aus insgesamt 17 Solothurner Jubla-Scharen für drei Tage ihre Zelte aufschlagen werden.

Vorbereitungen laufen seit zwei Jahren

Seit gut zwei Jahren sind die Verantwortlichen daran, den Grossanlass vorzubereiten. 12 Personen – vorwiegend aus der Region Olten – sind es, die den Kern des Organisationskomitees bilden. Hauptverantwortlich ist Kim Herrmann aus Winznau. Der organisatorische und logistische Aufwand hinter diesem Event ist gross. Das zeigt OK-Mitglied Eliane Bucher, die vor elf Jahren am letzten «Paradisos» in Zuchwil noch als Teilnehmerin dabei war, anhand von drei Beispielen auf.

Eliane Bucher aus Stüsslingen, Jubla Paradisos 22 in Niedergösgen Zvg

«Die erste grosse Herausforderung für uns war das Finden eines geeigneten Orts für das diesjährige ‹Paradisos›.

sagt Bucher, die in der Jubla Stüsslingen als Leiterin tätig ist. «Es gibt nicht viele Locations in der Region, wo man 800 Personen in Zelten unterbringen kann und zugleich noch genügend Platz bleibt für alle Aktivitäten, die wir an diesen drei Tagen zusätzlich noch planen.»

Eine zweite Herausforderung für die Verantwortlichen besteht darin, genügend Helferinnen und Helfer zu rekrutieren. Ein Prozess, der aktuell noch immer voll im Gang ist. «Wir müssen an den drei ‹Paradisos›-Tagen rund 350 Helfereinsätze abdecken können. Dafür benötigen wir ungefähr 150 Personen, die uns helfen und mindestens eine Schicht übernehmen. Zusätzlich brauchen wir für die Küchencrew noch einmal 30 Personen», so Bucher.

Die dritte Challenge des Organisationsteams war das Zusammenstellen des Programms für die drei Tage.

«Ein attraktives Programm für 800 Teilnehmende zu schreiben, ist ziemlich schwierig. Denn es können ja nicht alle gleichzeitig dasselbe machen. Das Programm muss daher gut geplant und koordiniert werden»,

erklärt Bucher.

Das Programm des «Paradisos» steht in diesem Jahr unter dem Motto «Zukunftsstadt». Im Zentrum stehen dabei die Themen Zukunftsvisionen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das widerspiegelt sich natürlich auch im Programm. «Wir möchten diese Themen in unser Programm einbinden, damit sich die Teilnehmenden Gedanken zu ihrer eigenen Zukunft, zur Zukunft der Jubla-Gemeinschaft und zur Zukunft der Welt machen.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Themen

Dazu gehören automatisch auch Fragen rund um die Themen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit», sagt Eliane Bucher. An allen drei Tagen werden verschiedene Ateliers und Workshops angeboten, welche die Teilnehmenden besuchen können. Das Angebot reicht von kreativen Tätigkeiten wie Bändeli knüpfen und Basteln bis hin zu Yoga, Kubb und anderen sportlichen Aktivitäten. Zudem findet ein Konzert statt.

«Unser Ziel ist es, dass wir für die Jubla-Bewegung im Kanton Solothurn einen richtig tollen Anlass auf die Beine stellen können, der den Teilnehmenden viel Freude bereitet und der in guter Erinnerung bleibt. Zudem wollen wir den vielen ehrenamtlichen Jubla-Leiterinnen und Leitern für ihr Engagement danken und ihnen die Möglichkeit geben, mit ihren Kids an einem Event teilzunehmen, den sie nicht selbst organisieren müssen», so Bucher.

«Dimension des Anlasses stellt uns immer wieder vor Herausforderungen»

Kim Herrmann aus Winznau, Verantwortliche Paradisos 2022 in Niedergösgen Zvg / Oltner Tagblatt

Kim Herrmann (25), Winznau, ist Hauptverantwortliche des «Paradisos» in Niedergösgen. Wir haben mit ihr über Motivation, Herausforderungen und letzte Arbeiten gesprochen.

Kim Herrmann, Sie sind die Hauptverantwortliche des «Paradisos». Was hat Sie dazu bewogen, diese grosse Aufgabe zu übernehmen?

Für mich war klar, dass ich bei diesem Event eine organisatorische Funktion übernehmen möchte. Dass ich dann gleich die Hauptleitung innehabe, hat sich so ergeben. Ich organisiere gerne, habe gerne Verantwortung und es liegt mir, ein Team zu leiten. Das sind Aufgaben, die ich schon in der Jubla Winznau ausgeführt hatte, wo ich als Leiterin und als Scharleiterin tätig war. Aber ich bin nicht alleine verantwortlich. Ich habe ein tolles Team um mich herum.

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Team?

Unser Hauptziel besteht darin, dass die Kinder am Montagabend müde, aber glücklich nach Hause gehen. Wenn uns das gelingt, ist das Wichtigste geschafft. Natürlich wollen wir bei allen Teilnehmenden auch die Lust auf die Jubla noch einmal vergrössern und idealerweise nehmen die Kinder und Jugendlichen auch von den Schwerpunktthemen Zukunft und Nachhaltigkeit ein paar Dinge mit. Wenn sie sich zweimal überlegen, ob sie die PET-Flasche in einen normalen Abfalleimer werfen sollen oder nicht, ist das schon super. An erster Stelle steht aber der Spass. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Team?

Seit gut zwei Jahren läuft die Organisation für diesen Grossevent. Welches waren die grössten Hürden?

Die Unsicherheit der Coronakrise hat uns natürlich auch getroffen. Das hatte einen Mehraufwand zur Folge. Ansonsten ist es vor allem die Dimension des Anlasses, die uns immer wieder vor Herausforderungen stellt. Ein Sportturnier für 800 Personen zu organisieren, ist doch eine grosse Challenge. Man kann nicht einfach alle Teilnehmenden an einem Ort zusammentrommeln. Dafür reicht der Platz dort nicht aus. Das muss also alles gut geplant sein. Und natürlich spielt die Sicherheit eine entscheidende Rolle.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Auf die letzten zehn Minuten, bevor es losgeht. Wenn wir alles vorbereitet haben und «die Ruhe vor dem Sturm» herrscht. Das wird ein spezieller Moment. Ich freue mich aber auch schon jetzt darauf, über das ‹Paradisos›-Gelände zu laufen und überall Kinder und Jugendliche zu sehen.

Was bleibt noch zu tun bis Pfingsten?

Viel (lacht). Wir haben die Planungsphase definitiv abgeschlossen. Jetzt geht es darum, das Material anzuschaffen und auf dem Inseli alles vorzubereiten. Auch die Details zum Ablauf müssen noch sauber an die Teilnehmenden kommuniziert werden. Die Arbeit geht uns also nicht aus.

